«Мы с Эльвирой ходим парой»: Как в правительстве будут бороться с высокой инфляцией

Эльвира Набиуллина Фото: Андрей МИНАЕВ

Пандемия коронавируса трансформировала экономики всех стран, в том числе и российскую. Баланс спроса и предложения изменился. Новая реальность диктует новые условия. И под них нужно подстраиваться. Как избавиться от побочных последствий кризиса? И каких структурных изменений ждать в будущем? Об этом говорили на сессии «Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию», которая прошла в рамках ПМЭФ.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ НА МАКСИМУМЕ

Россия прошла кризис в числе лучших. Это признают многие зарубежные эксперты. И это же подтверждают цифры статистики, например по падению ВВП.

- Экономическая политика в ходе этой пандемии и со стороны Минфина, и со стороны Центробанка была своевременной и решительной. В итоге российская экономика незначительно сократилась в сравнении с тем, что произошло в других странах мира, - заявила Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ).

- У нас очень правильная макроэкономическая конструкция с независимым Центральным Банком, с бюджетным правилом на стороне правительства. У нас в экономике очень низкий уровень долга, что говорит об эффективности денежно-кредитной политики. Эту конструкцию менять не нужно, - дополнил Максим Орешкин, помощник президента России.

Тем не менее проблемы в экономике все же есть. Одна из главных - ускорение инфляционных процессов. За последний год цены выросли почти на 6%. Поэтому ЦБ в превентивном порядке стал повышать ключевую ставку. Сейчас она составляет 5% годовых. И скорее всего будет повышаться и дальше.

- Инфляционные ожидания у нас находятся на четырехлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев. Это меняет поведение людей. Видя, как растут цены, они стараются побыстрее совершить крупные покупки. И это еще сильнее раскручивает инфляционную спираль. Мы этого допустить не можем, - заявила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

По ее словам, России нужен устойчивый экономический рост. А низкая инфляция - это фундамент для долгосрочного планирования и инвестиций. В отличие от развитых стран, где все давно привыкли к низкой инфляции и не верят, что цены могут быстро расти, в России ситуация другая. У нас стабильно низкой инфляция была лишь в последние пять лет (в среднем 3,8% в год). Поэтому историческая память усугубляет нынешнюю ситуацию.

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ВСЕХ ДЕНЕЖНЫХ ВЛАСТЕЙ

Как считают в правительстве, чтобы сбить рост цен, нужно действовать комплексно. В первую очередь, не раздувать бюджетные расходы.

- Если мы будем продолжать повышенный объем расходов, мы придем к перегреву. Его элементы уже видны. Высокая инфляция приведет к обесцениванию денег, заработных плат и социальных выплат. Разве мы этого хотим? Нет! В этой ситуации очень важна координация денежно-кредитной и бюджетной политики. Мы с Эльвирой сейчас не случайно ходим парой. Успех выхода из такой сложной ситуации - это координация действий денежных властей, - пояснил глава Минфина Антон Силуанов.

По его мнению, бюджетные траты нужно нормализовывать. В первую очередь, перенастроить приоритеты: свернуть антикризисные меры и оставить финансирование там, где это даст наибольший эффект для экономики.

- Очень важно, чтобы мы не просто профинансировали некую стройку, а чтобы эти проекты несли добавленную стоимость. Мы не требуем, чтобы экономика конкретного инфраструктурного проекта была положительной, а чтобы возникающие вокруг проекты в совокупности обеспечивали общую экономическую эффективность в виде налогов и социальных взносов. Чтобы не получилось так, что мы себе на ближайшие 20 лет повесили бюджетные гири, - пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Н

о финансирование крупных проектов - лишь малая часть большой картины экономики. Чтобы она развивалась устойчиво, нужны базовые элементы устойчивого спроса и предложения, которые, в том числе, будут сдерживать и рост цен. Это лучше, чем регулирование цен на отдельные товары, которое в этом году стало применять правительство. У этой меры, как у сильного лекарства, есть много побочных последствий...

БОЛЬШЕ КОНКУРЕНЦИИ, А НЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

- Административные меры регулирования цен в рыночной экономике - это вариант экстренного реагирования. Если их применять постоянно, часто и по широкому кругу, то исчезают ключевые индикаторы, которые определяют действия производителей и потребителей. Эффект от такого регулирования цен не очевиден. Потому что люди могут ожидать, что после отмены они еще сильнее вырастут. Плюс мы видим вторичные эффекты - растут цены на смежные и альтернативные товары, - считает Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулирование должно быть предсказуемым и понятным. Плюс нужны адресные меры поддержки людей.

- Сторонников административных мер в правительстве нет. Мы их воспринимаем как вынужденные. И сейчас почти полностью от них отказались в пользу гибких механизмов экспортных пошлин, так называемых демпферов, - пояснил Максим Решетников.

Он добавил, что в этом случае нужно внимательно считать балансы, чтобы ни в коем случае не снизить привлекательность инвестиций, например, в сельское хозяйство. При этом глава Минфина рыночные меры регулирования поддержал.

- Что делали фермеры? Мы им давали субсидии, а они все зерно на экспорт поставляли и цены внутри страны росли. Наверное, это не правильно. Вы или субсидии получайте, или зерно на внутреннем рынке по нормальным ценам продавайте, - пояснил Антон Силуанов.

Как подытожили участники дискуссии, меры регулирования, денежно-кредитной и бюджетной политики - это хорошо, но вторично. На первом плане у правительства все-таки должен стоять вопрос роста предложения.

- Во-первых, необходимо стимулирование конкуренции. Потому что только она создает правильную мотивацию, заставляет компании выжимать максимум из своей эффективности. И второй момент - выстраивание долгосрочного регулирования. Именно оно ведет к инвестиционной активности. И это долгосрочный фактор по сдерживанию цен, - резюмировал Максим Орешкин.