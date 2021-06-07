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Видео7 июня 2021 15:41

Клипы ВКонтакте отметили свой первый день рождения трёхкратным ростом

Каждый день короткие вертикальные ролики смотрят больше 300 млн раз.
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Клипы ВКонтакте сразу же привлекли внимание зрителей

Клипы ВКонтакте сразу же привлекли внимание зрителей

Клипы ВКонтакте появились год назад. Сервис коротких вертикальных видео беспрерывно растёт: недавно число ежедневных просмотров клипов достигло отметки в 300 млн — в 3 раза больше, чем в первые сутки работы раздела.

В честь дня рождения «Клипов» ВКонтакте подготовила ряд сюрпризов, в том числе тематический контент и праздничную иконку сервиса в мобильном приложении. Всё это привлекло внимание аудитории: пользователи установили новый рекорд активности — 350 млн просмотров за сутки.

Короткие вертикальные видео снимают как профессиональные авторы, так и любители — они разместили на платформе 6 млн клипов. Чтобы посмотреть их все, зрителю потребуется 25 тысяч часов — то есть почти три года.

Чаще всего клипы смотрят и снимают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге. С помощью коротких вертикальных роликов зрители из крупных городов развлекаются: именно юмористические видео стали самыми просматриваемыми. Основное внимание авторы клипов уделяют теме отдыха. В топе популярных категорий также животные, спорт, звёзды и лайфхаки.

Интересно, что у пользователей из разных городов схожи музыкальные вкусы. Треком года в «Клипах» стал «АУФ» от дуэта SQWOZ BAB & The First Station — ролики с этой песней чаще всего смотрели в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону. На втором месте — «Ягода малинка» Хабиба, которая особенно полюбилась зрителям из Нижнего Новгорода, Челябинска и Омска. Также в топе рейтинга треки, которые совместно записали Элджей и MORGENSHTERN.

Больше всего зрители крупных городов смотрели клипы Антона Чалея — всего они собрали 864 млн просмотров. Также пользователей интересовали ролики Анны Толстовой и Евгения Бугаева. Особое признание получили видео Григория Московского и Евгения Ершова — они собрали больше всего отметок «Нравится».

Среди видеоэффектов авторы чаще всего выбирают «Жесты на скорость» — AR-эффект, в котором нужно как можно быстрее показать предложенные жесты. Это отличный способ не только создать интересный ролик, но и посоревноваться с друзьями. Также пользователям полюбились «Сердечки», «Солнечные лучи», «Режиссёр» и «Широкая походка».

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Клипы ВКонтакте сразу же привлекли внимание зрителей: ещё в день запуска короткие вертикальные ролики собрали 110 млн просмотров. За год количество ежедневных просмотров выросло в три раза. Такой результат — итог слаженной работы всей команды. Мы запустили уникальные для российского рынка проекты и успели выйти в офлайн: открыли пространство для съёмок в московском „Авиапарке“. Кроме того, активно развиваем сам продукт: в апреле платформа представила „Дуэты“, с которыми пользователи стали ближе к своим кумирам».

Ранее Клипы ВКонтакте представили эксклюзивный мини-сериал «Майор Гром: Ограбление Online», сериал «Экологика», приуроченный к международной акции «Час Земли», новогодний фильм «Когда же это кончится?» и первый интерактивный мультфильм в честь 60-летия со дня первого полёта человека в космос. Среди других заметных проектов — бесконечная трансляция официального музыкального видео на трек ФОГЕЛЯ «ДУРАКАМ ВЕЗЁТ», участником которой мог стать любой автор.

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