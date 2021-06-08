«Обесценивает саму суть спорта»: почему Пекин не лишится Зимних Олимпийских игр 2022 года

Александр Карелин Сенатор РФ Герой России Почётный житель города Новосибирска Трёхкратный победитель Олимпийских игр. Фото: Андрей Минаев

Соединенные Штаты пытаются ущемить Китай везде, куда дотягиваются их длинные американские руки. В экономике, на рынке вооружения и даже на уровне ценностей. Последний выпад: США обвиняют Китай в религиозной несвободе и других проблемах с правами человека, в связи с чем предлагают перенести столицу Зимних Олимпийских игр 2022 года из Пекина в другую страну. Однако трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин считает, что затея американцев провалится, а Китай успешно проведет спортивный праздник.

«ПРИЕДЕМ БЕЗ ЯРКОЙ ОКРАСКИ И ВЫИГРАЕМ У ВСЕХ»

- Александр Александрович, во второй половине лета в Токио стартуют Олимпийские игры. Российским спортсменам запрещено использовать национальные гимн и флаг. Больше того, серьезно ограничена численность самой сборной. С каким настроением ожидаете ближайшую Олимпиаду?

- Приедем без яркой традиционной окраски и выиграем у всех. Я бы хотел напомнить, что у нас это уже было на летней Олимпиаде 1992 году в Барселоне, когда мы сами себя уязвили в правах. Выступали под белым олимпийским полотнищем. Мне тогда выпала высокая, но сложно воспринимаемая честь - возглавлять команду, которая называлась СНГ за полтора месяца после СССР.

Выходить и выигрывать! – с нажимом на каждое слово еще раз проговаривает Александр Карелин. - Ожидания у меня именно такие от каждого из ребят. Чтобы они не обращали внимания на сложности, а своими именами украшали пьедесталы и строчки в олимпийской истории.

Александр Александрович Карелин в студии "КП" на ПЭМФ 2021. Фото: Андрей Минаев

- Складывается впечатление, что олимпийское движение становится разменной монетой в подковерных играх. Один из последних фактов: больше года конгрессмены США и американские религиозные организации продвигают идею перенести зимние Олимпийские игры 2022 года из Пекина. Штаты обвиняют Китай в религиозной несвободе и других проблемах с правами человека. Как думаете, нужно ли примешивать политику в спорт?

- В советском учебнике обществоведения было сказано, что спорт вне политики, но «своими победами советские спортсмены демонстрируют преимущество социалистического образа жизни». Все очень связано - состязательность и там, и там. Но я бы не сказал, что спорт - разменная монета. Спорт и олимпийское движение – заложники. Потому что мы – нация победителей. Не только в Великой Отечественной войне. Мы нация победителей и на спортивных ристалищах: у нас огромное количество имен, являющихся мировым достоянием.

Почему нас пытаются бессовестно шельмовать? Потому что это ощутимо и больно. И сейчас, когда нападают на нынешнее поколение спортсменов, обвиняя их в допинге, - заезд-то намного дальше. Завтра скажут, что их предшественники были не хороши и победа достигнута не честно. А послезавтра добавят, что весь русский спорт ничтожен. Мы не можем себе этого позволить. Поэтому нужна только победа.

Кроме того, мы должны делегировать своих представителей во все международные спортивные институты. Четко выражать свою точку зрения. Да, мы дали повод для обвинений в том, что применение допинга – часть государственной доктрины. Но когда мы все будем делать ответственно, то наше честное и искреннее участие в состязательности оценят все остальные. И вспомнят о том, что без русских конкурентов все победы не такие интересные.

Чемпионат Европы-1998 (Минск), схватка с атлетом, выступавшим за Болгарию, Сергеем Мурейко.

СЕГОДНЯ – КИТАЙ, ЗАВТРА - ФРАНЦИЯ

- Вернется к истории с Китаем. Как вы думаете, Пекину удастся отстоять свою Олимпиаду?

- Конечно. В Олимпийском комитете понимают, что этого делать нельзя: когда люди начнут голосовать, то решение обязательно примерят и на себя: если сегодня у Китая заберут, то завтра могут и у Франции… Именно поэтому Олимпиаду 2020 года не отменили, а перенесли на год.

Когда мы бились за то, чтобы сохранить классическую борьбу в олимпийской программе, у меня и уникального человека, четырехкратного олимпийского победителя Александра Владимировича Попова был разговор с австралийцами. Они говорили: «Зачем нам поддерживать вашу борьбу?» Отвечаю: «Сегодня борьбу «высадят» из программы, а завтра уберут другие традиционные для вас виды спорта - плавание или легкую атлетику». Австралийцы смотрят на меня: как? Ну, вот так. Мы же тоже предполагали, что на борьбу нельзя посягать. Это же один из первых античных видов спорта!

Я надеюсь, что Китай – огромная, многонациональная держава – отстоит свою олимпиаду. Международное олимпийское движение приедет в Пекин. И тогда появится четкое подтверждение версии, что хотя взаимовлияние политики и спорта очевидно, но у олимпийского движения есть свои автономные огромные возможности.

«КРЕСТ» НА ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ?

- В истории олимпийского движения есть катастрофический факт. В 1980 году правительство США бойкотировало Московскую Олимпиаду, что привело к ответному бойкоту Советским Союзом Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. Это стоило Олимпийскому делу немалых потерь. Причем, как финансовых, так и спортивных. В конце концов, век спортсменов в элите спорта чрезвычайно короток… Как думаете, если эта история повторится насколько серьезными будут последствия?

- Я думаю, что это может поставить огромный вопрос о перспективах развития олимпийского движения.

Чемпионат России-1999, перед финалом, разминка.

- Поставит крест?

- Да, вплоть до того, чтобы «закрестить» эту историю. У олимпийского движения есть свои конкуренты - объединения не олимпийских видов спорта. Там тоже ищут аргументы кто лучше, кто более влиятелен? Поэтому все должно идти своим чередом: раз в четыре года - летние Игры, раз в четыре – зимние. Программа не может быть безразмерной. Нельзя устраивать чехарду, «выдавливать» виды спорта, сокращать категории, как с нами это происходит.

Основной вопрос в другом. Что в спорте привлекает болельщиков?

- Эмоции внизу, - показываю, что смотрю соревнование с трибуны.

- Спорт высших достижений – это не внизу. Это там! – легендарный борец показал огромной ладонью вверх. - Потому что результаты высокие, нагрузки. И внимание точно такое же. Почему такое требовательное и взыскательное отношение к этому? Ценятся сильные победители в сильных противостояниях. Это самое интересное.

Если изменить правила так, что кто-то один будет обладать не конкурентными преимуществами, то от него скоро устанут. И через десять лет кто-то из сопричастных подойдет и скажет: «Да, у тебя есть этот титул, но мы помним – это только потому, что никто не вышел против». Это обесценивает саму суть спорта, логику восприятия побед. Спорт высоких достижения – высокие требования, результаты и гигантская конкуренция. Только это дает тот самый нерв ожидания, который болельщиков приковывает к телевизору и на трибуны их призывает.

Олимпийские игры в Атланте, финальный поединок, соперник Мэтт Гаффари (США).

«ЭТО БУДЕТ ЯВЛЕНИЕ»

- Олимпийские комитеты ряда многонациональных стран высказались против бойкота зимних Олимпийских игр в Китае. Надеемся, что соревнования все-таки состоятся. Пекин станет первым в мире городом «двойных Олимпийских игр». Напомним, летние игры в Пекине с успехом прошли в 2008 году…

- На летних Играх в Пекине я был. Ну, в качестве «мебели» (уже не выступал – «КП»).

- Как думаете, удастся ли руководству Китая провести зимние Олимпийские игры на должном уровне, как это было в прошлый раз?

- Зная их исполнительскую дисциплину, философское отношение к задачам, стратегию планирования, простираемую за горизонты человеческих жизней, можно точно говорить, что они проведут очень хорошо. И по-настоящему смело. Задумайтесь, какими рывками Китай продвигается в олимпийском движении. У них первая золотая медаль в летних играх знаете, где была? В том самом Лос-Анджелесе. Они ставят для себя задачи и четко их выполняют. Сейчас мы видим несомненные успехи в олимпийских дисциплинах, фантастические спортивные объекты в стране, огромную способность к мобилизации, исполнительскую дисциплину...

Олимпийское движение намного шире, чем Международный олимпийский комитет. И если оно сможет отстоять уже адресованное Пекину право на проведение зимних Олимпийских игр, то это будет явление в олимпийской истории.