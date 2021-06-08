Губернатор Калининградской области Антон Алиханов: «Логистический потенциал нашего региона раскрыт не полностью»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Василий Вострухин

Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2021 стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он рассказал о подписанных на форуме соглашениях, развитии туризма в регионе и эксперименте с маркировкой алкогольной продукции.

- Антон Андреевич, мы беседуем в третий день форума. Уже можно подвести первые итоги работы?

- Честно говоря, это странное ощущение – после ковида впервые присутствовать на таком большом мероприятии. Это не то, чтобы новое, но очень интересное чувство.

- Хорошо забытое старое?

- Точно. Насчет итогов: мы вчера в рамках Госсовета обсуждали подробно межбюджетные отношения. И я, как глава региона с растущими доходами и стремящегося выйти на самообеспечение, рад, что коллеги нас услышали. И решения по межбюдетным трансферам будут проходить с учетом нашей позиции. Что касается соглашений, мы подписали, например, соглашение с СберЛизингом по обновлению парка общественного транспорта. Это трамваи и автобусы на газомоторном топливе, которые мы надеемся купить. Калининград скоро перешагнет отметку в 500 тысяч жителей. Городу нужно не просто поддерживать, а наращивать объем перевозок общественным транспортом. Сейчас это один из самых автомобилизированных городов нашей страны. Нам бы хотелось создать практичную систему общественного транспорта, которая поможет разгрузить улицы.

УХОДИМ ОТ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОВЕСТКИ

- На форуме по традиции объявляют рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Калининградская область поднялась сразу на 12 строчек вверх.

- Когда я стал исполняющим обязанности губернаторы, начинали мы, по-моему, с 79-го места. И поднялись за эти годы до 11-го. Это хороший результат. Мы уже входили в 20-ку, потом у нас был небольшой шаг назад. Или просто коллеги по цеху бежали быстрее, чем мы. Здесь, конечно, очень важно смотреть по сторонам и перенимать лучший опыт и практики.

- Получается, в пандемийный год регион улучшил свой рейтинг. За счет чего это было сделано?

- Мне кажется, что сказалась работа нашего оперативного штаба. Честно говоря, их было даже два. Штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и экономический штаб, где участвовали предприниматели из всех отраслей экономики. Мы достаточно либерально подходили к ограничениям. Практически сразу перезапустили промышленность, транспорт и многие другие сферы. Помогали бизнесу не только с получением федеральных мер поддержки, но и вводили собственные. Поддерживали event-индустрию, кинотеатры и многое другое. В прошлом году региональный бюджет вырос на 9,6% по собственным налоговым доходам. Поэтому у нас было, за счет чего помогать. Наша задача сейчас - уйти от антикризисной повестки и перейти к повестке развития.

НАША ЗАДАЧА – ПРЕДЛОЖИТЬ ТУРИСТАМ ЧТО-ТО КРОМЕ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА

- Регион бьет рекорды по наплыву туристов. Как вы готовитесь к новому сезону?

- Сезон уже начался. По итогам прошлого года мы приняли ряд решений, вложились в базовую инфраструктуру – парковки, туалеты, утилизация отходов и многое другое, что необходимо для туристов. Не первый год помогаем муниципалитетам развивать пляжную инфраструктуру. Глобально наша задача – предложить туристам, кроме пляжного, другие виды отдыха. Поэтому активно занимаемся ремонтом, реставрацией исторических домов, поселков и небольших городов наших на востоке региона - в Черняховске, Советске, Железнодорожном и других.

На побережье тоже делаем новые проекты. Например, велодорожка от косы до косы. В этом году будет построен первый этап - почти 34 километра. В следующем году она соединится, надеемся, с велодорожкой на Куршской косе.

- Нас читают жители из разных регионов России. Может быть, посоветуете топ-3 мест, которые нужно посмотреть в Калининградской области?

- Если вы приезжаете первый раз, то, конечно, нужна обязательно обзорная экскурсия по Калининграду. Посмотреть форты, Кафедральный собор и многое другое.

Музей мирового океана – обязательное к посещению место, на мой взгляд. Еще органный зал Кафедрального собора, Музей янтаря. Недавно открылся замечательный музей, называется Дом китобоя. В Калининграде в 50-60-е годы был китобойный флот, когда промысел был разрешен. Там очень интересная экспозиция.

Кроме Калининграда, конечно, Куршская коса. Правда, она пользуется гиперспросом, поэтому иногда возникают пробки на въезд. И помните всегда, что это все-таки национальный парк, и наша задача – сохранять его природу.

Ну, и, наверное, Зеленоградск и Светлогорск, плюс Янтарный с его замечательными пляжами. А еще есть самая западная точка нашей страны – Балтийск. Мне кажется, поставить галочку в своей жизненной истории о том, что ты был здесь, тоже интересно.

ЗАБИРАЕМ НАШИ РАБОЧИЕ МЕСТА ОБРАТНО

- С 1 июня в регионе начался эксперимент по специальной маркировке алкогольной продукции. Раньше она маркировалась за границей, теперь это будет происходить внутри страны. Не будет проблем с логистикой?

- Мы предложили руководству страны провести эксперимент на нашей территории. Калининградская область отделена границами от других регионов России, и здесь возможно проводить тотальный контроль на границе. Мы предложили поменять систему, потому что теряем от нее рабочие места и грузопоток. На всем этом можно и нужно зарабатывать нашим предпринимателям. Даже если четверть от объема, который идет через Прибалтику, перевести в наш регион, это создаст дополнительно до 8 тысяч новых рабочих мест. Это загрузка нашей логистической инфраструктуры, железной дороги, складов, новые места на маркировочных комплексах, новые рабочие места для наших водителей.

И это не единственный пример нашей работы в этом направлении. По поручению президента, был организован такой же эксперимент с маркировкой продукции легкой промышленности. У нас уже созданы таможенные склады, и процесс идет успешно. Я считаю, что логистический потенциал Калининградской области пока раскрыт не полностью.

У нас есть два формата ж/д колеи – очень быстро можно перегружать с одной на другую и отправлять грузы. Это дает нам возможность участвовать в транзите Китай – Европа, Европа – Китай. Плюс на Балтийском море у России незамерзающий порт.

- Как раз о флоте: Минтранс предложил использовать беспилотные суда в Балтийском море. Звучит фантастически, конечно.

- Это будет происходить в рамках национально-технологической инициативы MariNet. Надеемся, что успешно. Вообще, беспилотный транспорт – вещь пугающая, с одной стороны. Как-то я попробовал сесть в Яндекс-машину и увидел, насколько она лучше справляется, чем человек. Поэтому мы должны думать о переобучении, повышении квалификации для большого количества людей. Наша ответственность как власти – не оставить их без работы. Потому что роботы роботами, но мы все-таки работаем, для того чтобы нашим гражданам было лучше.