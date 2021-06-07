«Дефицита на технологические решения у нас нет»: РОСНАНО развивает «Carbon Free Zone»

Алексей Кожевников, старший управляющий директор УК «РОСНАНО» в студии "КП" на ПЭМФ 2021 Фото: Андрей Минаев

РОСНАНО во время Петербургского международного экономического форума подписало соглашения с Мурманской, Ульяновской и Ленинградской областями о развитии на их территории пилотных проектов по сокращению выбросов парниковых газов - «Carbon Free Zone». О чем именно речь в отрытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на полях ПМЭФ рассказал Старший управляющий директор УК «РОСНАНО» Алексей Кожевников.

КАРБОННЫЙ СЛЕД

- Алексей Викторович, начнем с небольшого ликбеза. Расскажите подробнее, что такое «Carbon Free Zone»?

- Мы с коллегами по цеху договорились понимать «Carbon Free Zone» как территории, которые мы вместе с партнерами, регионами и крупными компаниями создаем для снижения углеродного следа расположенных здесь промышленных предприятий. При этом мы определяем конкретные границы этих территорий, а также состав компаний, которые присоединяются к нашему соглашению. Затем мы проходим по технологическим процессам, которые должны быть декарбонизованы, либо по которым карбоновый след должен быть максимально компенсирован. Таким образом формируется план на 3-5-лет по достижению самого минимально возможного углеродного следа на конкретной территории.

- Что это дает компаниям и регионам?

- Россия ратифицировала Парижское соглашение и в обозримом будущем вступит в силу законодательство в сфере трансграничного углеродного регулирования. Поставляете продукцию в Евросоюз? Платите трансграничную углеродную пошлину (а на страны ЕС приходится 30% российского экспорта). Разумеется, бизнес заинтересован в сокращении этих платежей. Для этого необходимо использовать такие производственные процессы и технологии, чтобы компания накапливала минимальный углеродный след. Финансовая мотивация экспортеров проста: чем ниже ты накопил углеродный след, тем меньше заплатил пошлину при поставке своих товаров в Европу. Очень хороший стимул для того, чтобы уже сегодня крупнейшие российские экспортеры, наиболее продвинутые компании и регионы вовлекались в этот процесс.

На ПМЭФ мы подписали соглашения с Мурманской, Ульяновской и Ленинградской областями на создание таких территорий. Это пилотные проекты, где мы отработаем формат взаимодействия и нормативную базу. Основное и главное для нас - быть максимально готовыми к тому моменту, когда углеродное законодательство – и международное, и российское - будет окончательно структурировано, сформировано и принято, тарифы и пошлины утверждены, определена система взаимного признания методик, результатов и соответствующих сертификатов. В противном случае мы вынуждены будем догонять весь этот процесс, а наши предприятия понесут необоснованные издержки по уплате пошлин. Вот именно поэтому мы настолько активно включились в эту работу.

СПРОС НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Как изменится жизнь обычных людей, населения регионов?

- Для населения есть как прямые экономические, так и социальные эффекты. Я не буду подробно говорить про элементарный экологический фактор. То есть, когда предприятие использует наилучшие технологии, применяет экологичное топливо и эмиссия вредных веществ, парниковых газов у них минимальны - это улучшает качество жизни. Крайне важно, что с внедрением современных технологий при организации промышленных процессов и даже перенастройки уже действующих на более современные и чистые, происходит не только улучшение свойств товаров, его имиджа, маркетинга. Возникают еще и целые индустрии в России: спрос на перспективные технологии, заказ на науку, создается целая вертикальная цепочка интересантов, начиная от простого человека, который является заказчиком качественной городской среды и хороших рабочих мест. Обращу внимание, что успешные экспортные компании, как правило, имеют уровень заработной платы выше - до 30% - чем в среднем по экономике. Производства не будут нести завышенные издержки. Значит, они станут конкурентоспособнее. Их продукты – экологичнее. Компании получат возможность больше зарабатывать и инвестировать в развитие собственных проектов и продуктов.

- Какие вы видите выгоды проекта с позиции государства?

- Помимо налогов, есть ещё такое понятие, как «территориальный маркетинг». Россия находится в глобальном мире и рынке, мы субъекты глобальной системы разделения труда. Важно понимать, что как представители государства, институты развития, органы власти, безусловно, должны формировать имидж нашей страны и предприятий, локализованных в России. Конечно, когда мы в России создаем территории, на которых бизнес вести современно и выгодно, компании будут локализовывать свои производства на территории нашего государства. Таким образом, наши индустриальные парки, особые экономические зоны, ТОРы, в которых будут исполняться требования по декарбонизации процессов и представлены все необходимые технологии по снижению углеродного следа, станут более привлекательными, и мы сможем привлечь больше международных партнеров. Соответственно, создать больше рабочих мест, продукции, экспорта, что в конечном счете мультипликативно влияет и на саму экономическую среду и это крайне важно.

ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ МАСШТАБИРУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

- Какие в России есть технологии, которые обеспечивают достижение углеродной нейтральности?

- Сегодня у нас в стране представлены все существующие современные технологии, позволяющие нашим компаниям эффективно снижать свой углеродный след. В первую очередь, так называемые «зеленые киловатты» - то есть, электроэнергия, которая производится из чистых источников, в первую очередь, это ветрогенерация, солнечная генерация и малые и проточные ГЭС. А также источники энергии с низким углеродным следом, такие, как атомная энергетика и крупные гидроэлектростанции. Мы сегодня в состоянии обеспечивать экспортеров зелеными сертификатами и наращивать производство «зелёной» энергии, произведенной по наилучшим технологиям. Это также системы накопления энергии, которые сегодня масштабно внедряются в разных секторах экономики. Это, конечно, переход на электротранспорт, технологии применения водорода в промышленных процессах и снижение сжигания метана. И многие другие технологии, включая раздельный сбор мусора и рециклинг отходов.

РОСНАНО как раз та компания, у которой, возможно, единственной в России есть компетенции и успешный опыт работы практически в каждом технологическом сегменте, который так или иначе касается чистых технологий. В этом смысле российские экспортеры могут рассчитывать, как на помощь РОСНАНО в технологической поддержке при применении «зеленых» решений на своих предприятиях, так и других участников рынка. Дефицита на технологические решения у нас нет. Кроме того, у нас имеется постоянно развивающийся потенциал наших научных центров, лабораторий, который может и создает дополнительные решения для такого рода систем. Поэтому я не думаю, что здесь могут возникнуть серьезные проблемы. Скорее, важно из множества решений, которые сегодня есть на рынке, выбирать наиболее эффективные, наиболее масштабируемые, чтобы мы максимально быстро начинали применять эти вещи не в одном-двух «пилотах», а повсеместно во всех регионах. Уверен, от этого будет колоссальный эффект.