Анкдоты: На свадьбе волейболистки 2 часа не давали букету упасть

Купил мужик дом с искусственным интеллектом.

Уже через неделю умный дом называл его скотиной, а через месяц мужик сам мыл посуду и стирал носки, и только после этого дом включал ему футбол.

* * *

Июнь 2060 года. Возвращаешься домой после экскурсии на Марс, снимаешь скафандр и экзоскелет, даешь ванне мысленно указание наполниться и телепортироваться в спальню. Сам в это время копируешь из мозга на облако хранения воспоминания об экскурсии. Затем залезаешь в ванну, а она ледяная: горячую воду так и не дали!

* * *

Очень хорошая сторожевая собака подбегает к нарушителю, радостно виляя хвостом. Иначе за горло его не схватить.

* * *

Завод по производству валерьянки постоянно не выполняет план... Но на заводе это никого не волнует...

* * *

Вовремя неубранные вещи становятся предметом интерьера.

* * *

В детском саду у меня было погоняло Мордоворот. Так меня называли воспиталки, потому что на обеде я ловко уворачивался от ложки с кашей.

* * *

В магазине, покупатель:

- Это генномодифицированная морковь?

Продавец:

- Нет, а почему вы спрашиваете?

Морковь:

- Да, почему вы спрашиваете?

* * *

Нынешние времена запомнятся своей стабильностью.

Стабильными обещаниями, стабильным невыполнением обещаний, стабильным ростом цен…

* * *

Урок в школе.

- Ну, кто прочитал «Войну и мир»?

- А что, ее прочитать надо было?

- Конечно.

- Блин, а я переписал…

* * *

ЕС скорректирует миграцию гусей на юг в обход Белоруссии.

* * *

В детстве все мечтают найти миллион, потом мечтают его заработать и, только окончательно повзрослев, прикидывают, как его украсть.

* * *

Чтобы помочь больному быстрее разработать руки после сложной операции, врачи запустили ему вшей.

* * *

Кризис - это когда ты ждал, что вот-вот начнешь жить хорошо, а потом понял, что хорошо ты жил раньше.