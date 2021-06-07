Как изменилось ваше питание с начала пандемии COVID-19?

После прихода коронавируса у многих из нас жизнь стала другой. А у вас? Примите участие в опросе "КП"

После прихода коронавируса в нашей жизни поменялось многое. И питание в том числе. Кто-то и до сих пор работает дистанционно, из «домашнего офиса». Соответственно, и питается в основном дома, а не привычным прежде фастфудом.

Кого-то угроза инфекции побуждает больше заботиться об иммунитете и выбирать здоровую еду.

А как изменилось ваше собственное питание и подходы к нему?

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