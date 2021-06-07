Владимир Зеленский: «Байден - Джордан в политике. Он демонстрирует слабость и признаки болезни»

Мы выделили для вас главное из этой беседы Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в режиме Zoom-конференции дал большое интервью информационному порталу Axios. И рассказал, как был удивлен позицией администрации США по «Северному потоку-2» и в очередной раз обратился к НАТО. Мы выделили для вас главное из этой беседы.

Стоит отметить, что новый президент Украины ничего не сказал, но очень занимательной стала риторика. Его слова больше похожи на истерику человека, который понял, что остался последний шанс, он чрезвычайно мал, но надежда умирает последней.

«АМЕРИКА ЗАМАНИВАЕТ ПУТИНА В СЕТИ»

Большой блок этого интервью был посвящен ситуации с достройкой «Северного потока-2». Тут в словах Зеленского просматривается обида на Джо Байдена:

- Я был удивлен несколько раз. Помимо самого решения США вторым сюрпризом безусловно стал тот факт, что я узнал об этом из прессы. Отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми.

Я думаю, что это решение ... К сожалению, оно определенно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я в самом деле думал, что касается "Северного потока 2", что Соединенные Штаты, скажем так, оставались последним оплотом. Мы понимаем, что только США способны остановить строительство.

В то же время комик-президент старается максимально умаслить «свою последнюю надежду»...

- Оно (решение по СП-2) напоминает мне то, как раньше играл Майкл Джордан ... Даже Майкл Джордан очень часто заманивал своего оппонента, иногда демонстрируя притворную слабость или даже признаки болезни. У него было много секретных уловок, чтобы заставить противника расслабиться и навязать ему свою тактику, ложное чувство близости победы.

Я верю все же, что Байден - Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил в сетку свой последний трехочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это все часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и Соединенным Штатам, в чем я уверен. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличная возможность взять верх над США».

...и пытается давить на, как ему кажется, больное:

- Последние действия Соединенных Штатов ослабляют уверенность украинцев в однозначной поддержке со стороны Вашингтона.

ГОТОВ НА ВСЁ, ТОЛЬКО ПРИГЛАСИТЕ

16 июня в Женеве пройдёт встреча Владимира Путина с Джо Байденом. Всеми правдами и неправдами президент Украины пытается на неё повлиять. Если раньше он заявлял, что эта беседа вообще должна быть отменена, то сейчас пытается хотя бы встретиться с американским лидером, чтобы навязать ему свою точку зрения:

Я понимаю, что ранее планы и плотный график президента США могут этого не позволить, но выбирать именно ему. Как гарант Конституции Украины я готов встретиться с ним и обсудить все детали до встречи с Путиным в Женеве.

При этом сам Зеленский отмечает, что никто из представителей президента США с ним не связывался, чтобы хотя бы спросить его мнения перед российско-американским саммитом. Но Владимир Александрович надежды не теряет:

- Посмотрим, чем все закончится. Я уверен, что какой-то контакт между нами, в той или иной форме, вполне возможен.

НАТО ИЛИ СМЕРТЬ

Идея фикс всех украинских лидеров последнего времени — интеграция с Евросоюз и Североатлантический альянс. Зеленский в очередной раз открыто просит: «возьмите нас». Для убедительности давит на жалость:

- Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Мы находимся в опасности прямо сейчас, на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь. План действий по членству в НАТО - это реальный сигнал, это явный знак. Это еще не членство, но действительное видение Украины как части альянса в обозримом будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Армия Украины существует на деньги России, а Донбасс воюет - на украинские

Нам разъясняли, кто кого финансирует. Подробнее - в материале нашего колумниста Евгения Умеренкова (подробности)