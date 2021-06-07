«Норникель» профинансирует работу по созданию единого алфавита саамского языка

Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норильского Никеля» Андрей Грачев. Фото: Андрей Минаев

ИНФРАСТУКТУРНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Российская компания «Норникель» и Ассоциация кольских саамов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). О содержании документа «Комсомольской правде» рассказал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норильского Никеля» Андрей Грачев.

- Мы решили систематизировать нашу работу. Кольские саамы и раньше неоднократно обращались к нам за помощью. И хотя у нас нет промышленных площадок в регионах компактного проживания саамов, мы, как социально ответственная компания, решили пойти навстречу и принять целую программу поддержки, - сказал Грачев. – Она предусматривает совместную деятельность в области инфраструктурных проектов, реконструкцию саамского музея под открытым небом. Кроме того, будет большая культурная часть.

В частности, «Норникель» профинансирует работы по созданию единого саамского алфавита.

- На сегодня существует четыре саамских алфавита. Их нужно привести к единому знаменателю. Один народ – один алфавит, - пояснил вице-президент компании.

Ранее «Норникель» помог восстановить письменность одного из самых малочисленных народов Таймыра – энцев. На полуострове сейчас проживает всего 278 представителей этой народности. Также компания перевела и издала песни Великой Отечественной войны на нганасанском, долганском и других языках коренных северных народов.

ИНОСТРАННЫХ СПОНСОРОВ У МАЛЫХ НАРОДОВ НЕ БУДЕТ

Главной задачей сотрудничества национальных общин с крупным бизнесом является гармонизация масштабных модернизационных процессов, которые сегодня происходят в русской Арктике, заявил президент Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, сенатор Григорий Ледков.

- В рамках ликвидации последствий аварии, которая произошла в прошлом году, мы работаем с компанией «Норникель» с первого дня. Сейчас мы работаем над проектом закона об этнологической экспертизе. Это сложный закон, который уже несколько лет находится в работе. И теперь на полевых практиках мы намерены сделать важные шаги в сторону его реализации.

Григорий Ледков добавил, что Ассоциация коренных и малочисленных народов Севера приняла решение отказаться от помощи любых иностранных организаций в своей деятельности.

- Мы являемся по-настоящему политической организаций, которая участвует в принятии законов, в общественных слушаниях. Поэтому мы будем строго исполнять законодательство об иноагентах и не будем принимать иностранную помощь. Тем более что в России на сегодня у нас достаточно союзников, спонсоров, коллег, - заявил Ледков.