Мы идем в «цифру»: опыт РЖД и АО «ГЛОНАСС» в трансформации транспорта

Заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Евгений Чаркин. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Заместитель генерального директора РЖД, член наблюдательного совета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Евгений Чаркин и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский рассказали, чем опасно «цифровое» неравенство, что является главным ресурсом для успешной цифровизации логистики, а также поведали, как «цифра» меняет бизнес-процессы и кто в транспортных компаниях должен стать проводниками цифровой трансформации.

А. Челышев

- Какие сервисы для граждан сегодня обеспечивает «ЭРА-ГЛОНАСС»?

И. Милашевский:

- Важнейшей социальной функцией государства является предотвращение ущерба жизни и здоровью граждан, окружающей среде. Именно эти задачи государственной важности и решает сегодня система «ЭРА-ГЛОНАСС», оператором которой является АО «ГЛОНАСС». Развиваются требования по безопасности транспортных средств. Несколько лет назад появились требования по обязательному оснащению транспортных средств устройствами вызова экстренных оперативных служб. Для реализации этих функций устанавливается бортовое оборудование, которое делает автомобиль подключённым к информационной системе. На сегодня в системе «ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрировано порядка 7,5 миллионов автомобилей. За 2020 год было обработано более 4 миллионов вызовов. Эффективность системы очень высока - передача информации в Систему-112 и в экстренные оперативные службы происходит в считаные секунды.

А. Челышев

- Станут ли цифровые системы нормой для бизнеса?

Е. Чаркин:

- Цифровые продукты и сервисы уже стали нормой. Я сужу по нашей компании. Например, если брать грузоперевозки, в прошлом году более 21 тысячи контрагентов РЖД воспользовались сервисом электронного документооборота, более 3,8 миллиона документов было оформлено в электронном виде. И, конечно же, клиенты это оценили. Поэтому я уверен, что тенденция сохранится. «Цифра» позволяет не только сохранить постоянных клиентов, но и привлечь новых.

А. Челышев

- Цифровая трансформация в транспорте началась не вчера. Мы обсуждали эту тему еще на предыдущем ПМЭФ, 2 года назад. Отрасль отличается высоким уровнем развития цифровых систем. Тем не менее, что нужно сделать для ускорения трансформации, учитывая то, что сейчас цифровизация – глобальный тренд…

Е. Чаркин:

- Во-первых, не стоит забывать, что клиенту нужна комплексная услуга. Для этого необходимо, чтобы все компании, которые будут участвовать в оказании услуги, находились на одном уровне цифровизации. Цифрового неравенства быть не должно. К примеру, мы в ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» строим совместные планы, чтобы все понимали, в каком направлении развивается вся отрасль.

Второй момент – это кадры: цифровизацию делают люди. Сейчас цифровизация – глобальный тренд. Мы все находимся в жестком конкурентном поле, на котором идет постоянная битва за ресурсы, кадры — очень ценный ресурс. От того, как мы выстроим систему подготовки кадров, начиная со школьной скамьи, какие стандарты обучения в вузах мы разработаем, какую систему подготовки мы организуем внутри компаний, зависит то, будем ли мы иметь достаточно квалифицированных специалистов, которые делают цифровизацию своими руками.

А. Челышев:

- Что АО «ГЛОНАСС» предлагает клиентам? И физическим лицам, и бизнесу, и государственным структурам?

И. Милашевский:

- Все что связано с подвижными объектами требует мониторинга. Не только для обеспечения безопасности, но и в связи с необходимостью принятия решений. Для решения этих задач на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» создана система мониторинга «АСМ ЭРА», которую широко используют организации, владеющие парками транспортных средств. Причем у «АСМ ЭРА» такие же высокие показатели надежности, отказоустойчивости как и у системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Она масштабируема, может предоставляться как для инсталляции на инфраструктуре заказчика, так и для работы в облачном режиме.

Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский во время сессии "Цифровой прорыв транспорта России: быстрые победы для государства и бизнеса" в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Очень важны сегодня проекты, связанные с логистикой и мониторингом перевозки грузов. Вместе с РЖД, крупнейшим российским перевозчиком, мы провели пилотный проект по контролю параметров перевозки скоропортящейся продукции. Он длился более четырех месяцев, за это время отслеживаемые грузы прошли в общей сложности 150 тысяч километров. Самый длинный период контроля — перевозка из Артема в Приморском крае в Санкт-Петербург, она заняла 33 дня. Контролировалась не только температура, но и целый ряд других параметров.

Поскольку «ЭРА-ГЛОНАСС» - это симбиоз информационных, телекоммуникационных, навигационных технологий и защиты информации, то мы занимаемся инновациями и в этих областях.

Например, сейчас мы запускаем сервис высокоточного позиционирования с точностью определения координат до 10 сантиметров. При этом, при работе в данном сервисе навигационному устройства абонента не требуется взаимодействие с наземной инфраструктурой.

Е. Чаркин:

- Еще раз подчеркну важность единого уровня цифровизации для всех участников логистической цепочки. Если РЖД сделали все безупречно, как мы привыкли делать, то важно, чтобы все смежники отработали на таком же уровне. Именно поэтому так важны сегодня сквозные технологии мониторинга, электронного документооборота. Если вся цепочка отработает на одинаково высоком уровне, клиент получит услугу высокого качества.

И. Милашевский:

- Абсолютно согласен, координация очень важна. АО «ГЛОНАСС» не так давно стало участником ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Я очень высоко оцениваю уровень координации между всеми членами ассоциации. Эффективное взаимодействие с регулятором - Минтрансом России также помогает двигаться вперёд.

Е. Чаркин:

- Это важнейшая задача ассоциации. Очень приятно слышать такую оценку нашей деятельности от нового участника.

А. Челышев:

- Какие еще проекты реализует АО «ГЛОНАСС»?

И. Милашевский:

- Прежде всего, необходимо напомнить о том, что 1 сентября вступает в действие Постановление правительства №2216 и станет обязательным мониторинг определенных категорий транспортных средств: пассажирского транспорта и перевозок опасных грузов. Мы проводим большую работу и полностью готовы: все участники отрасли будут получать достоверную, в некорректированном виде информацию об этих категориях транспорта.

А.Челышев:

- А в регионах процессы цифровизации транспорта как идут?

И. Милашевский:

- В регионах в этом смысле идет очень активная жизнь. Во многих субъектах РФ внедряются системы «Безопасный город», «Умный город», «Умный регион». И, конечно, этим программным комплексам необходима обработка навигационной информации. В регионах, как правило, это обеспечивается региональными информационно-навигационными системами. Мы работаем со многими регионами и помогаем им экономить, оптимизировать их затраты, за счёт переиспользования ресурсов все той же системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

А. Челышев:

- Если регионы только приступают к этой работе, то РЖД реализует свою стратегию цифровизации уже второй год. С какими проблемами столкнулись и как их преодолевали? Что посоветуете коллегам?

Е. Чаркин:

- Акцент на кадры, о чем я уже говорил. Кадры должны быть подготовлены, причем на всех уровнях управления. Руководство должно дать четкий сигнал: мы идем в «цифру». При этом агенты изменений в организации – это руководители среднего звена, именно они должны стать проводниками цифровой культуры. Люди должны понимать, зачем это делается. Покажите им преимущества цифровизации — и они сознательно пойдут в эту сторону.

Второй важный момент. «Оцифровывать» нужно не тот бизнес-процесс, который имел место ранее, а новый — более гибкий и совершенный.

Плюс, параллельно с цифровизацией необходимо насаждать новую бизнес-культуру. Большинству нравится работать так, как привыкли. «Цифра» должна поменять эту ситуацию. Цифровая культура должна в максимально короткие сроки пройти по всем уровням иерархии и стать нормой для всей компании. В прошлом году сделать это нам помогла пандемия. Но мы, надеюсь, не всегда будем жить в условиях чрезвычайных ситуаций планетарного масштаба. Всем просто нужно научиться быстро перестраиваться и менять привычный образ действий.