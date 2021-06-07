Новая загадка коронавируса: У заболевших обнаружена необычная картина выработки антител

Лечение пациента с Ковид-19 в Амане, Иордания. Фото: REUTERS

ВМЕСТО ВРАГОВ БЬЮТ ПО СВОИМ

Чем глубже изучают исследователи COVID-19 и его последствия, тем больше открывается странностей, и возникают все новые загадки. Одна из них появилась на днях после публикации результатов работы ученых Бирмингемского университета (Великобритания).

Авторы открытия исследовали сыворотку крови 84-х человек, переболевших ковидом разной степени тяжести. Смотрели анализы и в разгар болезни, и спустя 3-5 месяцев после заражения. Ученые прицельно искали и анализировали особые виды элементов иммунной системы — так называемые аутоантитела. В отличие от защитных антител, которые мы все так ждем после прививки или перенесенной инфекции, аутоантитела это «внутренние враги». Они возникают из-за сбоя в иммунной системе и нападают не на реальных вредителей — вирусы, бактерий или, скажем, опасные раковые клетки. А начинают бить по собственным органам и тканям организма. Из-за этого развиваются аутоиммунные заболевания — рассеянный склероз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, псориаз и другие (в зависимости от того, какую из мишеней выберут аутоантитела).

Важное уточнение: агрессивные иммунные «бойцы со сбитым прицелом» могут появляться не только после ковида, но и после других болезней и даже у здоровых лиц (см. ниже «Комментарий эксперта»). Однако у большинства людей организм все-таки справляется с относительно небольшим количеством аутоантител без опасных последствий. В то время как у заразившихся коронавирусом после выздоровления сохраняются отголоски перенесенной болезни, которые уже названы постковидным синдромом. Возможно, эти неприятности связаны с какими-то особенностями выработки аутоантител, предположили исследователи Бирмингемского университета.

ГЛАВНЫЕ МИШЕНИ — МЫШЦЫ, КОЖА И СЕРДЦЕ

Для сравнения исследователи изучили картину выработки аутоантител у группы пациентов, не зараженных ковидом. Эти были больные, которые оказались в отделениях интенсивной терапии (реанимациях) из-за других проблем со здоровьем. И вот, что выяснилось:

- у людей с диагнозом COVID-19 аутоантитела встречаются ощутимо чаще, чем у других пациентов. Так, среди попавших в реанимацию ковидных больных такие «неправильные» антитела обнаружены у 60%, а у пациентов без коронавируса — в 40% случаев;

- в то же время разнообразие видов аутоантител при ковиде оказалось значительно меньше, чем при других заболеваниях, рассмотренных в ходе исследования. В частности, ученые заметили, что после заражения коронавирусом вырабатываются в основном аутоантитела трех типов. Они могут быть нацелены на ткани кожи, сердца и скелетных мышц. Исходя из чего можно предположить, что именно эти органы оказываются под наибольшей угрозой в случае развития аутоиммунных осложнений;

- у тех, кто перенес ковид в тяжелой форме, аутоантитела сохранялись дольше, вплоть до полугода после заражения. Чем длиннее такой срок, тем выше может быть риск запуска аутоиммунных болезней, считают некоторые эксперты.

КУДА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

- Обнаруженные нами антитела у переболевших ковидом очень похожи на те, которые вызывают ряд аутоиммунных заболеваний кожи, мышц и сердца. Однако мы еще не знаем, действительно ли эти аутоантитела приводят к неблагоприятным последствиям (включая постковид. - Ред.) у пациентов с коронавирусом, - рассказал зарубежным журналистам один из авторов научной работы, профессор Алекс Рихтер из Университета Бирмингема. Этот важный вопрос будет рассмотрен в следующей части нашего исследования, анонсировал ученый.

Его коллега, профессор Дэвид Рэйт, добавляет: если подтвердится, что именно найденные аутоантитела «виноваты» в опасных долгосрочных последствиях COVID-19, это даст ключ к поиску более эффективного лечения. В том числе, возможно, будет больше шансов предотвратить развитие аутоиммунных заболеваний после тяжелой формы коронавирусной инфекции.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Похоже, COVID-19 повреждает органы избирательно

Прокомментировать результаты исследования мы попросили постоянного научно-медицинского консультанта «КП», иммунолога, кандидата медицинских наук, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- На самом деле аутоантитела есть и у здоровых людей, причем, у каждого свой индивидуальный «ассортимент». Считается, что часть из них может быть связана с возникновением тех или иных аутоиммунных заболеваний. Однако для большинства аутоантител подобная связь еще точно не установлена, - поясняет эксперт.

- Всего на сегодня известно более 200 видов аутоантител, - продолжает Николай Крючков. - Они могут быть нацелены на самые разные мишени: на особые клетки центральной нервной системы, включая определенные клетки головного мозга. Могут атаковать ткани сердечной мышцы, других мышц в организме, клетки кожи и т. д. Также аутоантитела поражают эндотелий (внутреннюю выстилку) сосудов.

К счастью, у нас есть механизм, который называется «иммунологическая толерантность». Благодаря ему иммунная система человека не бросается сходу на все, что кажется ей чужеродным. Обычно срабатывает ряд предохранителей, которые предотвращают агрессивные реакции. Если же предохранители не срабатывают либо раздражающие стимулы слишком сильные, то иммунная система начинает атаковать чужеродные фрагменты.

Словом, само по себе наличие аутоантител напрямую не подтверждает, что у человека уже есть или начинает развиваться аутоиммунное заболевание. Поэтому исследование ученых Бирмингемского университета не имеет клинического (прикладного) значения. В то же время новые данные очень важны для понимания процессов, которые вызывает в организме коронавирус. В частности, судя по результатам научной работы, у переболевших даже тяжелой формой ковида не обнаруживаются аутоантитела, нацеленные на клетки центральной нервной системы. Предположительно это может говорить о том, что COVID-19 не приводит к такому активному и серьезному повреждению тканей ЦНС, включая мозг, как считалось ранее.

С другой стороны, если подтвердится гипотеза о том, что аутоантитела у переболевших ковидом все-таки запускают развитие некоторых видов аутоиммунных болезней, то у врачей-ревматологов и иммунологов во всем мире сильно прибавится работы. К сожалению, речь идет о тяжелых хронических заболеваниях, которые, как правило, требуют пожизненного лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно»: Михаил Мурашко рассказал об особенности протекания ковида

Министр пояснил, что главный способ спасения здоровья и жизни сегодня — вакцинация от коронавируса (подоробнее)

Главный онколог Минздрава рассказал об особенностях вакцинации от коронавируса для онкобольных

Академик РАН Андрей Каприн пояснил, как сейчас нужно себя вести пациентам и их родственникам, чтобы уберечься от ковида (подробнее)