Если бы не жена, то ходил бы отекший и без зубов: Как похорошели после свадьбы Цекало, Дибров и муж Макеевой

Александр Цекало до встречи с Дариной и после женитьбы на художнице и актрисе — два разных человека. Фото: globallookpress.com и instagram.com

После женитьбы мужчины часто меняются – худеют, обновляют гардероб, а порой и к косметологу начинают ходить. Всему виной женщины рядом – провоцируют выглядеть лучше, меняться, или сами прикладывают руку к переменам имиджа супруга. Рассказываем пять историй, в которых мужья изменились и продолжают совершенствоваться.

Дарина Ервин и Александр Цекало

Продюсер Александр Цекало второй год женат на художнице Дарине. Для 60-летнего Цекало это четвертый брак, его жена моложе на 30 лет и впервые вышла замуж. Рядом с молодой женой Александр преобразился не только внешне. Цекало так рассказал о счастливой жизни в онлайн-проекте: «Я и моя жена Дариша любим друг друга. Мы занимаемся сексом, мы готовим еду вместе, смотрим сериалы. Хорошо приготовленная еда, как известно, это тоже секс. Хорошо снятый сериал тоже секс…».

Цекало похудел более, чем на 10 кг, кажется, что и сам подтянулся, и морщины разгладились – выглядит моложе, постоянно улыбается. Александр занимается спортом, плаванием, правильно питается. Много времени проводит с женой у океана в Лос-Анджелесе.

Роман Мальков до тюнинга Анастасией Макеевой был похож на простого работягу. А теперь Настя не стесняется показать четвертого мужа коллегам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Макеева и Роман Мальков

39-летняя артистка Анастасия Макеева совсем недавно вышла замуж и обвенчалась с 37-летним бизнесменом Романом Мальковым. Познакомилась Настя с Романом год назад, когда наняла бизнесмена для строительных работ в загородном доме. Мальков был женат, воспитывал с супругой четверых детей. Мужчина жену бросил ради Насти, Макеева стала возить Малькова везде с собой – на съемки, репетиции, концерты, гастроли. Но сначала сделала ему полный тюнинг. И даже сама об этом на днях рассказала.

Макеева привела в пример свою маму, которая об отце заботилась – и вещи покупала, и в больницу заставляла ходить, и от смерти спасала. Настя рассказала о родителях: «Кошелёк всегда в нашей семье был один: и папа, и мама работали и никогда не считали, кто приносит больше. Оба труженики - по секрету скажу папа, конечно, больше). Немного рассказала вам об укладе в моей семье и теперь будет более понятно: почему я не могла смотреть спокойно на такого забывшего о себе мужчину, который все сделает для других и ничего себе».

Это Настя уже о своем четвертом муже Романе: она ему и зубы новые вставила, и по салонам красоты поводила, и гардероб обновила. На жилплощади Макеевой сейчас живет не только ее супруг, но и его старший сын: «Сын Андрей у Романа такой же. Я заставила мальчишек пойти в магазин и купить одежду - хоть немного. И получила ответ: да мне ничего не надо... И все же посмотрите, что делает любовь с мужчиной! Мое желание о нем заботиться и его улыбка, и блеск в глазах. Если не я - то кто же? Так и будешь ходить без зубов, вечно просто бритый наголо, потому что так проще и быстрее в одной и той же майке».

Малькова теперь часто обвиняют: мол, альфонс прельстился красивой жизнью. Однако Роман утверждает, что работает онлайн и отнюдь не безработный сопровождающий жену. Мальков хвастает доходным бизнесом: зарабатывает прилично, правда меньше Макеевой. Его компании занимаются производством легких стальных конструкций, проектированием и монтажом зданий из них. За прошлый год прибыль по официальной отчетности – 13 млн. руб. С доходов Мальков будет платить алименты на трех младших детей, но рядом с ним звезда Анастасия, которая без модной одежды не оставит.

Дмитрий Дибров за последние полтора года: перестал красить волосы, стал посещать косметолога, сменил гардероб. Жена Полина мечтает еще заставить мужа заниматься спортом. Фото: globallookpress.com и instagram.com

Полина и Дмитрий Дибровы

Четвертый раз телеведущий Дибров женился 12 лет назад. 61-летний Дмитрий старше жены Полины на 30 лет, но его авторитет и уверенность были на такой высоте, что звезда ТВ особо не заботился об омоложении. Дибров долго носил старомодные костюмы, не стеснялся лишнего веса и закрашивал седину не всегда в удачные цвета.

Его жена - «Миссис Россия», модница, красавица и мать троих сыновей телеведущего - сама наряжалась в актуальные обновки, поэтому часто рядом с ней Дмитрий выглядел не совсем гармонично. Все изменилось год назад. Дмитрий Дибров понял, что рядом с такой женой пора омолаживаться и даже с Эвелиной Хромченко из «Модного приговора» советовался.

Телеведущий рассказал «Комсомольской правде»: «Спросил у уважаемой мной коллеге - что будет, если я прекращу по останкинской традиции красить волосы? Я красил волосы, потому что у нас в «Останкино» это делают все ведущие». Дибров получил добро и перестал красить волосы, стилист оформил седину в модную прическу, сменил оправу – приобрел несколько дорогих и ультрамодных: сразу стал выглядеть стильно. Поменял гардероб – в нем появились модные дорогие костюмы, актуальные джинсы, рубашки. Дибров привел в порядок лицо – прошел процедуру «стройное лицо»: это дренажная мезотерапия. Инъекции препаратов меняют лицо – избавляют от жировых скоплений, излишней жидкости, улучшают метаболизм тканей. У Диброва и овал подтянулся, и морщины с носогубными складками уменьшились. Сейчас молодая жена ищет способы, как заставить Дмитрия заняться спортом – физические нагрузки его не увлекают, за после инсульта он старается соблюдать диету.

Денис Шведов с женой сдали анализы крови и получили списки запрещенных и разрешенных веществ. Фото: globallookpress.com и instagram.com

Денис Шведов и Александра Розовская

Актер Шведов всегда одевался модно и дорого, а вот перемены с фигурой и лицом начались после женитьбы пять лет назад на коллеге Александре Розовской. И совпали с началом съемок в сериале «Бывшие». Для съемок в первом сезоне «Бывших» Денис начал худеть и скинул 13 кг. Перед съемками третьего сезона был установлен новый рекорд – артист был 106 кг при росте 190 см, а стал 92 кг. Вместе с лишним весом ушла отечность. В первую волну пандемии Шведов стал заниматься йогой онлайн по три раза в неделю. Недавно он опять немного скинул, участвуя в «Последнем герое».

Кардинально похудеть Шведову удалось не случайно – вместе с женой они сдавали специальные анализы, и по их результатам получили рекомендации по питанию. Не рекомендовали Шведову сладкое и продукты из коровьего молока. После соблюдения этих рекомендаций он стал лучше себя чувствовать, отказался от прежних частых изнуряющих тренировок в спортклубе.

Шведов выглядит хорошо теперь еще и потому, что не имеет вредных привычек: «Алкоголь мне не приносит счастья и удовольствия». 39-летний Денис следит за лицом – посещает модную косметологическую клинику. У актера отличный овал, цвет кожи, упругая кожа – все это достигается с помощью современных косметологических процедур. Иначе из-за частой перемены веса кожа звезды могла обвиснуть, а складки и морщины стать глубже.

Константин Богомолов с Мариной Зудиной на сборе труппы — выглядит режиссер как студент, которому холодно и он надел все лучшее сразу. А вот с женой Ксенией Собчак — он уже франт. Фото: globallookpress.com и instagram.com

Ксения Собчак и Константин Богомолов

39-летняя Ксения Собчак мужа 45-летнего Константина Богомолова пока до аппаратной и инъекционной косметологии не довела. Зато журналист и блогер Собчак спровоцировала именитого режиссера Богомолова одеваться стильно, дорого, модно. Раньше Богомолов носил вещи недешевые, но порой безвкусные, мог и в безразмерном свитере на мероприятие прийти. А теперь костюмы, куртки и прочие обновки как с иголочки – брендовые, стильные вещи и образы сформированы без ошибок. Это и понятно - рядом с безупречной (в плане выбора одежды) Ксенией гармонично мог смотреться только мужчина в соответствующих его новому статусу (муж Собчак) вещах.

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