Российские власти пригрозили санкциями за перелёты на закрытые курорты

У туристов, планировавших отдохнуть в странах, с которыми у России официально не открыто авиасообщение, могут возникнуть проблемы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У туристов, планировавших отдохнуть в странах, с которыми у России официально не открыто авиасообщение, могут возникнуть проблемы. Росавиация и Ростуризм взялись наводить порядок с так называемыми грузопассажирскими рейсами. Это те, которые легально осуществляют наши авиакомпании в «закрытые» страны — типа возят почту, грузы и отдельных пассажиров, которым «по делу, срочно», но не должны возить туристические группы. Билеты на них открыто продаются. Чем нередко пользуются и туристы, и турфирмы — в тех случаях, когда клиентов надо отправить в страну, которая русских туристов принимает, но куда официально регулярное авиасообщение не открыто. Но - по порядку.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

Под конец прошлой неделе появилось «информационное сообщение» Росавиации — как в нем самом написано, «в связи с продолжающимися продажами туроператорами путевок в страны, в которые не возобновлено международное воздушное сообщение».

Наш регулятор воздушных перевозок напоминает, кого разрешено перевозить на грузопассажирских рейсах: иностранных граждан, соотечественников, которые возвращаются на Родину, тех, кто летит к семье, на лечение, по работе и т. п.

«Вниманию авиапассажиров! - предупреждает Росавиация. - При осуществлении покупки турпутевки с авиабилетом за рубеж просим учитывать, что авиакомпании при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов не могут осуществлять перевозку организованных групп туристов. Настоятельно рекомендуется воздержаться от полетов за рубеж на указанных рейсах с целью отдыха в рамках организованных туров».

Авиакомпаниям-нарушителям ведомство пригрозило «ограничительными мерами». (То есть, как объясняют эксперты, речь может идти об отстранении от конкретных маршрутов). Ростуризм в свою очередь разослал туроператорам письмо, где разъяснил, чем им может обернуться ситуация: за срыв тура из-за отмены грузопассажирского рейса придется отвечать перед своими клиентами как за ненадлежащее оказание услуг.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ

Как успокаивают эксперты, речь о полном запрете грузопассажирских перелетов не идет. Но число их, очевидно, сократится.

В первую очередь в связи с этим могут «попасть» те, кто планировал поехать на Кипр и в Тунис. Россиян там вроде бы ждут. Но регулярные рейсы из России закрыты. Туры на Кипр тем не менее продаются. Причем на довольно близкие даты, и с авиабилетами. Откуда билеты? Смотрю популярный поисковик-агрегатор авиаперелетов. В Ларнаку — пожалуйста. От 21 тысячи туда-обратно до 80 тыс. Часть рейсов честно маркированы «этот маршрут туристам не подходит». Но вот прямой перелет из Москвы от весьма известной авиакомпании (он может быть только грузопассажирским) — и никакой маркировки.

Авиакомпании понять можно, основной заработок у них в последнее десятилетие был именно на массовых зарубежных маршрутах, а тут отняли главную кормушку. У туроператоров примерно та же ситуация. В Крым и Сочи большинство туристов съездят и без их помощи, а туры в Дагестан или в Териберку — все-таки не массовый летний продукт.

Чем это грозит отпускникам? Проблемы с грузопассажирскими рейсами были и раньше, их нередко отменяют в самый последний момент. Сейчас ситуация усугубится. Точнее сказать, уже начала усугубляться. Как говорят эксперты, есть случаи, когда авиакомпаниям отказывают в разрешениях на предварительно согласованные грузопассажирские рейсы — в частности, в Ларнаку. Прогноз — что могут отозвать и часть выданных допусков.

Самостоятельных туристов, которые в письме Росавиации никак не поминаются (там речь об организованных группах — см. цитату выше), это тоже касается. Отмененный грузопассажирский рейс — это, как правило, неясная перспектива, чем улететь взамен. Рейс-то нерегулярный, другого может не быть в принципе.

И главный вывод: на более-менее дешевый зарубежный отдых пока лучше не рассчитывать. Чем меньше число возможных вариантов вылета в сторону каких-то морей, тем выше стоимость билетов — поясняют эксперты. А соответственно, и выше средняя цена зарубежного пляжного тура хоть куда-нибудь.

В утешение неофициально специалисты рассказали «КП», что, скорее всего, ведомства не будут бороться с «туристическими» нарушениями на грузопассажирских рейсах в те страны, куда открыты и регулярные авиаперелеты. Из популярных пляжных направлений — это в первую очередь Греция (с 10 июня вместо двух будет четыре регулярных рейса в Афины в неделю) и Хорватия (с 10 июня — два рейса в Загреб). Зачем туда-то летать какими-то не совсем понятными рейсами? А просто что такое летом четыре рейса в неделю в Грецию, когда раньше только один «Аэрофлот» в одни только Афины летал по нескольку раз в день?! А еще были чартеры на острова… Смотрю «регулярные» билеты в Афины на середину июня — на прямые рейсы их просто нет.

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