Россия поставляет военную технику в 51 страну мира. Больше — только США

Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым. Президенту рассказали, как и сколько мы зарабатываем на экспорте вооружений.

- У нас всё идёт по плану: мы выполнили показатели прошлого года. У нас объём более 15 миллиардов – 102% от намеченных показателей. И портфель заказов сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов, - отчитался чиновник.

Из-за пандемии пострадала реклама нашего оружия (если оно в ней вообще нуждается!). Военно-технические выставки не проводятся.

- Одно исключение – это наш форум «Армия-2020» в Кубинке. Единственное крупное международное мероприятие, которое состоялось в прошлом году, - напомнил Шугаев.

- Оно пользуется всё большим вниманием, - заметил президент.

Путину рассказали, что чаще всего оружие Россия продает в Африку и Азию. «Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со 100 государствами, в 51 страну поставили нашу технику», - уточнил Шугаев.

Два главных российских оружейных бестселлера: авиация и ПВО. Мы, по словам директора Федеральной службы по ВТС, продолжаем продвигать сухопутную и морскую технику, но здесь «очень сильная конкурентная среда».

Оно и понятно, наши зенитно-ракетные комплексы С-400 даже Турция (на секундочку, страна НАТО) берет, не смотря на окрики из США. Российские истребители по многим параметрам не хуже (а в чем-то и лучше) американских, но стоят в разы дешевле, поэтому тоже пользуются спросом. А вот с кораблями сложнее — например, Китай делает больше всех в мире военных судов. И за счет объемов у них это выходит дешевле.

Шугаев намекнул, что Россия готова продавать оружие без широкой огласки: «Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе».

Чиновник объяснил, что «конкуренты» давят на покупателей нашего оружия. Поэтому мы «входим в положение» и «устанавливаем добрые отношения» так, чтобы покупатели не оказались под «прессингом» этих самых конкурентов. Наверняка, имелись ввиду угрозы США в адрес стран, присматривающихся к российской боевой технике.

Россия остается вторым в мире экспортером оружия после Соединенных Штатов, у них портфель заказов втрое больше нашего. И уступать его они не хотят. Ведь это не только рабочие места, но и, как правило, лояльность стран - покупателей. Вместе с оружием обычно в комплекте идут и его многолетнее обслуживание, и особая доверительность между государствами.