Лукойл помог расчистить берега рек

Автор фото: Денис ФЁДОРОВ

Компания «ЛУКОЙЛ» и Российское экологическое общество приняли участие во всероссийской акции «Чистые берега» по очистке прибрежной зоны рек и озер в десяти регионах присутсвия ЛУКОЙЛа – Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях, Пермском крае, Республике Татарстан, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Благодаря поддержке нефтяников, природоохранная акция в этом году значительно расширила свою географию. Вместе с волонтерами, общественными организациями и экологами удалось привести в порядок десятки километров прибрежных территорий – собранный бытовой мусор был отправлен на переработку и утилизацию. Среди отсортированных предметов помимо стандартного пластика и полиэтилена оказались также автомобильные покрышки, фрагменты бытовой техники и даже мебели.

Автор фото: Денис ФЁДОРОВ

В Западной Сибири работники нефтегазодобывающего предприятия ЛУКОЙЛа совместно с общественностью и волонтёрами провели очистку более 12 га береговых линий местных рек и озер. В экологическом марафоне приняли свыше 150 сотрудников компании, собрано и вывезено 19 кубометров бытового мусора и сухостоя. Полностью очищены берег реки Ингу-Ягун и территория городского пляжа в Когалыме. В Лангепасе привели в порядок берег протоки реки Коим. В Урае и Покачах, благодаря усилиям нефтяников и волонтеров, популярные места отдыха горожан – берег реки Конды и озеро Дачное – также готовы к летнему купальному сезону.

«Все, что мы делаем совместно с нефтяниками, в рамках данной экологический акции - это, прежде всего, для наших детей. Чтобы они понимали, что чистота – залог здоровья», - отметил Виктор Рычков, представитель общественности ХМАО-Югры.

Местом уборки стала и береговая линия реки Печора – традиционное место отдыха горожан, зимой здесь проходит долгожданный праздник жителей Ненецкого автономного округа – гонки на снегоходах «Буран-Дей», в летнее время горожане гуляют по набережной, любуясь вечерними закатами. Участники акции очистили береговую линии, собрав бытовой мусор и сухостой, оставшийся после половодья и спада уровня воды.

В Пермском крае работники ЛУКОЙЛа вместе с местными школьниками начали благоустройство берега реки Куеда, очистив территорию от бытового мусора и зарослей. В течение лета здесь отремонтируют пешеходный мостик через речку и организуют небольшую зону отдыха у воды.

«Экологическое направление очень развито в нашем государстве, нашем поселке, и наши ребята, наши школьники очень активно увлекаются этим направлением вместе с нефтяниками», - говорит Надежда Зорина, преподаватель Куединской средней образовательной школы №1 в Пермском крае.

Автор фото: Денис ФЁДОРОВ

Очищено от мусора около 800 м2 берега озера возле села Домашкины Вершины в Самарской области. Все, что собрано, перевезено на ТПП, расположенный рядом с местом проведения акции, для дальнейшей утилизации.

В Татарстане очищены береговые линии реки Малая Сульча и Нижнекамского водохранилища в районе Озерного и Тимеровского месторождений.

Приняли активное участие в акции и сотрудники нефтеперерабатывающего завода в Нижнем Новгороде. Вместе с ними убирать от мусора берег Волги вышли студенты Кстовского нефтяного техникума, представители Комитета управления микрорайонами города Кстово, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Великовражская дружина во имя Святого благоверного князя Дмитрия Донского». Всего здесь приняли участие в акции около 60 человек, собрано 40 мешков мусора.

В Калининградской области работники ЛУКОЙЛа и волонтеры очистили от пластиковых бутылок и одноразовых стаканчиков берег Калининградского залива в городе Светлом, а также прилегающую к нему парковую зону. Довольно много собрано и бытового мусора.

«Проведение подобных акций очень важно, они привлекают внимание к вопросу сохранения водных ресурсов, повышают уровень информированности жителей регионов о необходимости поддержки чистоты водных акваторий и я хочу поблагодарить всех участников акции, - говорит Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, - Совместное проведение акции с компанией ЛУКОЙЛ значительно расширяет ее охват, мы вместе выводим ее на федеральный уровень. С каждым годом расширяется география уборки и объемы собранных отходов, которые направляются затем на переработку и, конечно, растет уровень вовлеченности граждан в общее для всех нас дело по соблюдению чистоты родных территорий. Сегодня мы видим, что и руководство страны, и бизнес все больше уделяют внимание экологическим вопросам. Такое сотрудничество нужно наращивать».