«Доллар, до свиданья»: Что означает отказ от американской валюты

Россия шаг за шагом следует курсу отказа от широкого использования американской валюты. Фото: Shutterstock

Отношения с Америкой все хуже и хуже. А правила дипломатической игры неумолимы. Когда против России чуть ли не каждый месяц объявляют новые санкции, логично ждать ответных ударов от надо правительства. Например, в рамках дальнейшего отказа от доллара во внутренних и международных расчетах. На днях они последовали.

ВМЕСТО ДОЛЛАРА - ЕВРО, ЮАНЬ И ЗОЛОТО

Процесс дедолларизации идет уже несколько лет. По сути, он начался в 2014 году, когда отношения между Россией и США окончательно испортились. С тех пор мы стали активно уговаривать международных партнеров переходить на расчеты в национальных валютах. А затем, чтобы обеспечить защиту собственных сбережений, распродали все гособлигации США (на сумму больше $100 млрд) и стали хранить деньги в других финансовых инструментах. В ближайшее время сделаем еще один шаг.

- У нас порядка 35% вложений Фонда национального благосостояния в доллары. Сегодня мы приняли решение выйти из этих активов полностью, - рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, вместо этого вырастет доля евро (до 40%), юаня (до 30%) и золота (до 20%). Оставшиеся 10% будут поровну распределены между британским фунтом стерлингов и японской иеной. Напомним, на 1 мая этого года в ФНБ лежало $186 млрд. Часть денег уже отправили на инфраструктурные проекты. Остальные – это наша заначка на «черный день», антикризисная кубышка, которую можно распечатать, чтобы помочь экономике пережить сложные времена.

- Это шаг осторожности. Особенно с учетом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, - пояснил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

НУЖНЫ СТИМУЛЫ, ЧТОБЫ ЗАМЕСТИТЬ ДРУГИМИ ВАЛЮТАМИ

Во время форума вопрос отказа от доллара звучал довольно часто. К примеру, во время выступления президента Владимира Путина. Он пояснил, что США фактически вынуждают Россию меньше использовать американскую валюту.

- Мы не стремимся избавиться от доллара. Я говорил о другом - о том, что США используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер. Например, мы не можем осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества. Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах, - заявил глава государства.

Частично этот уже происходит. К примеру, некоторые сделки с Китаем уже проводятся в рублях и юанях. Тем не менее большинству крупных компаний выгодно получать за свои товары и услуги именно резервную валюту. То есть, ту которая пользуется спросом по всему миру. И здесь аналог у доллара есть – это евро. Тем более что товарооборот с Евросоюзом у России большой. А главный экспортный товар – природный газ – продается по долгосрочным контрактам, а не на бирже. То есть ничего не стоит заключать договор в евро, а не в долларах.

Владимир Путин пояснил, что США фактически вынуждают Россию меньше использовать американскую валюту. Фото: REUTERS

- Наша цель - сделать Россию такой евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания. Но для этого нужны стимулы. Они могут быть разные, но мы, находясь в рыночной экономике, не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами, - заявил Дмитрий Тимофеев, директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России.

Как конкретно будут стимулировать российские компании, пока большой вопрос. Зависимость от доллара в отношениях с зарубежными контрагентами хоть и снижается, но остается высокой.

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕВАЛЬВАЦИЯ ДОЛЛАРА

Кстати, одна из возможных причин отказа лежит не в политической плоскости. Инфляция в США в последние месяцы резко растет. К примеру, за последний год цены в Америке выросли на 4,2% (хотя раньше было 1 - 2% максимум). И инфляция продолжает разгоняться. Тому виной – триллионы долларов, которые власти США напечатали и буквально разбросали с вертолетов американским гражданам и бизнесу.

Такой дисбаланс предсказуемо привел к росту цен. То есть, покупательная способность доллара уменьшилась на те же четыре процента. Поскольку инфляция и девальвация ходят рядом, то не за горами и обесценивание доллара по отношению к другим валютам (при условии, что инфляция в других развитых странах будет ниже). По крайней мере, фактор повышенной инфляции в США будет играть на понижение курса американской валюты.

Инфляция в США продолжает разгоняться. Тому виной – триллионы долларов, которые власти США напечатали, чтобы раздать американским гражданам и бизнесу. Фото: REUTERS

На этом фоне выбор евро, а не доллара, в качестве основной резервной валюты в России выглядит вполне логичным. В Евросоюзе тоже помогали собственной экономике во время пандемии, но далеко не в таких масштабах, как в США. Поэтому инфляция в еврозоне не такая высокая, как за океаном. Кстати, за последнюю неделю и доллар, и евро подешевели на 1 - 2% по отношению к рублю. «Американец» упал до 72,8 рубля, а евро - до 88,8 рубля.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что будет с моими долларами в банке и в чулке?

Россияне держат в иностранной валюте 20% своих сбережений – это шесть триллионов рублей. Больше всего приходится на американский доллар. Но бояться нечего. Нынешние пертурбации кошельков простых россиян не коснутся.

- Это не меняет систему оборота долларов в России, систему обменников или желание людей хранить доллары, - пояснил Алексей Кудрин.

Речь идет лишь об изменении структуры правительственных резервов и ограничении международных расчетов. Покупать, хранить и продавать доллары для личных нужд можно будет без каких-либо ограничений.

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