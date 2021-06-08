Анкдоты: На свадьбе волейболистки 2 часа не давали букету упасть

Купил мужик дом с искусственным интеллектом.
Уже через неделю умный дом называл его скотиной, а через месяц мужик сам мыл посуду и стирал носки, и только после этого дом включал ему футбол.
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Июнь 2060 года. Возвращаешься домой после экскурсии на Марс, снимаешь скафандр и экзоскелет, даешь ванне мысленно указание наполниться и телепортироваться в спальню. Сам в это время копируешь из мозга на облако хранения воспоминания об экскурсии. Затем залезаешь в ванну, а она ледяная: горячую воду так и не дали!
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Очень хорошая сторожевая собака подбегает к нарушителю, радостно виляя хвостом. Иначе за горло его не схватить.
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Завод по производству валерьянки постоянно не выполняет план... Но на заводе это никого не волнует...
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Вовремя неубранные вещи становятся предметом интерьера.
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В детском саду у меня было погоняло Мордоворот. Так меня называли воспиталки, потому что на обеде я ловко уворачивался от ложки с кашей.
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В магазине, покупатель:
- Это генномодифицированная морковь?
Продавец:
- Нет, а почему вы спрашиваете?
Морковь:
- Да, почему вы спрашиваете?
* * *
Нынешние времена запомнятся своей стабильностью.
Стабильными обещаниями, стабильным невыполнением обещаний, стабильным ростом цен…
* * *
Урок в школе.
- Ну, кто прочитал «Войну и мир»?
- А что, ее прочитать надо было?
- Конечно.
- Блин, а я переписал…
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ЕС скорректирует миграцию гусей на юг в обход Белоруссии.
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В детстве все мечтают найти миллион, потом мечтают его заработать и, только окончательно повзрослев, прикидывают, как его украсть.
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Чтобы помочь больному быстрее разработать руки после сложной операции, врачи запустили ему вшей.
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Кризис - это когда ты ждал, что вот-вот начнешь жить хорошо, а потом понял, что хорошо ты жил раньше.