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Общество7 июня 2021 20:15

ТОП-Менеджер «Комсомолки» стал гендиректором президентского фонда культурных инициатив

Роман Карманов займется поиском и развитием талантов в стране
Валентин АЛФИМОВВалентин АЛФИМОВ
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Роман Карманов.

Роман Карманов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Издатель проекта Радио «Комсомольская правда» и первый заместитель гендиректора Медиагруппы «Комсомольская правда» Роман Карманов назначен главой Фонда, который создан по инициативе Владимира Путина. О том, что в стране должна быть такая структура президент сказал в своем Послании Федеральному собранию. Фонд будет проводить конкурсы и по их результатам предоставлять президентские гранты на проекты в области культуры, искусства и творчества. В 2021 году на эти цели правительство уже выделило 3,5 млрд рублей.

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко обратил внимание, что Карманов является победителем конкурса «Лидеры России. Политика».

- Его назначение — это в том числе и продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев, которая уже длительное время реализуется по решению президента, — подчеркнул Кириенко.

Роман Карманов проработал в «Комсомольской правде» почти 11 лет. За эти годы он поднял и вывел в лидеры рынка «КП во Владивостоке» и «КП в Петербурге», а также успешно руководил структурами в федеральной «Комсомолке», в том числе и Радио «Комсомольская правда».

Первый заместитель гендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Роман Карманов стал гендиректором президентского фонда культурных инициатив.

Первый заместитель гендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Роман Карманов стал гендиректором президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Считаю, что «Комсомольская правда» - лидерская Медиагруппа в стране, - отметил Роман. - Желаю ей сохранять энергию, соответствовать времени и быть всегда востребованной.

А коллектив «Комсомолки» поздравляет Романа Владимировича с новой вершиной и желает расти, добиваться успеха и развивать новые направления.

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