В Северной Корее запретили K-pop и создали реестр разрешенных причесок

Особо жесткие наказания грозят тем гражданам КНДР, кто будет распространять южнокорейские фильмы и сериалы, а также журналы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти КНДР продолжают закручивать гайки, все сильнее регламентируя жизнь простого народа. Установки партии и правительства теперь должны в буквальном смысле проникнуть в людские головы, ведь они касаются причесок, которые позволено носить, и слов, которыми разрешено изъясняться.

Как пишет BBC, власти страны приняли новый закон, и теперь под запрет попали многие атрибуты западной жизни, включая одежду. Отныне нельзя носить рванные и зауженные джинсы, а также красить волосы в яркие цвета и носить пирсинг. Видимо, это как-то связано с модой на стиль К-РОР, который стал суперпопулярным в соседней Южной Корее, а потом и во всем мире. Исполнители данного жанра как раз и используют подобный имидж, что, возможно, раздражает КНДР.

Кроме того, в Пхеньяне объявили «несоциалистическими» все стрижки, кроме 15 утвержденных властями, а также создали реестр «правильных причесок». Как заявил сам Ким Чен Ын, «мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и бороться, чтобы избавиться от них». Даже южнокорейский сленг попал под запрет, так что крамольные мысли будут в прямом смысле вырывать вместе с языком.

Особо жесткие наказания грозят тем, кто будет распространять южнокорейские фильмы и сериалы, а также журналы. За это можно, натурально, схлопотать пулю в голову, а вот за просмотр идеологически чуждой кинопродукции грозит «всего лишь» 15 лет тюрьмы. Правда, как утверждают перебежчики с Севера, живущие сейчас в Южной Корее, в КНДР довольно много людей с видеопроигрывателями, поэтому перекинуть фильм с помощью «флешек» не проблема.

Жанр k-pop популярен не только у корейцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Понять, когда введены запреты невозможно. Кто-то пишет, что новые нормы действуют с конца прошлого года, в других изданиях указывается, что они одобрены в мае. Не исключено, что все это - намеренное распространение очередного фейка, ведь оригинала новости в правительственной газете «Нодон синмун», на которую все ссылаются, найти не удалось.

Впрочем, западным СМИ не впервой обвинять КНДР во всех смертных грехах и безумных законах. Регулярно газеты публикуют истории об экзотических казнях, поражающие своей жестокостью. Например, в 2012 году сообщили о том, что заместителя министра обороны КНДР Ким Чхоля расстреляли из гранатомета по распоряжению лидера республики Ким Чен Ына из-за того, что во время траура по скончавшемуся предыдущему главе государства Ким Чен Иру генерал не скорбел со всеми, а устроил пьянку.

В следующем году известная певица Хён Сон Воль тоже была «изречешена» из пулемета вместе своими музыкантами за то, что снялась в эротическом видео. Правда потом она тоже появилась на очередном концерте по телевидению. А уж сколько чиновников съели собаки или разорвали зенитные орудия – не сосчитать.

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