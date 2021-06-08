Россия закупит картошку в Белоруссии, чтобы сбить на нее цены

Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая Фото: Дмитрий БРУШКО

Россия закупит несколько десятков тысяч тонн картофеля в Белоруссии, чтобы стабилизировать на него цены. Об этом заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко во время Петербургского экономического форума.

В аппарате вице-премьера «КП» подтвердили, что речь идет именно о десятках тысяч тонн. Это небольшой объем в сравнении с 7-7,5 млн тонн, которые в среднем ежегодно производит сама Россия. По расчетам, его должно хватить, чтобы нормализовать ситуацию с ценами в ожидании нового урожая.

Картофель в мае, как следует из данных Росстата, оказался в топе самых подорожавших продуктов. За месяц он вырос в цене на 15,4%. Обогнали его только другие корнеплоды (свекла подрожала на 35,3%) и белокочанная капуста (плюс 25,2% за месяц).

-Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая. Активная ценовая динамика по этой группе товаров является традиционной для данного сезона, - комментируют ситуацию в Минсельхозе. Также там говорят, что в 2021 году ожидают расширения посевных площадей под овощи и картофель — что будет способствовать более стабильному уровню цен.

Как рассказывают эксперты, в прошлом году Россия собрала картошки чуть меньше, чем обычно (примерно на 10% ниже урожая предыдущего года). Что объяснялось плохой погодой и сокращением посевных площадей. Тут классическая история: закупочные цены на картофель последние годы были достаточно низкими, и аграрии стали от него «отворачиваться» в пользу более высокорентабельных культур.

Сейчас в магазинах уже есть картошка нового урожая из Египта и Азербайджана, однако она достаточно дорогая. Но на подходе — крымская и из других наших южных регионов.

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