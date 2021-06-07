Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку российских научных центров

Правительство выделит гранты десяти российским научно- образовательным центрам. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин в понедельник, 7 июня, на совещании со своими заместителями. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство выделит гранты десяти российским научно- образовательным центрам. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин в понедельник, 7 июня, на совещании со своими заместителями.

Как пояснил премьер, эти центры ведут передовые разработки в различных перспективных сферах, в том числе касающихся умных сервисов, беспилотников, переработки промышленных отходов в удобрения, технологий на основе искусственного интеллекта, а также создания инновационных медицинских изделий.

- Уверен, что российские ученые способны добиться серьезных успехов и обеспечить лидерство нашей страны в науке, - сказал Мишустин.

По его словам, в целом на поддержку таких центров мирового уровня в федеральном бюджете на этот год предусмотрено свыше 1 млрд. рублей.

- За счет них каждому научно-образовательному центру предоставим грант - по 128 млн. рублей. Использовать эти средства можно будет на развитие инфраструктуры, закупку современного оборудования для исследований и проектов, а также на организацию стажировок для сотрудников, внедрение новых программ обучения, - сообщил Мишустин.

Правительство также утвердило план реализации энергетической стратегии на следующие 15 лет. В план вошли более 130 мероприятий.

- Они затрагивают все сферы нашего ТЭКа - от добычи ресурсов до снабжения жилых домов электроэнергией и теплом, - пояснил Мишустин.

По его словам, под каждую задачу предложен свой комплекс мероприятий.

- Среди них - наращивание производства сжиженного природного газа до 140 млн. тонн, создание центров по его перевалке, хранению и торговле, открытие полигонов низкоуглеродного производства водорода, развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, - рассказал премьер.

Основную часть мероприятий правительство обещает выполнить в ближайшие полтора года.

- Рассчитываем, что уже в среднесрочном периоде стратегия позволит решить ряд важных для развития страны задач. Повысить добычу нефти и газового конденсата в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. В разы увеличить производство сжиженного природного газа. Нарастить долю собственного или локализованного передового технологического оборудования. И существенно расширить объем экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - сообщил Мишустин.

Премьер также рассказал, что правительство выделит более 21 млрд. рублей на строительство подходного канала к терминалу сжиженного природного газа на Камчатке. По его словам, перевалка на Камчатке - ключевой объект для реализации стратегии по увеличению поставок сжиженного природного газа на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

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