Приказ МВД: вытрезвители примут торчков и соседа-буяна

В вытрезвитель будут забирать и за наркотическое, и за токсическое опьянение, а не только алкогольное. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Документ был официально опубликован 7 июня на портале правовой информации. Хотя, судя по дате на приказе, он был подготовлен еще 13 апреля. Правила на восьми страницах описывают, как полицейский должен доставлять пьяного человека в вытрезвитель. И хоть ни одного такого заведения в России еще нет, неплохо заранее знать, чего ждать от патрульных. Особенно с учетом того, что теперь они имеют право забирать человека прямо из квартиры.

Вот пять вещей, которые надо знать о новых правилах:

1. Забрать в вытрезвитель могут при условии, что человек сам уже не способен ходить или «ориентироваться в пространстве». За пару пива, выпитую в баре, увезти не имеют права.

2. Полиция может забрать в вытрезвитель практически из любого общественного места: с улицы, площади, стадиона, вокзала, сквера аэропорта и так далее.

Важно: наряд имеет право ссадить пьяного с поезда дальнего следования. Пить в купе до потери памяти становится рискованно – можно проснуться в обезьяннике на полустанке.

3. Да, у полицейских появляется возможность увезти пьяного прямо из дома. Но только, если выпивший ведет себя агрессивно, способен «причинить вред жизни и здоровью», «нанести ущерб имуществу». Наряд обязательно должен вызвать кто-то, живущий вместе с выпивохой. Без предварительного заявления полиция в квартиру не пойдет.

4. В вытрезвитель забирают и за наркотическое, и за токсическое опьянение, а не только алкогольное. Как будут вытрезвлять не способных «ориентироваться в пространстве» торчков, мы, к сожалению, не знаем.

5. Пьяниц, попавших в вытрезвитель, будут проверять по базам полиции. Если человек находится в розыске или за ним числится большой долг перед государством, то вытрезвитель может стать лишь началом больших приключений.

Напомним, закон о вытрезвителях Владимир Путин подписал еще 29 декабря 2020 года. Открывать медучреждения могут как муниципалы, так и частники в партнерстве с государством. Пьяных должны обеспечить отдельным спальным местом, сменной одеждой и водой. Плюс каждый вправе рассчитывать на санобработку. Правда, все это не бесплатно: в конце постояльцу могут выставить счет за вытрезвление.