В США появился робот, делающий маникюр

Разработчики робота из компании Clockwork, утверждают, что их маникюр «самый благоприятный для пандемии»

Первый робот для маникюра появился в Сан-Франциско – достаточно выбрать цвет лака, заплатить $8 и уже через несколько минут можно наслаждаться ухоженными ногтями.

Разработчики робота из компании Clockwork, утверждают, что их маникюр «самый благоприятный для пандемии», поскольку не требует никаких контактов – вся процедура выполняется машиной.

Впрочем, назвать маникюр от умной машины полноценным пока нельзя – робот не проводит с ногтями никаких манипуляций за исключением их покраски. Однако на сайте разработчика намекают, что это временно и вскоре у робота могут появиться новые функции.

В Clockwork заявили, что видят свою цель в создании машин, позволяющих избавить человека от рутинной работы.

Сообщается, что роботы для маникюра подвергаются обязательной дезинфекции после каждого посетителя (для этого между сеансами устанавливается технологический перерыв в 10 минут), а все сотрудники фирмы сделали прививки от коронавируса.