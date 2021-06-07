Сергей Мазаев: Я за свободный оборот оружия в России

Сергей Мазаев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После трагической истории в Казани, где выпускник гимназии №175 расстрелял ее учеников и учителей, глава страны обратился к парламентарием с просьбой внести поправки в законодательство, которое касается как допуска к владению оружием граждан, так и продажи самого оружия в личное пользование.

«КП» обратилась за комментарием к Сергей Мазаеву, брутальному лидеру группы «Моральный кодекс», который и сам в армии служил, и знает, как с оружием обращаться.

- Сергей — вы за свободу продажи оружия граждан или за ужесточение в этой сфере?

- Я считаю, надо разрешить свободную продажу стрелкового оружия законопослушным гражданам. Как в Америке. За полную легализацию.

- Но в Америке при том и стреляют часто без предупреждения...

- В Штатах любой ствол трижды отстреливают в трех департаментах перед продажей гражданину, и пули отстрелянные лежат на хранении. И вы никогда никаких криминальных действий не будете совершать с легальным оружием - вас тут же вычислят и посадят сразу.

- А если какой-то негодяй все равно «захочет пострелять»?

- Никакой Евсюков не пошел бы ни в какой супермаркет с пистолетом — его бы замочил охранник прямо на входе в этот супермаркет. Но у нас какой-то отрицательный отбор идет в управленческой отрасли. Какие-то гоблины рассуждают о законах об оружии, не видят на два шага вперед. Они как тик-токеры какие то. Просто хотят себя позиционировать: чем боле писклявым и вонючим будет их высказывание, тем более они будут популярны. Это имитационная история. Рассчитанная на получение бюджетов. Эти люди — враги наши страны, они растаскивают бюджет по своему усмотрению.

- У вас в семье оружие было в почете?

- Мой дед, который был великим разведчиком, который работал на Советский Союз - я с него брал пример самоотверженности и любви к своей родине. Когда он жил среди обычных людей в коммунальной квартире, он даже стеснялся пользоваться персональной машиной. Его учителя ходили пешком и ездили на трамвае. О том, что у него были ордена боевые, я узнал только послед его смерти. У него, насколько знаю, оружия дома не было никогда. Он вообще умудрялся без оружия совершать потрясающие подвиги.

- А вас обращаться с пистолетом кто учил?

- Учили мои друзья из ГРУ. Я и концерты им давал. Для меня это было благородным занятием всегда. И сам я в армии служил. Когда 18-19 летним ребятам в армии доверяют серьезную военную технику и оружие, а потом они выходят на гражданку, они что, не сумеют справиться с оружием? Так что надо вводить закон, как в Америке. И, если кто-то ночью нападает на твой дом, на твою квартиру — он получит отпор. Серьезный.

- Напали на твой дом или семью — получи пулю?

- Конечно! Охотничье оружие есть у многих — но оно предназначено для охоты. Конечно, если на нас нападают с топором — его надо мочить любыми доступными средствами. Но когда у вас есть пистолет, то у вас чувство ответственности — вы не по делу не будете его доставать. А если достанете не по делу — вас упекут в тюрьму. Трезвые, серьезные, воспитанные, законопослушные люди — должны иметь оружием для самообороны. Но это все в будущем, когда у нас будет парламентская республика.

- Вы сами оружие имеете?

- Нет, конечно. Откуда? У меня есть кухонные ножи дома. У умелого солдата и лопата — граната. Мне дарили военные несколько раз, но я всегда оставлял эти подарки тем, у кого есть право этим обладать. У меня такого права нет.

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