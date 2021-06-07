70% индустриальных парков в стране сейчас сосредоточены в Центральной России и Поволжье

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы Минпромторга РФ Алексей Бепрозванных рассказал «КП» о новом промышленном рейтинге регионов, федеральных субсидиях для частных площадок и подборе кадров на местах Фото: Андрей Минаев

- Петербургский международный экономический форум среди прочем является и выставкой промышленных достижений регионов. Как вы оцениваете промышленное развитие в разных частях нашей страны? И как строится работа министерства с региональными властями?

- У нас выстроена системная работа в этом отношение. Достаточно сказать, что все региональные министры промышленности проходят собеседования в министерстве. И совместно с руководством субъекта Федерации мы принимаем решение о назначении на эту должность. И в дальнейшем мы воспринимаем, что это наша команда внутри региона.

В чем это выражается? Назначенные региональные министры приглашаются на федеральную стажировку, где они проходят недельное обучения. За это время люди погружаются во всю работу министерства, знакомятся с ключевыми руководителями и со всеми институтами развития не только министерства промышленности, но и по запросу с другими органами власти. Стажировка заканчивается встречей с Денисом Валентиновичем Мантуровым, где региональные министры представляют свои проекты по развитию субъектов

Аналогично и команда Минпромторга РФ совершает выездные стажировку, когда мы выезжаем в регионы и проводим такие же учения, но до уровня среднего звена, начальников отделов. Так мы получаем одно информационное поле, в котором не надо тратить время на переписку, на бюрократическое взаимодействие. Это очень эффективный формат, который был предложен министром еще в 2014 году.

Третья форма взаимодействия происходит, когда в субъекте накапливается большое количество разного рода вопросов. И мы приглашаем регион вместе с инвесторами и предпринимателями на площадку Минпромторга, собираем у себя коллег из федеральных ведомств. И решаем непосредственно за один день – называется «день региона» – все вопросы, которые накопились.

- Существуют ли какие-то федеральные меры поддержки региональной промышленности?

- Здесь существуют три направления. Первое – это системные меры поддержки для регионов. Такие, как развитие инфраструктуры. Это поддержка технопарков, индустриальных парков для инвесторов. Второе – это направление, связанное с докапитализацией региональных фондов развития промышленности. Для этого существует, например, механизм Единой региональной субсидии. И третье направление – это отраслевые меры поддержки. К примеру, если региональный министр обращается за помощью с конкретным предприятием, то отраслевой заместитель министра отрабатывает этот вопрос с компанией или группой компаний, с отраслью.

На сегодня я считаю, что у нас идет эффективная работа. И проверяем мы это очень просто. У нас министр (Денис Мантуров – прим.ред.) практически каждую пятницу выезжает в субъект Российской Федерации. Он осматривает заводы, общается с директорами, каждый раз – это заводы из разных отраслей. Хотя, безусловно, в время первой волны пандемии, к примеру, 90% производств, которые мы смотрели, были связаны с антиковидной направленностью. А кроме этого, в регионе проходит выставка промышленных предприятий. И во время общения с руководством предприятий министру поступают предложения, что надо еще сделать в отрасли, чтобы она эффективнее развивалась.

- Как вы оцениваете эффективность промышленной политики в том или ином регионе?

- Традиционно для нас ключевой показатель – это индекс промышленного производства. Но сегодня мы создали для себя более сложную методику рейтингования субъектов Российской Федерации по целому ряду параметров, которые отражают их активность в формировании промышленной политики и достигнутые результаты. В этом году в пилотном режиме сделаем такой рейтинг и сообщим регионам, на что надо обращать внимание для повышения своей эффективности.

- Если взять статистику, видно, насколько отличаются регионы в плане создания индустриальных парков: где-то их десятки, а где-то ни одного. Почему так происходит?

- Действительно, диспропорция есть. В основном индустриальные и технопарки развиваются в Центральной России, в Поволжье. А на Дальнем Востоке их меньше всего.

Я бы несколько причин назвал. Первая – финансовая обеспеченность субъектов, возможность выделять средства на развитие инфраструктуры. Сегодня существующий механизм предполагает сначала строительство парка, после чего заводятся резиденты на эту территорию. Через определенный период, когда резиденты начинают платить налоги, мы компенсируем индустриальным паркам федеральные налоги. Но сегодня объективно не все субъекты могут потратить бюджетные средства на развитие промышленной инфраструктуры.

Вторая причина. У каждого региона свой подход с точки зрения развития инфраструктуры. Кто-то пытается вынести площадки за город. Кто-то уже принял такое решение, кто-то еще не принял. Когда парк создается за пределами города, высвобождается много территорий бывших предприятий, чтобы развивать девелоперские проекты. И под это мы сейчас готовим определенный инструмент для того, чтобы субъект мог привлекать частного инвестора. Например, в регионе нет собственных средств. Частный инвестор говорит, что у него предприятие в центре города. И готов его перенести, помогите с точки зрения инфраструктуры. Мы сегодня разрабатываем инструмент, когда частным индустриальным паркам, после возникновения налогов, так же как государственным паркам будут компенсироваться затраты из бюджета. Я считаю, что это очень востребованное будет решение.

- Есть исторически богатые регионы, есть хронически отстающие. Это все понятно. Но как масштабировать опыт тех регионов, которые смогли из отстающих перейти в опережающие? Например, опыт Калужской и Сахалинской областей?

- Когда мы встречаемся на площадках разных форумов, обсуждаем, как сделать так, чтобы все были в равных условиях. С точки зрения субсидий сегодня у всех равные условия. Но, действительно, есть особенности, связанные с географическим положением регионов. И мы делаем такие исключения, связанные с особыми территориями. Например, у нас есть программа «Совместные займы», по которой ФРП выделяет до 70% средств на реализацию важных производств, а региональный фонд развития промышленности выделяет только 30%. Таким образом, регион получает возможность строить более масштабные и дорогие производства. А в регионах с низким уровнем социально-экономического развития, геостратегических территориях (например, Северный Кавказ, Крым, Севастополь, Дальний Восток) региональные фонды развития промышленности могут давать лишь 10% средств, а остальное покроет федеральный ФРП.

Второе, на что я бы обратил внимание, это уровень профессионализма региональных команд. Если приходит губернатор с эффективной командой, современными подходами, четкими задачами, мы видим, как растет динамика работы в этом регионе. В пример приведу, например, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который организовал работу под лозунгом «На Севере жить!». И его команда это подхватила. Под эту концепцию они выстроили промышленность, сельское хозяйство, продовольственное обеспечение, рынки и так далее.

Я считаю, что многое зависит от команды. Мы обучаем все региональные команды лучшим практикам, которые где-то были реализованы.

- Что будет дальше в плане развития индустриальных парков и технопарков?

- Два месяца назад у нас состоялась хорошая дискуссия с субъектами Российской Федерации и Ассоциацией индустриальных парков и технопарков. Мы обсуждали, что нам нужно еще сделать, чтобы стимулировать развитие этого инструмента. Все подтвердили, что этот инструмент востребован. И инфраструктура для инвестора – это один из ключевых факторов его прихода в регион и один из ключевых факторов конкуренции между субъектами Российской Федерации. Не будем скрывать, она есть.

Обязательно этот инструмент остается. С 2014 года мы поддерживаем развитие индустриальных парков. Порядка 15 миллиардов рублей было выделено на эту поддержку. Мы сегодня работаем над пролонгацией этого инструмента. Возможна компенсация не в течение пяти лет, а до пятнадцати. До 2023 года 24 миллиарда рублей заложили на то, чтобы регионы воспользовались этой мерой поддержки.

- Назовите регионы, которые с точки зрения Минпромторга, являются передовыми.

- Результаты нового промышленного рейтинга мы будем готовы представить ближе к концу года. Если говорить об индустриальных и технопарках, то по их числу лидирует

Московская область – 40 территорий, Татарстан – 23, Башкортостан – 12, Ленинградская – 11, Калужская – 10.

Регионы, которые мы для себя наметили подтянуть, это Тыва, Марий-Эл, Псковская область, Чувашия. При этом последние две наш министр курирует как территории с низким уровнем социально-экономического развития. И, к примеру, Чувашии в этом году удалось выйти на первое место среди регионов с низким уровнем социально-экономического развития благодаря активным темпам инвестиционного роста и реализуемой индивидуальной программе социально-экономического развития, которую курирует наше ведомство.

Приоритет будет связан также и с развитием моногородов, там пока размещено всего 10% от общего числа индустриальных парков. Есть четкая задача этот показатель увеличить.