Дмитрий Крутов, генеральный директор Skillbox: «Наша задача – обучать новых лидеров для страны»

Генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов на петербургском международном экономическом форуме – 2021г.

В период пандемии особенно менялась сфера образования. Онлайн-форматы, самоорганизация и управление внутренней мотивацией вышли на первый план. Станет ли онлайн-обучение форматом будущего? Об этом в открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ рассказал сооснователь и генеральный директор образовательной платформы Skillbox Дмитрий Крутов.

– Дмитрий, насколько вообще изменилось отношение к образованию сейчас у людей?

– Мне кажется, что сейчас мы наблюдаем наконец-то позитивные изменения. За последние 30 лет случилось огромное количество реформ. Но все же некоторые стереотипы продолжают действовать. Например, в Советском Союзе высшее образование сразу после школы получало меньше людей, сейчас этот показатель выше, но это не всегда хорошо. По нашим данным, только 10% школьников могут ответить на вопрос, почему они выбрали тот или иной институт. Что мы видим в результате? 70% выпускников вузов не идут работать по специальности.

Образовательные платформы позволяют получить образование, которое интересно и соответствует требованиям рынка. Плюс мы, как никто другой, артикулируем конечную цель обучения – гарантируем трудоустройство. С начала этого года мы уже трудоустроили 1000 студентов. Ежеквартально – это более 500 студентов. Все наше обучение нацелено на практический опыт.

– А как происходит трудоустройство людей из регионов?

– Сейчас на рынке, особенно IT, спрос сильно превышает предложение. Плюс прошлый год позволил большому количеству компаний попробовать удаленную работу. И в итоге стало понятно, что есть много людей, которые могут не приходить в офисы и эффективно работать у себя дома.

В программах, где гарантируется трудоустройство, мы рассматриваем варианты удаленной работы и не настаиваем на переезде. Наша большая задача сейчас – воспитывать новых лидеров для страны. Но важно, чтобы эти лидеры не стекались в 2–3 основных города, как сейчас происходит. Если человек любит свой регион, он должен иметь возможность там остаться, развиваться и заниматься бизнесом.

ОФЛАЙН- И ОНЛАЙН-ФОРМАТЫ НЕРАЗДЕЛИМЫ

– Во время пандемии все стали говорить о том, что онлайн-образование – это формат будущего. А очное образование станет некоей привилегией, менее доступной и более дорогой. Думаете, все к этому идет?

– В прошлом году случился очень «экстремальный» опыт. Он быстрее приблизил нас к изменениям. Но насчет очной элитарности – не думаю, что так будет. Потому что разделение на онлайн и офлайн, на мой взгляд, неприемлемо. Мы все живем в некоторой смешанной среде. И учеба должна быть такой же, смешанной.

Например, в Skillbox мы считаем, что живое общение очень важно. Поэтому наши ученики и специалисты посещают конференции и развиваются в том числе за счет личного контакта. Но все-таки онлайн-формат позволяет преподавать в нашей школе 2000 лучших экспертов России. Время этих профессионалов бесконечно дорого. Поэтому мы делаем видеозапись, а дальше студент начинает работать с этой информацией и получает индивидуальную обратную связь от своего преподавателя. Это элемент доступности, но он не отменяет очных форматов ни в коем случае. Наоборот, дополняет их.

– Люди часто начинают курсы, потом бросают их. Как вы мотивируете людей доучиваться до конца?

– Я категорически против искусственной мотивации студента на доучивание. Это противоречит логике личного выбора. Думаю, принуждать людей к обучению – вредно. Именно поэтому большое количество студентов после обучения в вузе идут работать куда-то не по специальности. А нам нужны специалисты, которые любят свою работу и понимают, зачем они ее делают.

Заметный процент наших студентов доходит до конца курса. Но есть два важных момента. Первый – наш слушатель получает доступ к программе навсегда. Если он пришел учиться, он может сделать паузу на несколько лет, а потом бесплатно продолжить образование.

Второе: мы выяснили, что только треть людей, которые приходят к нам, уверены в выбранной специальности. Бывает, что человек пошел на программирование, а потом понял, что у него не получается. В этом случае мы даем возможность бесплатно поменять программу обучения. Важно, чтобы человек учился тому, что действительно интересно.

– Когда вы только начинали, была ли у вас какая-то образовательная миссия? Или это был бизнес-эксперимент?

– У меня было диджитал-агентство, мы занимались разработкой, дизайном, маркетингом. В агентстве собственная система стажировок – мы сами готовили для себя кадры. А потом стали замечать, что приходят большие институции и переманивают наших специалистов. В какой-то момент мы с партнером поняли, что должны попробовать себя в обучении. Сначала мы построили образовательную структуру для своего бизнеса, а потом начали выпускать людей на рынок труда. Мы создали обучающие механизмы, которые абсолютно соответствуют современным требованиям на рынке. Это, прежде всего, практические навыки. Человек, который приходит в нашу школу, может потом легко найти себе работу. Это самое главное.