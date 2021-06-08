У российского флота появится корабль-невидимка, вооруженный "Калибром"

Вот и наши корабелы решили показать, что они не плетутся в обозе научно-технического прогресса Фото: ТАСС

Американские адмиралы и кораблестроители давно запудрили мозги миру загадочным выражением «технология стелс». Хотя никакой магии тут нет. Если говорить по-простому, то это уменьшение заметности боевой техники.

Вот и наши корабелы решили показать, что они не плетутся в обозе научно-технического прогресса. В Санкт-Петербурге строится корвет "Меркурий", который станет первым в российском Военно-морском флоте кораблем, построенным полностью по этой самой технологии "стелс". Его планируют ввести в боевой строй уже в следующем году (строительство началось в 2016-м).

Ну и за счет чего же корабль станет «невидимкой»?

Спецы отвечают: надстройки корвета имеет особую форму, где до минимума сведено число выступающих элементов. При строительстве корпуса применяются различные композитные материалы и специальные радиопоглощающее краски. А на радарах противника огромный ракетный корабль должен быть виден, как небольшая лодка.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Корвет «Меркурий»

Водоизмещение корабля - 3,4 тысячи тонн,

Длина - 109 метров,

Ширина - 13 метров, скорость - до 30 узлов,

Дальность плавания – 5000 морских миль,

Экипаж - 80 человек.

Предполагается, что корвет будет вооружен 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, двумя 30-миллиметровыми артустановками АК-630М, зенитным ракетным комплексом "Редут", противолодочными торпедами "Пакет-НК" и противокорабельными крылатыми ракетами "Калибр". Корабль также сможет нести беспилотники.