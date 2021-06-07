Мужчины выигрывают чаще, а женщины больше

Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию. Фото: Андрей Минаев

Несколько лет назад лотерейный рынок в России пережил серьезную реформу. На что тратятся заработанные от лотерей деньги? Об этом и многом другом на площадке Петербургского международного экономического форума рассказала Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital (принадлежит Армену Саркисяну), куда входит «Столото».

«ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ «СПОРТЛОТО»

- Сегодня государственные лотереи являются значимым источником финансирования бюджетов России разного уровня, - отметила Екатерина. - Например, по итогам 2020 года целевые отчисления от гослотерей составили 2,4 млрд рублей. По закону эти деньги направляются на финансирование социально значимых мероприятий и объектов, в том числе массового спорта, спорта высших достижений. Например, в рамках распоряжения Правительства на софинансирование государственных программ субъектов в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 г. будет направлено 2 млрд. руб. Можно смело говорить о том, что целевые отчисления от лотерейной деятельности в размере 2,4 млрд руб. за 2020 г. вносят значимый вклад в финансирование строительства спортивных объектов, в поддержку стратегии развития физкультуры и спорта в стране и в улучшение качества жизни россиян.

- Во времена Советского Союза примерно такая же система была: деньги, которые получало государство от продажи лотерей, шли на развитие спортивной инфраструктуры.

- Совершенно верно. Замечательный бренд «Спортлото», известный практически каждому из нас, в прошлом году отметил 50 лет. И мы в «Столото» очень гордимся, что продолжаем традиции легендарного «Спортлото». Действительно, до 90% бюджета Госкомспорта в советское время финансировалось за счет отчислений от лотерей. Более того, 25% бюджета Олимпиады-80 в Москве было профинансировано от лотерейной деятельности.

- А построено в то время было огромное количество объектов, включая «Олимпийский» и «Лужники».

- Мы с вами сегодня их хорошо знаем и с удовольствием ими пользуемся.

«ЖЕЛАЮЩИХ ПРИГЛАШАЕМ В ТИРАЖНУЮ КОМИССИЮ»

- Вернемся к сегодняшнему дню. А как государство контролирует деятельность вашей компании?

- С 2014 года все лотереи в России государственные, организаторами являются Министерства спорта и финансов. Проводятся они под контролем Федеральной налоговой службы. Более того, «Столото» в январе 2021 года подключилось к системе онлайн-мониторинга ФНС. К этой системе подключаются только те компании, которые абсолютно уверены в прозрачности и надежности своих процессов. Участниками налогового мониторинга являются уже несколько сотен крупнейших российских компаний, в числе которых «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», РЖД, «Аэрофлот» и многие другие

Можно добавить, что все лотереи проходят под контролем тиражной комиссии. Тиражная комиссия является независимым органом и осуществляет контроль за честностью и прозрачностью розыгрышей. Войти в состав тиражной комиссии самой популярной лотереи «Русское лото» может любой гражданин РФ старше 18 лет.

Есть желание – приходите, приглашаем.

- Может, и приду. Тем более, что жена в этом участие уже принимала. Несколько лет назад она работала в центральном аппарате «Почты России» и вместе с коллегами в одном из розыгрышей «Русского лото» участвовала в тиражной… - я задумался, вспоминая правильное слово.

- В тиражной комиссии, - подсказала Екатерина, - которая следит за проведением розыгрыша, проверяет бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий, а также следит за корректностью проведения розыгрыша. Затем тиражная комиссия подписывает протокол, который фиксирует все события в рамках проведения розыгрыша. В случае отсутствия нарушений, розыгрыш считается состоявшимся, что также фиксируется в протоколе тиражной комиссии.

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ – 20 НОВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ

- Поговорим о победителях. Что это за люди? Можно ли их как-то систематизировать? Кто чаще побеждает – мужчины, женщины?

- Статистика «Столото» говорит о том, что чаще выигрывают, как не странно, мужчины, но более крупные выигрыши у женщин.

- Почему так?

- Не знаем, так сложилось. Причем, это люди самых разных профессий: строители, учителя, бухгалтера, пенсионеры, предприниматели.

- Когда чаще выигрывают? Это от месяца зависит или еще от каких-то факторов?

- В государственных лотереях участвует почти каждый третий житель страны – с севера на юг от Нижневартовска до Крыма, с запада на восток от Калининграда до Иркутска. Исторически самыми активными участниками государственных лотерей являются жители Татарстана, Краснодарского края, Башкортостана. Каждую неделю у нас появляется около 20 лотерейных миллионеров. Это те победители, которые выиграли приз выше миллиона. Что касается технологий лотерейных розыгрышей, то они похожи во всем мире , проверены десятилетиями и построены на математической вероятности, поэтому все выигрыши абсолютно случайны и выигрышную комбинацию не знает никто.

БОЛЬШЕ 60% В ОНЛАЙНЕ

- Много ли клиентов лотерей приобретают билет в интернете?

- Сегодня в гослотереях участвует в среднем каждый третий житель России – это как офлайн, так и онлайн участники, и их портреты сильно отличаются. Для нас принципиально важно с каждым работать максимально адресно. Пандемия дала дополнительный импульс уже запущенным ранее у нас процессам цифровизации, и сегодня уже более половины всех лотерейных билетов продается онлайн. Но при этом мы не забываем про офлайн игроков и работаем над расширением точек продаж и точек выплата выигрышей. «Столото» - надёжный партнёр крупного ритейла в 85 субъектах России с распространением в более чем 100 000 точек продаж, в 45 000 из которых можно получить выигрыш. В числе наших партнеров по распространению лотерей — Почта России, «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и т.д. Но онлайн, конечно, набирает обороты. Я, например, очень люблю проверять лотерейные билеты в самом приложении. Потому что наводишь на QR-код – и сразу видишь, выиграл ли твой билет.

- Получается, бумажные билеты до сих пор пользуются спросом у населения.

- Несмотря на современные реалии глобальной цифровизации, бумажному билету все равно быть. Среди участников лотерей поведенческая модель вполне устойчивая: представители старшего поколения привыкли приобретать типографские билеты, поскольку эта их давняя традиция, для многих еще с советских времен. Достаточно большое количество участников лотерей любят именно процесс – еженедельно прийти в точку продаж, купить билет, зачеркнуть числа. Во время пандемии мы провели большое исследование пользовательского опыта, и одним из любопытных выводов стало понимание того, что значительную долю в классической офлайн-рознице занимают покупки лотерейных билетов в качестве подарка. Тут можно провести аналогию с фильмом «Москва слезам не верит»: «Вы знаете, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение». Так вот, несмотря на то, что пандемия поменяла наши пользовательские привычки, мне кажется, традиционный бумажный лотерейный билет еще останется с нами надолго.

- В заключение интервью хочу привести очень известную фразу Альберта Энштейна: «Чтобы выигрывать, нужно прежде всего играть». Екатерина, спасибо, что нашли время для разговора.

- Не за что. Всего доброго!