Росстат назвал самые подорожавшие и подешевевшие продукты

Сильнее всего подорожали овощи Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Росстат подсчитал цены за май. За январь-май инфляция составила 5,64% - против 2,68% за те же месяцы в 2020 году. То есть ускорение - более чем вдвое. За год, с прошлого мая, набежало 6,02%.

Больше всего в годовом измерении выросли в цене продукты — на 7,4%. Меньше всего — услуги, на 3,29%.

Сам май при этом, оказался, по нынешним меркам, относительно благополучным — в среднем по стране цены прибавили меньше 1%. Но есть продукты, которые бьют рекорды. Свекла за месяц прибавила в цене аж 35,3%, капуста белокочанная — на 25,2%. Среди других рекордсменов — также в основном плодоовощная продукция: морковь, картошка, лук. Выше среднего подорожала пресловутая гречка — плюс 2,7%.

В утешение Росстат перечисляет и продукты, которые за месяц подешевели: помидоры, огурцы, чеснок, свежие грибы (см. «Что подорожало и подешевело»).

Как дела с подсолнечным маслом и сахаром, по поводу которых у правительства заключено соглашение с производителями и торговыми сетями о заморозке цен? Без особых рекордов, но понятно, что эти продукты и не дешевеют. В мае подсолнечное масло прибавило в цене 1,6%, сахар-песок — 0,3%.

Отвлечемся немного от «средней температуры по больнице». Самый высокий рост цен в стране в мае был на Чукотке (на 3,2%). В столицах — серединка на половинку. В Москве цены растут чуть медленнее, чем в Питере: 0,7% (Москва) и 1% (Питер) за май, 3,2% и 3,8% соответственно с начала года.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО И ПОДЕШЕВЕЛО В МАЕ 2021

(в % к предыдущему месяцу)

Свекла столовая +35,3%

Капуста белокочанная +25,2%

Морковь +18,8%

Картофель +15,4%

Лимоны +12,8%

Лук репчатый +11,3%

Виноград +4,2%

Майонез +3%

Баранина (кроме бескостной) +2,7%

Гречка +2,7%

Маргарин +2,4%

Грибы свежие -0,2%

Чеснок -0,3%

Пшено -0,4%

Бананы -1,3%

Яйца куриные -6,8%

Огурцы свежие -7,9%

Помидоры свежие -8,3%

(Данные Росстата)

КОММЕНТАРИЙ МИНСЕЛЬХОЗА

С новым урожаем овощи подешевеют

ОВОЩИ

Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая. Активная ценовая динамика по этой группе товаров является традиционной для данного сезона.

При этом в настоящее время уже отмечается снижение цен на ряд овощей у производителей: огурцы (-21,8% месяц,-4,6% за неделю), томаты (-25,3% за месяц, -6,2% за неделю). Цена на белокочанную капусту в мае демонстрировала рост, при этом она все еще остается ниже уровня аналогичного периода прошлого года (-19,6% за год).

Сохранению стабильного уровня цен на овощи открытого грунта и картофель в том числе будет способствовать расширение посевных площадей в 2021 году.

МЯСО

Мясная отрасль в нашей стране в последние годы интенсивно развивается – объемы производства ежегодно растут. Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен. Так, на 2 июня цены сельхозтоваропроизводителей на свинину за месяц прибавили 0,2% (-0,7% за неделю), на баранину – снизились на 1% (-0,7% за неделю), на говядину – увеличились на 0,9% (+0,4% за неделю), на птицу – на 0,8% (0% за неделю).

Мясная отрасль в нашей стране в последние годы интенсивно развивается Фото: Олег ЗОЛОТО

Насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных, а также льготного кредитования позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства.

Таким образом, Министерство ожидает сохранения цен на все виды мяса в 2021 году на стабильном уровне.

САХАР И ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Отпускные цены на сахар и рафинированное бутилированное подсолнечное масло в мае сохранились на стабильном уровне (0% за неделю и месяц по данным на 2 июня), что обусловлено действием соглашений. В долгосрочной перспективе этому будут способствовать новые поддержки производителей, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой и подсолнечником.

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