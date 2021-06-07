"Малышке 10 месяцев": Марина Зудина сообщила о ребенке, которого скрывали от всех

Марина Зудина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о том, что сын Олега Табакова и Марины Зудиной стал отцом, стало настоящей сенсацией. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что нового члена семьи скрывали от публики почти год.

Марина Зудина впервые прокомментировала рождение ребенка у ее старшего сына от Олега Табакова. Артистка подтвердила в блоге, что действительно стала бабушкой около года назад. "Да, вчера мы крестили Пашину дочь. Малышку зовут Миа, ей десять месяцев. При крещении ей дали имя Марина", - рассказала вдова артистка в блоге.

Она опубликовала фотографию своих детей - Павла и Марии и отметила, что больше никаких комментариев давать не будет. И тому есть причины. "Это личная жизнь молодых людей, которую они не хотят афишировать", - поделилась Марина Вячеславовна.

Сам молодой отец Павел Табаков кратко подтвердил рождение дочки, но заявил, что не живет с малышкой и ее мамой Софьей Синициной. 25-летний стал отцом в августе 2020 года. 6 июня 2021 года вся семья Табаковых посетила Храм Софии Премудрости Божией, где крестили Мию.

Отметим, Павел Табаков родился в 1995 году, когда его знаменитому отцу Олегу Табакову было 60 лет. Для Павла его отец является непоколебимым авторитетом. Молодой человек пошел по стопам знаменитого артиста. Он успешно снимается в кино, играет в театре. Благодаря отцу Павел, по его признанию, может сам решать, в каких проектах ему участвовать, а в каких - нет, не задумываясь о деньгах. "Благодаря отцу у меня есть определенная финансовая свобода", - отмечал Павел.