Ребенок, выброшенный матерью на помойку, выжил и стал миллионером

Весь жизненный путь Фредди Фиггерса, 31-летнего предпринимателя из США, показывает, что терпение и труд, приправленные добротой и теплом к ближнему, способны пробить ледяную стену обстоятельств и изменить, казалось бы, предначертанную судьбу. Фото: СОЦСЕТИ

Весь жизненный путь Фредди Фиггерса, 31-летнего предпринимателя из США, показывает, что терпение и труд, приправленные добротой и теплом к ближнему, способны пробить ледяную стену обстоятельств и изменить, казалось бы, предначертанную судьбу.

По всем «житейским законам» Фредди должен был погибнуть сразу после рождения, а, выжив, в лучшем случае мог бы рассчитывать разве что на место уборщика в придорожном кафе. Всего через два дня после своего появления на свет он был в буквальном смысле выброшен биологической матерью на свалку, однако благодаря странному увлечению своего приемного отца, найден и спасен, передает BBC.

Натан Фиггерс был рабочим по обслуживанию и разнорабочим, жившим в Куинси, сельской общине с населением около 8000 человек в северной Флориде. По вечерам он частенько объезжал расположенные в округе свалки в поиске вещей, ставших ненужными предыдущим владельцам. В 1989 году именно в таком неподобающем месте он и нашел плачущего малыша, брошенного за мусорным контейнером.

Родителей мальчика так и не нашли, и Натан вместе с супругой Бетти Мэй, трудившейся всю жизнь на ферме, решили усыновить малыша, несмотря на то, что они уже воспитывали несколько приемных детей.

Фиггерсы не делали различий между своими и чужими ребятишками и, по началу, не собирались раскрывать Фредди печальную историю его происхождения. За них это сделали жестокие сверстники, постоянно дразнившие мальчугана.

- Малыш с помойки, мальчик из мусорного бака, грязный, вонючка, собиратель отходов — неслось ему вслед, когда он выходил из школьного автобуса.

По выходным они с отцом и вправду ездили по окрестностям «нырять в мусорные контейнеры». Больше всего мальчик, любивший возиться с найденными Натаном на помойках радиоприемниками, будильниками и видеомагнитофонами, мечтал в один из дней найти на помойке компьютер.

Наконец, однажды, когда Фредди было девять лет, они пошли в магазин подержанных вещей «Goodwill», где наткнулись на сломанный компьютер «Macintosh», который продавец согласился отдать за 24 доллара.

Уже дома, находясь на седьмом небе от счастья, мальчик разобрал его и понял, что проблема была в конденсаторах. Тогда Фред взял детали из отцовского радиобудильника и впаял их в плату Макинтоша. После 50 попытки компьютер включился и в этот момент Фредди говорит, что понял, что хочет всю жизнь работать с технологиями.

Начал он с того, что стал ремонтировать сломанные компьютеры в школьном клубе, пока его сверстники шлялись по улицам. Именно там на его способности к технике обратила внимание директор программы продленного дня, бывшая еще и мэром Куинси. Она попросила его прийти в мэрию вместе с родителями и показала гору сломанной оргтехники в задней части здания.

Конечно, Фиггерсу далеко до богатейших людей планеты. Но у него вполне приличное состояние – порядка 62 млн долларов. Неплохо для того, чья жизнь началась на свалке. Фото: СОЦСЕТИ

С тех пор 12-летний Фредди каждый день после школы проводил время, ремонтируя эту кучу электроники за 12 долларов в час.

- Дело было даже не в деньгах. У меня была возможность делать то, что я любил делать, и это было просто очень весело для меня, - вспоминает он.

Следующая веха ждала будущего миллионера, когда ему едва исполнилось 15 лет. Городу нужна была система для проверки давления воды в водопроводе, и одна компания предложила 600 000 долларов за ее разработку. В итоге программу составил Фредди и, хотя баснословный гонорар ему никто не заплатил, он окончательно решил, несмотря на протест родителей, бросить школу и открыть свой собственный компьютерный бизнес.

К первому же прибыльному изобретению его подтолкнуло тяжелое состояние отца, страдавшего к тому времени болезнью Альцгеймера. Фредди смастерил устройство, при помощи которого отец мог вызвать сына, а тот — отследить его местоположение и найти старика, если тот потеряется. Эдакая тревожная кнопка. Для надежности гаджет был вмонтирован в ботинок пожилого мужчины.

В итоге предприниматель продал свое изобретение «по отслеживанию движения обуви» за 2,2 миллиона долларов. Правда исполнить мечту своего отца о пикапе Ford 1993 года и рыбацкой лодке он так и не успел — деньги поступили к нему на счет уже после смерти Натана.

Другое знаменитое устройство Фредди тоже сделал ради спасения жизней. После смерти своего дяди, скончавшегося от диабета в своем доме и так и не сумевшего попросить о помощи, он создал умный глюкометр, который мгновенно передает данные об уровне сахара в крови человека его ближайшему родственнику, добавляет показания в электронную медицинскую карту, а при падении показателя до критического — вызывает «скорую».

Надо сказать, все свои начинания Фредди стремится делать социально ориентированным. Это касается и открытой им в 2011 году телекоммуникационной компании «Figgers Communication», подарившей современную связь жителям отдаленных районов северной Флориды, куда большие операторы даже не собирались приходить, и смартфона «Figgers F1» с устройством, которое при скорости более 10 миль в час не позволяет людям писать СМС за рулем.

Фредди говорит, что самый важный совет, который он даст своей дочери, когда та подрастет, будет «никогда не сдаваться, каким бы холодным ни казался мир, и стараться оказывать положительное влияние на жизнь каждого встречного человека».

Конечно, Фиггерсу далеко до богатейших людей планеты. Но у него вполне приличное состояние – порядка 62 млн долларов. Неплохо для того, чья жизнь началась на свалке.