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Общество7 июня 2021 19:10

Мужчины выигрывают чаще, а женщины больше

Какая выгода спорту от государственных лотерей?
Александр ЗЮЗЯЕВАлександр ЗЮЗЯЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию.

Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию.

Фото: Андрей Минаев

Несколько лет назад лотерейный рынок в России пережил серьезную реформу. На что тратятся заработанные от лотерей деньги? Об этом и многом другом на площадке Петербургского международного экономического форума рассказала Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital (принадлежит Армену Саркисяну), куда входит «Столото».

«ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ «СПОРТЛОТО»

- Сегодня государственные лотереи являются значимым источником финансирования бюджетов России разного уровня, - отметила Екатерина. - Например, по итогам 2020 года целевые отчисления от гослотерей составили 2,4 млрд рублей. По закону эти деньги направляются на финансирование социально значимых мероприятий и объектов, в том числе массового спорта, спорта высших достижений. Например, в рамках распоряжения Правительства на софинансирование государственных программ субъектов в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 г. будет направлено 2 млрд. руб. Можно смело говорить о том, что целевые отчисления от лотерейной деятельности в размере 2,4 млрд руб. за 2020 г. вносят значимый вклад в финансирование строительства спортивных объектов, в поддержку стратегии развития физкультуры и спорта в стране и в улучшение качества жизни россиян.

- Во времена Советского Союза примерно такая же система была: деньги, которые получало государство от продажи лотерей, шли на развитие спортивной инфраструктуры.

- Совершенно верно. Замечательный бренд «Спортлото», известный практически каждому из нас, в прошлом году отметил 50 лет. И мы в «Столото» очень гордимся, что продолжаем традиции легендарного «Спортлото». Действительно, до 90% бюджета Госкомспорта в советское время финансировалось за счет отчислений от лотерей. Более того, 25% бюджета Олимпиады-80 в Москве было профинансировано от лотерейной деятельности.

- А построено в то время было огромное количество объектов, включая «Олимпийский» и «Лужники».

- Мы с вами сегодня их хорошо знаем и с удовольствием ими пользуемся.

«ЖЕЛАЮЩИХ ПРИГЛАШАЕМ В ТИРАЖНУЮ КОМИССИЮ»

- Вернемся к сегодняшнему дню. А как государство контролирует деятельность вашей компании?

- С 2014 года все лотереи в России государственные, организаторами являются Министерства спорта и финансов. Проводятся они под контролем Федеральной налоговой службы. Более того, «Столото» в январе 2021 года подключилось к системе онлайн-мониторинга ФНС. К этой системе подключаются только те компании, которые абсолютно уверены в прозрачности и надежности своих процессов. Участниками налогового мониторинга являются уже несколько сотен крупнейших российских компаний, в числе которых «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», РЖД, «Аэрофлот» и многие другие

Можно добавить, что все лотереи проходят под контролем тиражной комиссии. Тиражная комиссия является независимым органом и осуществляет контроль за честностью и прозрачностью розыгрышей. Войти в состав тиражной комиссии самой популярной лотереи «Русское лото» может любой гражданин РФ старше 18 лет.

Есть желание – приходите, приглашаем.

- Может, и приду. Тем более, что жена в этом участие уже принимала. Несколько лет назад она работала в центральном аппарате «Почты России» и вместе с коллегами в одном из розыгрышей «Русского лото» участвовала в тиражной… - я задумался, вспоминая правильное слово.

- В тиражной комиссии, - подсказала Екатерина, - которая следит за проведением розыгрыша, проверяет бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий, а также следит за корректностью проведения розыгрыша. Затем тиражная комиссия подписывает протокол, который фиксирует все события в рамках проведения розыгрыша. В случае отсутствия нарушений, розыгрыш считается состоявшимся, что также фиксируется в протоколе тиражной комиссии.

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ – 20 НОВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ

- Поговорим о победителях. Что это за люди? Можно ли их как-то систематизировать? Кто чаще побеждает – мужчины, женщины?

- Статистика «Столото» говорит о том, что чаще выигрывают, как не странно, мужчины, но более крупные выигрыши у женщин.

- Почему так?

- Не знаем, так сложилось. Причем, это люди самых разных профессий: строители, учителя, бухгалтера, пенсионеры, предприниматели.

- Когда чаще выигрывают? Это от месяца зависит или еще от каких-то факторов?

- В государственных лотереях участвует почти каждый третий житель страны – с севера на юг от Нижневартовска до Крыма, с запада на восток от Калининграда до Иркутска. Исторически самыми активными участниками государственных лотерей являются жители Татарстана, Краснодарского края, Башкортостана. Каждую неделю у нас появляется около 20 лотерейных миллионеров. Это те победители, которые выиграли приз выше миллиона. Что касается технологий лотерейных розыгрышей, то они похожи во всем мире , проверены десятилетиями и построены на математической вероятности, поэтому все выигрыши абсолютно случайны и выигрышную комбинацию не знает никто.

БОЛЬШЕ 60% В ОНЛАЙНЕ

- Много ли клиентов лотерей приобретают билет в интернете?

- Сегодня в гослотереях участвует в среднем каждый третий житель России – это как офлайн, так и онлайн участники, и их портреты сильно отличаются. Для нас принципиально важно с каждым работать максимально адресно. Пандемия дала дополнительный импульс уже запущенным ранее у нас процессам цифровизации, и сегодня уже более половины всех лотерейных билетов продается онлайн. Но при этом мы не забываем про офлайн игроков и работаем над расширением точек продаж и точек выплата выигрышей. «Столото» - надёжный партнёр крупного ритейла в 85 субъектах России с распространением в более чем 100 000 точек продаж, в 45 000 из которых можно получить выигрыш. В числе наших партнеров по распространению лотерей — Почта России, «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и т.д. Но онлайн, конечно, набирает обороты. Я, например, очень люблю проверять лотерейные билеты в самом приложении. Потому что наводишь на QR-код – и сразу видишь, выиграл ли твой билет.

- Получается, бумажные билеты до сих пор пользуются спросом у населения.

- Несмотря на современные реалии глобальной цифровизации, бумажному билету все равно быть. Среди участников лотерей поведенческая модель вполне устойчивая: представители старшего поколения привыкли приобретать типографские билеты, поскольку эта их давняя традиция, для многих еще с советских времен. Достаточно большое количество участников лотерей любят именно процесс – еженедельно прийти в точку продаж, купить билет, зачеркнуть числа. Во время пандемии мы провели большое исследование пользовательского опыта, и одним из любопытных выводов стало понимание того, что значительную долю в классической офлайн-рознице занимают покупки лотерейных билетов в качестве подарка. Тут можно провести аналогию с фильмом «Москва слезам не верит»: «Вы знаете, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение». Так вот, несмотря на то, что пандемия поменяла наши пользовательские привычки, мне кажется, традиционный бумажный лотерейный билет еще останется с нами надолго.

- В заключение интервью хочу привести очень известную фразу Альберта Энштейна: «Чтобы выигрывать, нужно прежде всего играть». Екатерина, спасибо, что нашли время для разговора.

- Не за что. Всего доброго!

КАРТИНА ДНЯПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2021