Тюремщики миллиардера-педофила Эпштейна, проспавшие его самоубийство, пошли на сделку со следствием

Прокуратура утверждает, что миллиардер Джеффри Эпштейн в течение почти восьми часов пробыл без надзора Фото: EAST NEWS

Сотрудники манхэттенского следственного изолятора Това Ноэль и Майк Томас, которые находились на службе в тот момент, когда Джеффри Эпштейн покончил с собой, согласились на сотрудничество с прокуратурой.

В рамках сделки со следствием помимо добровольного сотрудничества с правоохранителями Ноэлю и Томасу предстоит 100 часов общественных работ и полугодовое нахождение под надзором. На этом их наказание закончится.

По мнению следствия, охранники, которым вменяется проверка арестантов каждые полчаса, занимались своими делами (спали, развлекались в интернете) и лишь делали положенные записи об обходах в журнале.

Прокуратура утверждает, что миллиардер Джеффри Эпштейн, находившийся под стражей по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации, в течение почти восьми часов пробыл без надзора, что и позволило ему совершить суицид.

В то же время суд над охранниками-ротозеями грозит вылиться в громкий скандал, поскольку отсутствие надзора за заключенными и фальсификация документов в американских тюрьмах – вариант нормы. Чему, кстати, в немалой степени способствует хроническая недоукомплектованность штата.

«Если вы собираетесь обвинить Ноэля и Томаса, вы должны обвинить всю систему. Потому что вся система сломана», – заявил сотрудник нью-йоркской городской тюрьмы Тайрон Ковингтон.

Согласно официальной версии, Джеффри Эпштейн – финансист, филантроп, миллионер и сексуальный преступник – покончил с собой в камере предварительного заключения в августе 2019 года.

Наличие подтвержденных связей Эпштейна с сильными мира сего породило конспирологическую теорию о том, что ему помогли покинуть этот мир из опасения громких разоблачений.