Туристические и детские поезда, новые вагоны и маршруты

Фото: пресс-служба АО "ФПК"

- Владимир Геннадьевич, летние месяцы - традиционный пик пассажиропотока на железной дороге. Сейчас, когда поездки за границу ограничены, развивается «внутренний туризм». Как это отражается на работе ФПК?

- Этим летом на российские маршруты выйдут больше 1 тысячи дополнительных поездов, что сопоставимо с уровнем 2019 года. Из них в южном направлении, включая Черноморское побережье, будут курсировать около 500.

Мы видим, что в начале июня вырос спрос на билеты. Это можно объяснить увеличенным количеством выходных дней, ростом интереса к внутреннему туризму. В этот период будут курсировать 100 дополнительных поездов: из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Белгород, Архангельск, Чебоксары, Казань, Смоленск, Пензу и другие города. Из Северной столицы дополнительные рейсы назначены в Москву и Нижний Новгород. Кроме того, дополнительные поезда будут следовать по маршрутам Киров – Нижний Новгород, Ростов-на-Дону – Кисловодск и Ростов-на-Дону – Имеретинский Курорт.

Как всегда, в летний период, особое внимание мы обращаем на перевозку маленьких пассажиров. В путешествие отправятся свыше 300 тысяч детей в составе организованных групп. Для их комфорта мы направляем лучших кадровых работников, которые прошли специальное обучение.

Всего для организованных детских групп мы запланировали к назначению 180 специальных детских поездов. Первые из них уже отправились из Нового Уренгоя, Архангельска, Москвы на Черноморское побережье.

Также продолжат свою работу на различных направлениях востребованные у пассажиров туристические поезда. С начала года мы реализовали уже 10 туристических проектов и перевезли в туристических поездах более 20 тысяч пассажиров. Популярность этих проектов набирает обороты.

- Какие туристические направления считаете перспективными? На какие из них максимальный спрос? Что предлагаете пассажирам?

- Мы делаем все возможное, чтобы поддержать интерес граждан к внутреннему туризму и спрос на поездки внутри страны. Совместно с «РЖД» и «РЖД Тур» прорабатываем расширение полигона курсирования туристических поездов в различных регионах Российской Федерации. Уже реализованы проекты по маршрутам Самара – Йошкар-Ола – Самара, Пенза – Казань – Пенза, Самара – Ульяновск – Ижевск – Самара, прорабатывается вопрос назначения туристического поезда по маршруту Москва – Лазаревская – Роза Хутор – Лазаревская – Москва.

Продолжают свою работу и наши реализованные проекты, которые уже стали популярными у пассажиров.

В прошлом году мы запустили туристический поезд «Сочи», который курсирует между Туапсе, Сочи и Гагрой. Это уникальный поезд по своей концепции. Вагоны поезда выполнены в стиле 70-80-х годов прошлого века, в них очень много деталей интерьера, которые напоминают взрослым пассажирам об отдыхе в советских здравницах, а детям дают возможность увидеть предметы быта той эпохи, проникнуться ее атмосферой.

В поезде можно купить сувениры, сделать на память снимки в фотокупе, попробовать кавказскую кухню, заказать экскурсии по достопримечательностям Абхазии. Словом, этот туристический поезд – не просто средство передвижения, а своеобразная «машина времени», новая достопримечательность Черноморского побережья. Тем более, что цена билетов на него очень приемлемая – от 360 рублей, для детей и льготников действуют скидки.

До 25 сентября продолжит курсировать поезд «Жемчужина Кавказа», который позволяет за одну неделю посетить Черноморское побережье, термальные источники Кисловодска, глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана, или один из старейших городов России Дербент. В составе поезда есть душ, вагон-ресторан, вагоны класса Люкс, СВ, купе и плацкартные. Поезд уже совершил пять рейсов и перевез более 1,5 тысяч пассажиров.

Ну и конечно, летом планируем запуск совершенно нового туристического поезда, который повезет туристов на Байкал. Маршрут пройдет через Казань, Екатеринбург, Иркутск, по Кругобайкальской железной дороге. За неделю люди смогут увидеть всю красоту России из окна поезда. В туристический рейс отправятся двухэтажные вагоны нового типа. Несмотря на продолжительность поездки, она пройдет для пассажиров в максимально комфортных условиях.

Для удобства пассажиров туристический маршрут предусматривает путешествие на Байкал в одну сторону поездом, в другую – самолетом. Для этого в маршрут будет включен самолет для осуществления чартерной авиационной перевозки по маршруту Москва-Иркутск-Москва. По прибытию в порт Байкал будет организована перевозка туристов скоростными речными пассажирскими теплоходами «Метеор» на остров Ольхон. Как видите, в этом проекте будут взаимодействовать одновременно железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный транспорт с привлечением туристических операторов.

- Клиент становится все более требовательным к качеству услуг. Какие у компании планы по закупке новых вагонов в 2021 году? Насколько серьезно продвинулась программа обновления парка вагонов?

- При создании нового подвижного состава мы полностью ориентируемся на потребности пассажиров. В поезде должна быть комфортная санитарная комната, душ, кондиционеры, информационные сервисы, розетки и системы обеззараживания воздуха. В поезде должно быть вкусное и доступное питание, высокий уровень сервиса, должна быть система безопасности, в том числе камеры в тамбурах и коридорах.

Все это уже есть в наших новых вагонах, которые поставляются производителем в рамках долгосрочного контракта. С 2019 года «ФПК» уже получило от Тверского вагоностроительного завода 1215 одноэтажных и двухэтажных, плацкартных и купейных вагонов. В планах поставок этого года – 477 единиц.

До 2025 года только за счет приобретения новых вагонов мы планируем обновить более трети нашего парка.

В этом году мы продолжим получать от Трансмашхолдинга одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, выполненные в виде двухвагонных сцепов. В том числе, этим летом ждем поставку двухэтажных двухвагонных сцепов нового типа. Разработчики увеличили габарит верхней части вагона, чтобы расширить пространство для пассажиров верхних полок второго этажа, обновили интерьер, добавили душ в каждом вагоне. До конца 2021 года «ФПК» должна получить 68 таких вагонов.

- А как относятся пассажиры к поездкам на втором этаже?

- Двухэтажные поезда пользуются у пассажиров большим спросом. В 2020 году, несмотря на падение объемов перевозок из-за пандемии, двухэтажные поезда перевезли 5,3 млн. пассажиров. С начала 2021 года - более 3 млн. пассажиров.

В настоящее время курсирует 21 пара двухэтажных поездов на 16 маршрутах. В 2021 году планируется запуск поездов, сформированных из двухэтажных вагонов, к примеру, на маршруте Москва – Самара – Оренбург.

- Что будет с вагонами-ресторанами и питанием пассажиров?

Действительно, сейчас мы вместе с РЖД тестируем в ряде поездов новую концепцию питания. Ее главная особенность – вместо приготовления еды на кухне вагона-ресторана в пути следования, в вагон-бистро будут загружать стерильные контейнеры с уже готовыми блюдами. Их останется только разогреть и сервировать для подачи. Если раньше меню и качество блюд зависели от компаний-операторов, теперь вкус, качество блюд и цены на них будут едиными и стандартизированными.

Новое меню будет включать детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты. При этом пассажир сможет поесть как в зале вагона-бистро, так и на своем месте в вагоне. Детские организованные группы будут кормить только в вагоне-бистро.