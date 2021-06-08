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Общество8 июня 2021 15:00

iHerb предоставит скидку в 20% для покупателей, расплачивающихся картой «Мир»

Акция действует весь июнь
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: Shutterstock

Один из крупнейших мировых интернет-супермаркетов iHerb и национальная платежная система «Мир» объявили о совместной акции.

Выбирая товары на сайте u.iherb.com и расплачиваясь картой «Мир», покупатель получит скидку в 20% на любые заказы. Специальное предложение будет действовать весь июнь (по 30 июня включительно).

Iherb — международный маркетплейс, предлагающий более 30 тысяч наименований товаров для здоровья и красоты, в том числе витамины, биодобавки, продукты, косметику и средства для ухода. Чтобы получить скидку на заказ, покупателю нужно будет использовать промокод MIR21 и рассчитаться за покупки картой «Мир», выпущенной любым банком. При этом сумма скидки будет рассчитана автоматически.

- Поддерживать здоровье и иммунитет важно и нужно круглый год, - комментирует директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович. – Благодаря нашему партнерству с iHerb держатели карт «Мир» могут весь первый месяц лета делать заботу о здоровье не только удобной, но и выгодной.

Напомним, участниками российской национальной платёжной системы «Мир» сегодня являются 278 банков, принимающих и обслуживающих карты в своих устройствах. В настоящий момент картами «Мир» можно расплачиваться в 11 странах мира.

БИЗНЕС-ПРЕСС