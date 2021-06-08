В мире снова начался ферби-бум

Первоначально ферби говорит на своем собственном языке — «фербише», но чем больше с ним играют и разговаривают, тем больше слов игрушка запоминает и повторяет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ферби - милые мягкие игрушки, похожие не то на сов, не то на гремлинов - были очень популярны в 1990-х годах.

Электронная говорящая игрушка-робот появилась на американских прилавках в рождественский сезон 1998 года и стала самой продаваемой игрушкой.

После 2000 годов производство и продажи ферби прекратились, но это вовсе не значит, что спрос на них исчез.

Оригинальный ферби 1998 года выпуска пользуется большим спросом среди покупателей на аукционах, цены на различные модели варьируются от 50 до 350 долларов.

Особой популярностью пользуются модели ярких расцветок: в 2019 году оригинальная фёрби 1998 года выпуска мятно-зеленого цвета была продана почти за $5000. Сейчас за нее готовы выложить до $10000.

За несколько первых лет продаж в 57 странах мира было продано более 40 миллионов экземпляров. Ферби говорили на 24 языках, в том числе и на русском. С тех пор было выпущено несколько новых версий этой игрушки, последняя «реинкарнация» состоялась в 2016 году.

Первоначально ферби говорит на своем собственном языке — «фербише», но чем больше с ним играют и разговаривают, тем больше слов игрушка запоминает и повторяет.