Белый дом: России и США нужно над многим поработать

России и США нужно над многим поработать Фото: REUTERS

В преддверии запланированной на 16 июня встречи в швейцарской Женеве президентов России и США риторика американских высокопоставленных чиновников стала наполняться выдержанным позитивом.

Один из самых воинственных американских «ястребов» из числа занимающих посты на самой вершине политического Олимпа, советник по национальной безопасности президента Джейк Салливан принял участие в ежедневном брифинге для прессы.

Большая часть вопросов журналистов касалась предстоящей встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Ответы Салливана были лишены ставшей уже привычной для США русофобии.

Вот наиболее значимые ответы Салливана, прозвучавшие в ходе брифинга:

- Джо Байден не встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами; он встречается с ним именно из-за разногласий между нашими странами. Нам нужно над многим поработать.

- Я еще раз подчеркну, что мы не рассматриваем встречу с президентом России как поощрение. Мы рассматриваем ее как жизненно важную часть защиты интересов Америки и американских ценностей.

- Президент Байден является наиболее эффективным и прямым носителем американских ценностей и приоритетов. Мы считаем, что услышать напрямую от президента Путина его позицию – это самый эффективный способ понять, что Россия планирует и намеревается сделать.

- Взаимодействию между лидерами, особенно в сложных отношениях, нет альтернативы.

- У Путина очень индивидуальный стиль принятия решений, поэтому для Байдена важно иметь возможность сесть с ним лицом к лицу, четко понимать, где мы находимся, чтобы попытаться уладить наши разногласия, определить те области, в которых мы можем работать для достижения прогресса.