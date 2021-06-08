«Слезы душат»: Алиса Аршавина показала, как выглядела до пластики

Из-за тяжелого аутоиммунного заболевания Алиса Аршавина почти лишилась носа. Фото: кадр видео.

Экс-супруге футболиста Андрея Аршавина 7 июня исполнилось 39 лет. В свой день рождения Алиса выложила в Инстаграме серию архивных снимков – с того момента, когда она была совсем крохой до роковой свадьбы со спортсменом, перевернувшей всю ее жизнь.

- Я сделала небольшую подборку фото прошлого и настоящего. Это поздравление скорее для тех, кому я не безразлична была тогда и сейчас. Для людей, кто поддерживал меня все это время и предлагал свою помощь, люди, которые не знают меня, но их оказалось очень много по всей стране, кто молится, сопереживает и подбадривает меня и всю мою семью, - написала Аршавина. - А этой девочке, девушке, женщине я пожелаю, пусть этот день станет новой точкой отсчёта нового жизненного пути.

Алиса выложила несколько снимков, сделанных в период ее первого брака с бизнесменом Алексеем Казьминым. Фото: Инстаграм.

Алиса выложила несколько снимков, сделанных в период ее первого брака с бизнесменом Алексеем Казьминым. На фото она – еще совсем юная красавицы, эффектная брюнетка с породистым носом. Очевидно, что позже, уже в браке с Андреем Аршавиным Алиса решила подкорректировать свою внешность: на более поздних фотографиях ее нос стал более прямым и точеным. О том, что женщина наверняка сделала пластику, «КП» рассказывали эксперты.

- На мой взгляд, ринопластика у бывшей жены Аршавина действительно есть. Это было видно еще до того, как нос «провалился». Изменилась его конфигурация, он стал короче, - уверен профессор, пластический хирург Игорь Короткий.

На фото она – еще совсем юная красавицы, эффектная брюнетка с породистым носом. Фото: Инстаграм.

Врачи не исключают, что нынешние беды Алисы могут быть связаны именно с неудачными пластическими операциями. Хотя большинство экспертов все же сходятся во мнении, что экс-супругу футболиста действительно внезапно сразила страшная болезнь – аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух, практически лишивший ее носа. Еще год назад Алиса была полна сил и здорова. Сегодня, в свой день рождения, она признается, что испытывает страшные боли, но мужественно борется с болезнью.

- Сейчас я очень больна, это правда, и довольно давно. Испытываю сильную боль и недомогание. Но с упорством хожу к докторам. Уже долго лечусь и с терпением выношу всё, что нужно делать. Наступает ремиссия, потом откатываемся назад, когда аутоиммунная система снова подключается. Но это не только боль, ежедневные процедуры, слезы душат, что мне не добраться до главного - полного выздоровления и пластического хирурга, - рассказала Аршавина в Инстаграме.

Очевидно, что позже, уже в браке с Андреем Аршавиным Алиса решила подкорректировать свою внешность: на более поздних фотографиях ее нос стал более прямым и точеным. Фото: Инстаграм.

Алису огорчает, что до полного выздоровления ей еще очень далеко. Она мечтает выздороветь и снова сделать пластику, чтобы восстановить утраченный нос. Но пока что состояние ее организма не позволяет этого. К тому же у нее нет денег на услуги пластического хирурга. Почти все алименты, которые она получает от бывших мужей, уходят на лечение.

- Но самое главное это стрессовые ситуации, которые возникают извне не без участия людей. И большие деньги за каждое лечение. Что алиментов с трудом хватает, - посетовала Алиса.

Брак с Андреем Аршавиным стал для Алисы роковым. Фото: Инстаграм.

Экс-супруга Аршавина поблагодарила жену другого известного футболиста, нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка. Мария Погребняк осудила Аршавина за то, что он бросил бывшую жену в трудной ситуации, и потребовала, чтобы он оплатил ее лечение.

- Спасибо Маша. Я очень была тронута, как ты говорила, и было видно, что ты сопереживаешь мне и моим детям, - написала Алиса.