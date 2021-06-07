Марина Зудина призналась, почему на могиле Олега Табакова до сих пор нет памятника

Марина Зудина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вдова Олега Табакова в последнее время активно общается с поклонниками. 55-летняя Марина Зудина отвечает на вопросы подписчиков и рассказывает им о сокровенном. На днях артистка раскрыла причины, по которым на могиле ее знаменитого мужа по сей день нет памятника.

Олег Табаков скончался от рака простаты в 2018 году. Народного артиста СССР похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Могила знаменитости находится рядом с могилами актеров Владимира Зельдина, Леонида Броневого и художника Ильи Глазунова. Правда, у многих вызывает недоумение тот факт, что на могиле Олега Павловича до сих пор нет памятника. Сейчас там стоит лишь деревянный крест и фотография мэтра.

Поклонники обратились с вопросом к вдове Марине Зудиной. По ее словам, надгробия нет до сих пор, так как его очень сложно придумать. "Художник очень хороший! Придумали. Потом самоизоляция, потом везли мрамор, с октября по май нельзя работать там. Сейчас начнем, но откроем в начале театрального сезона, чтобы артисты были! В сентябре", - написала в блоге Зудина.

Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в марте 2018 года Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Напомним, Марина Зудина и Олег Табаков познакомились, когда актрисе было 16 лет. Она поступила учиться в театральный. Артист был женат на актрисе Людмиле Крыловой, но это не помешало вспыхнувшим чувствам мэтра к юной ученице. Через много лет режиссер ушел из семьи и женился на Зудиной.

Брак Табакова и Зудиной продлился 23 года. У супругов родились двое детей - Павел и Мария. Год назад младший сын Олега Павловича тайно стал отцом. У 25-летнего наследника актера родилась дочь Мия. Ребенка Павлу родила 26-летняя Софья Синицына, с которой наследник артиста начал встречаться в 2017 году. Молодой отец лично подтвердил, что у него подрастает наследница, однако уточнил, что с Софьей они вместе не живут. В окружении Синицыной рассказали, что артистка действительно растит малышку одна, однако Павел всячески ее поддерживает: снимает экс-возлюбленной и дочке квартиру на Патриарших прудах и помогает Софье на кастингах в различные сериалы.