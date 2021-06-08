Вопрос дня: Станет ли в России меньше преступлений, если оружие будет купить проще? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег ШЕИН, депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России:

- Было хорошее предложение: владелец оружия в России должен быть членом стрелковой ассоциации. Ведь львиная доля «охотников» - никакие не охотники. А травматы покупают для самообороны. Либо ходят в тир или на пустыри и стреляют по банкам. Должна быть модель: стрелковые ассоциации проводят раз в год сборы и несут ответственность, если один из их членов стрелял не по назначению. Нужна жесткая регламентация.

Сергей МАЗАЕВ, лидер группы «Моральный кодекс»:

- Я за свободный оборот оружия. Меня управляться с пистолетом давным-давно учили мои друзья из ГРУ, это было благородным занятием. Если кто-то ночью нападает на твой дом, на твою квартиру - его надо мочить. Трезвые законопослушные люди должны обладать оружием для самообороны. Тогда от того же майора Евсюкова люди смогли бы защититься в супермаркете, где он устроил стрельбу.

Игорь МОРОЗОВ, сенатор от Рязани, участник боевых действий:

- Ружье, долго висящее на стене, однажды выстрелит: такова психология человека. Поэтому в России не стоит пускать оружие в свободный оборот. Это толчок к насилию.

Петр ФЕФЕЛОВ, эксперт в области комплексной безопасности группы компаний безопасности «Витязь»:

- Если оружие будет проще приобрести, вероятен рост насилия со стрельбой, как это случается в Америке. Нам надо ориентироваться на свой менталитет. В Москве и Питере одно отношение к оружию, а в сибирских поселках многие - охотники с детства. За Уралом культура обращения с оружием другая, как и у спортсменов-стрелков.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:

- Свободная продажа - не наш вариант. На мой взгляд, надо строже подходить к обороту оружия. Особенно к допуску к нему потенциально неуравновешенных людей. И если в доме есть пистолет, это не всегда гарантия защиты. Любой преступник, увидев его, наоборот, может захотеть завладеть им.

Татьяна КУДРЯШОВА, эксперт-огородник из Сибири:

- Надо бояться не человека с ружьем, а бардака и коррупции при выдаче разрешения на владение оружием! Вот в чем опасность.