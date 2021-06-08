«Если ты попал сюда, жизнь на этом не заканчивается»: Воспитанники Можайской колонии для несовершеннолетних приняли участие в проекте «С чистого листа»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Парнишка лет шестнадцати с интересом разглядывает фотоаппарат с массивной линзой - рабочий агрегат нашего фотокора.

- Профессиональный? - спрашивает парень. С пониманием дела так, знаете, спрашивает.

Фотокор кивает.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Интересная у вас работа, - продолжает юный собеседник. - Я вот тоже хочу попробовать журналистом стать… Когда на свободу выйду!

Если б не зеленая куртка, кепка и бритая голова (как и у всех здешних ребят), был бы этот парень похож на обычного школьника, каких на каждой улице, в каждом городе… Но пару лет назад он совершил роковую глупость и оказался здесь, в Можайской воспитательной колонии.

Фото: Иван МАКЕЕВ

И вот мы стоим у футбольного поля, по которому с азартом носятся ребята из местной команды и приехавшие к ним в гости с воли сверстники, сидящие на скамейках зрители подбадривают игроков, а тот самый парень в кепке с пристрастием расспрашивает нас о гражданской профессии, в которую мечтает попасть после окончания срока...

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОМОЧЬ ВЕРНУТЬСЯ В СОЦИУМ

В минувшие выходные сюда, в МВК, уже не в первый раз приехали участники федерального проекта «С чистого листа». Он был разработан Автономной некоммерческой организацией «Футбольный клуб «Тотем» и ФСИН России, в нынешнем году стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов.

Не секрет, что большинство обывателей уверены, что вернуться из-за решетки на волю и жить обычной жизнью практически нереально. «Зона» так или иначе меняет людей.

Никто не спорит - да, это сложно. Но возможно. Если протянуть руку помощи. Собственно, проект «С чистого листа» как раз об этом - показать попавшим в детские колонии ребятам, что мир вокруг интересен и разнообразен, просто с ним нужно научиться общаться. Оступился? Все можно исправить. Несовершеннолетним осужденным передают новый опыт, новые навыки. Возвращение отсидевших свое молодых людей в социум можно осуществлять через наставников - представителей различных НКО от культуры, творчества, спорта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый день работы проекта в Можайской колонии начался с форума НКО, который открыл директор ФСИН России Александр Калашников. Он отметил, насколько важна работа, которую проводит в колониях ФК «Тотем». На следующий день для ребят провели несколько мастер-классов - осужденные пробовали себя в пении, рисовании, игре на различных инструментах, в занятиях тяжелой атлетикой, изучали патриотическое направление.

Но кульминацией нынешнего приезда проекта в МВК стал футбольный турнир. Здешние ребята к нему готовились основательно!

Фото: Иван МАКЕЕВ

ФУТБОЛ - СПОРТ НОМЕР 1

- Как и за забором футбол у нас самый популярный вид спорта, - рассказывает врио заместителя начальника Можайской воспитательной колонии Александр Казаков. - Воспитанники очень ждали именно этого матча. Хотя были и другие мастер-классы, но футбол они ждали особенно. Из 60 осужденных, которые находятся в колонии, так или иначе в футбол играют около 40. А остальные как минимум неравнодушны к мячу.

В гости к команде МВК приехали ребята из того самого ФК «Тотем» и «молодежка» из Можайска.

О «Тотеме» нужно рассказать отдельно. Это детско-юношеская спортивная школа, которая базируется в Красноярске. Но помимо всего прочего в ее составе есть команда, составленная из игроков, которые воспитываются в тамошних детдомах. Для многих из них футбол становится мощной терапией, способом развить в себе новые навыки и войти в обычную жизнь. Как раз вот эти ребята в Можайск и приехали. И это уже вполне себе сложившиеся футболисты, между прочим, выигрывавшие международные турниры среди аналогичных «детдомовских» команд из разных стран, встречались с Владимиром Путиным и Криштиану Роналду.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Футбол - это режим, дисциплина, - объясняет главный тренер ФК «Тотем» и гендиректор АНО «ФК Тотем» Михаил Губич. - Воспитанники детдомов понимают, что если все это не соблюдать, ты никогда не выиграешь. Они даже больше это понимают, чем сверстники домашние.

- Насколько сложней до этих детей достучаться? Жизненные ситуации у всех разные бывают.

- Да, дети все разные. С кем-то вообще не нужно особо договариваться, переключать их на футбол. Они сами зажигаются! Много примеров, когда после начала тренировок воспитатели нам говорят: что вы с ними сделали? Мол, парень был сложный, а тут пораньше спать ложится, чтобы в половине восьмого утра выехать на тренировку. Хотя и проблем тоже хватает. Работаем индивидуально, ищем к каждому подход. Нельзя сказать, что все складно.

Губич рассказывает, какое мощное на него впечатление произвел предыдущий день, когда здешние мальчишки сверкали в мастер-классах. Они готовы впитывать новую информацию. Они открыты для этого.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если ты попал сюда, жизнь на этом не заканчивается. Нужно как-то перезагрузиться, начать с чистого листа, - размышляет тренер. - Наша как раз задача - подключить НКО к этому проекту. Мы уедем, а ребята останутся здесь. Но если они найдут наставников, к которым они смогут обратиться за помощью, выйдя на свободу, у них получится не вернутся в ту же среду, наладить свою жизнь, завести работу, семью. Но помочь можно только тому, кто сам хочет.

ВРАТАРЬ-КОШКА

Кстати, и среди игроков МВК нашлись ребята с футбольным прошлым. Двое. Один занимался в спортшколе у себя на родине в одной из среднеазиатских республик, а другой, коренной москвич, выступал за команду ФШМ (это одна из самых известных столичных футбольных школ, - Авт.).

- Футбол здесь для меня самая сильная отдушина, - делится один из парней. - Конечно, я сейчас понимаю, какую глупость совершил, преступление, из-за которого сюда попал. Когда вернусь домой, буду жить правильно. Хочу учиться. А сейчас я счастлив, что могу здесь, в колонии, играть в футбол. Нам несколько раз в неделю дают свободное время по 3-4 часа. Когда играю, будто возвращаюсь назад, на волю…

Фото: Иван МАКЕЕВ

Футболисты МВК с первых же минут показали гостям, что сдаваться вовсе не собираются. «Тотем», вроде, и выглядел помастеровитей, но местная команда брала огромным азартом. Едва не пропустив пару раз, «оранжевые» сумели продраться через соперников по центру, их капитан продемонстрировал пару финтов, вышел на ворота и пробил точно в угол. Пацаны в зеленых крутках на скамейках аплодировали так, будто мы сейчас не в колонии, а в «Лужниках». «Тотем» потом сравнял и даже вышел вперед. Но МВКшники вновь отличились. Но в концовке - увы и ах - пропустили третий. Проиграли 2:3. Во второй игре против ребят из «Можайска» здешняя команда тоже дала бой, бились изо всех сил, снова забили в начале матча, но и тут удержать очки не сумели. В завершающей встрече гостевые команды сыграли боевую ничью 3:3. Чемпионом по дополнительным показателям стал «Можайск», зато вратарь МВК получил спецприз как лучший голкипер турнира. А с этим никто и не спорил - парень прыгал по углам, как кошка, вытаскивая сложные мячи.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ? В СВЯЗКАХ И СУХОЖИЛИЯХ!

Еще одним гостем воспитанников МВК стал абсолютный чемпион мира по армреслингу среди профессионалов Денис Цыпленков, которого частенько называют самым сильным человеком России.

- Армреслинг (он же борьба на руках за столом, - Авт.) - это самый простой вид единоборства, - говорит чемпион. - Самый безопасный и доступный. Нам нужен только стол. А вне стола укрепить себя можно работой на турнике.

- Что важней - мышцы или правильная техника?

- Мышцы - вообще не главный показатель. Их можно накачать, но потом они сдуются. За уровень силы отвечают связки и сухожилия. Вот это в нашем виде спорта главное. Бывают совсем не крупные, сухие ребята без супербицепсов, которые любому здоровяку на столе не уступят.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Цыпленков собрал вокруг себя большую группу ребят. Вспомнил, как сам сначала занимался гиревым спортом, а потом случайно познакомился с армреслингом, загорелся, а уже через пару лет выиграл молодежный чемпионат Европы.

Многие ребята, кстати, удивились, узнав, что главный тренажер для армреслинга - турник, а одни из главных упражнений – отжимания от пола с хлопками.

- Кто умеет так отжиматься? - спросил Цыпленков.

Пацаны перед человеком с огромными ручищами и бицепсами поначалу стеснялись, робели. Но когда спортсмен попросил всех показать, кто чего умеет, выяснилось, что здорово отжимаются почти все!

Фото: Иван МАКЕЕВ

«ЭТО ЕЩЕ ДЕТИ, КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛИ ОШИБКУ»

- Я 17 лет отработал в колонии строгого режима. Осужденные в воспитательных колониях - это совсем другое, это еще дети, которые совершили одну большую ошибку в раннем возрасте и попали сюда, - объясняет врио заместителя начальника Можайской воспитательной колонии Александр Казаков. Мы беседуем, идя вдоль аллеи.

Понятно, что в воспитательной колонии условия и распорядок жизни не то же самое, что дома, у мамы с папой. Но при этом - отремонтированные жилые корпуса, вкусная еда, опытные педагоги.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обычный будний день во время учебного года выглядит так. Подъем, утренняя зарядка, проверка, завтрак. Затем ребята идут постигать профессии - в колонии учат на швейника, сварщика, автослесаря, столяров. Между прочим, самое востребованное направление - «автомобильное дело», многие уверены, что на воле это всегда даст возможность заработать на жизнь. Затем ребята идут в школу, расходятся по классам.

То, что в колонии зеленый свет занятиям спортом, вы уже поняли. Помимо футбола это также настольный теннис и разные силовые виды.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Но помимо всего этого есть и духовное воспитание. На территории стоит небольшой деревянный храм.

- Батюшка, отец Сергий, приезжает по субботам раз в две недели, по большим православным праздникам, - говорит Казаков. - Проводит литургии. Есть осужденные, которые постоянно к нему ходят. Батюшка занятия с ними проводит, лекции читает.

Отец Сергий служит в Можайском Никольском соборе (это старинная церковь начала 19 века, построенная на холме бывшего кремля). Благодаря ему многие ребята из колонии начали учится рисовать иконы.

- У некоторых неплохо получается - ребята здесь внезапно понимают, что могут рисовать.

- Что происходит с этими молодыми людьми, когда они возвращаются на волю? Все ведь разные. Кого-то дома ждут родители. Кому-то не так повезло…

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Недавно из нашей колонии освободился условно-досрочно один парень. Как вы и говорите, он как раз из неблагополучной семьи. Мама пила, ребенок никому не был нужен, попал в плохую компанию, совершил преступление по особо тяжкой статье. Получил 6 лет. А здесь у нас он как будто понял, что получил второй шанс. Он занимался спортом, участвовал в разных конкурсах и соревнованиях, имел много поощрений. В общем, был на хорошем счету. Когда ему исполнилось 18, остался на год работать в столовой. (По закону, если по достижению 18 лет осужденный приближается к сроку условно-досрочного освобождения, его могут оставить до 19 лет в воспитательной колонии, не переводя во взрослую, - Авт.). Мы беседовали с ним. Он выходил на свободу, понимая, что можно жить иначе, не как его родители, когда он был маленьким. У парня даже в таком возрасте уже был четкий план: найти работу, найти хорошую девушку и завести семью. Думаю, все так и будет. Верю, что он все начнет с чистого листа… Поэтому такие проекты, которые возвращают ребят в социум, ресоциализируют их, - это большое дело. Нужное!