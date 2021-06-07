Лекарства – это не те, что бесплатно, а те, что помогают

Жизнь больного мальчика зависит от зарубежного лекарства, которое ему не выдают, потому что в льготном списке не действенный, но отечественный дженерик

Вопрос о том, почему некоторые лекарства-дженерики не работают так же хорошо, как их зарубежные аналоги, еще более тупиковый, чем «что было раньше – яйцо или курица?» Я в страшных снах вижу ледяной взгляд чиновников, повторяющих: «состав лекарств идентичный» и заплаканные глаза мам больных детей, которым лекарство помогало, а «идентичный состав» не помогает. Все эти многочисленные круглые столы, споры, статистика, которую непонятно как собирают, если ничего не меняется…

В общем, двенадцатилетний Дима Завгородний – очередная жертва. У Димы муковисцидоз. Генетический сбой, в котором никто не виноват и который полностью никогда не излечивается. Если вовремя принимать таблетки, делать дыхательную гимнастику и следить за здоровьем, можно прожить полноценную жизнь, изредка покашливая, так, что никто из окружающих даже не узнает о недуге. А вот если не лечить, то больного ждет ранняя и мучительная смерть от удушья.

В родной Диминой станице Павловской Краснодарского края никто, включая врачей, о такой болезни слыхом не слыхивал. Поэтому то, что в Дима в 12 лет - бодрый и кажущийся здоровым, спортсмен-отличник – полностью заслуга родителей, которые вовремя разобрались в нюансах болезни и приучили сына жить по жесткому графику. Утром и вечером ингаляции. В течение дня — горсть таблеток. В свободное время — спорт, который необходим для дыхания. Болеть нельзя! Потому что, если все же простыл, обычными антибиотиками не обойтись. Нужны особенно сильные, типа зарубежного Брамитоба. Только они справляются со зловредной синегнойной палочкой в слабых легких муковисцидозного больного. А если она успеет размножиться, убить ее будет сложно. И тогда потянется череда пневмоний, суть которой - начало конца.

Димка – человек ответственный. И живи он в Европе, где все необходимое выдается больному по первому требованию, горя бы не знал до старости. Но в России с льготными лекарствами перебои, так что состояние легких мальчишки, даже несмотря на все старания, далеко от идеала. А еще более страшное горе –дженерики, якобы заменяющие тот самый сильнодействующий Брамитоб. Волонтерская статистика говорит о том, что по какой-то причине отечественные антибиотики не помогают муковисцидозникам, действуют в разы слабее, но на это никто не обращает внимания. Брамитоб стоит дорого. Отечественный заменитель дешевле. Так что, увы…

Завгородние честно пытались лечиться дженериком, но Диме становится только хуже – микробы не реагируют, появились «побочки»... Все это должны фиксировать врачи, но никто ничего не подписывает. Мама ходит по кабинетам и борется за получение бумажек, а Дима все больше погружается во мрак удушья. В его легких уже два вида «синегнойки», и остановить «начало конца» может только Брамитоб. Но курс лечения - 275 000 рублей. Таких денег в семье нет. Пожалуйста, помогите!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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