США спиваются: Каждый четвертый американец признается, что стал больше пить

Пандемия принесла Штатам новую проблему Фото: Shutterstock

Американцы все чаще прикладываются к бутылке – к такому неутешительному выводу пришли эксперты, изучившие медицинские данные и отчеты о продажах горячительных напитков. Об истоках нового витка американского пьянства рассуждает издание The Atlantic.

С 90-х в США с гордостью рапортовали, мол, давно обуздали зеленого змия, привили культуру пития населению. Но все последние годы смертность от болезней, вызванных алкоголем, неуклонно растет. Сейчас пристрастие к выпивке уносит в Штатах больше 70 тысяч жизней в год, что делает алкоголь одним из главных факторов риска для здоровья нации.

Эксперты честно признаются, что пока у них нет внятного объяснения таким цифрам. Еще недавно они восхищались миллениалами, для которых, якобы, главной ценностью выступает собственное здоровье и саморазвитие. А теперь это самое поколение глушит крепкие алкогольные энергетики и умирает от цирроза печени в два раза чаще, чем отцы и деды, которые предпочитали виски.

И это еще не успел сказаться локдаун. А ведь, когда из развлечений у тебя только продуктовый магазин и телевизор, рука сама невольно тянется к банке пива. Как минимум. В опросе, проведенном в феврале, каждый четвертый американец признался, что на карантине стал чаще прикладываться к бутылке. А сколько таких, кто просто соврал или постеснялся сказать о дружбе с зеленым змием?

Кроме того, в Америке изменилась сама алкогольная культура. Знакомых каждому по голливудским фильмам баров, где можно пропустить стаканчик-другой вечером трудного дня, все меньше, зато вам нальют чего покрепче хоть в кино, хоть в кофейне, хоть в зоопарке, хоть в супермаркете. В последних уже расставили тележки для покупок с подставками под бокалы. Хочешь, газировку из банки потягивай, хочешь, напиток покрепче.

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