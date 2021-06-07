Татьяна Буланова раздавлена страшным горем

Татьяна Буланова Фото: Олег ЗОЛОТО

Певица Татьяна Буланова не может прийти в себя из-за смерти близкого человека. Артистка не скрывает, что буквально раздавлена страшным горем. Артем Анчуков был не просто ее партнером по сцене. Артистов многое связывает.

Татьяна Буланова разместила в блоге очередное сообщение в память об умершем певце Артеме Анчукове. Исполнительница хита "Не плачь" сообщила, что все желающие могут прийти проститься с артистом 8 июня. Сначала будет отпевание, а потом похороны.

Поклонники просят Буланову держаться: "Держитесь, Татьяна Ивановна. Царствие небесное. Светлая вечная память и спасибо Артему за песню «Мосты» в дуэте с Вами, Татьяна Ивановна... Жаль, что Артема больше нет с нами в этой жизни. Но он родился для жизни Вечной, в Царстве Божьем... Так говорят священники".

Звезда записала с близким другом и партнером несколько песен. Они время от времени вместе появлялись на публике. Ходили даже слухи, что между артистами есть романтические отношения. впрочем, ни Татьяна, ни Артем это не подтверждали.

39-летний Артем Анчуков известен зрителям по ролям в сериалах "Мажор" и "Ментовские войны". Последний месяц он был болен. Боролся с коронавирусом. Первое время мужчина лечился дома. А когда началась пневмония, оказалось слишком поздно.

52-летняя Буланова рассказала, что сначала Анчуков лежал дома с температурой, однако потом все-таки решил обратиться в больницу. Он сильно страдал, буквально задыхался на больничной койке, жалуясь. Знаменитость подключили к ИВЛ, однако его не спасло даже это. Мужчина отошел в лучший мир через несколько дней после госпитализации 5 июня. "Где-то неделю полежал, потом начались осложнения. Поражение легких достигло 87%. Сейчас шок... Тяжело", - призналась артистка.