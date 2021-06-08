В России предложили ввести отцовский капитал

В Общественной палате предложили значительно расширить поддержку многодетных семей Фото: Shutterstock

Речь идет о выплате отцовского капитала, равного материнскому, снижении пенсионного возраста родителей, льготах на отдых и других мерах.

Письмо с предложениями в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой направил глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко, пишет РИА Новости. Предлагается разработать новый федеральный проект "Многодетная страна". В нем установить отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей и выплачивать его при рождении трех и более детей. Также предлагается ежемесячно платить пособие на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет независимо от доходов семьи.

Еще одна инициатива - снижение налогов при увеличении числа наследников. Семья с пятью детьми, по мнению председателя комиссии Общественной палаты России, должна освобождаться от уплаты налогов. Общественники также считают необходимым снижать пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка. И компенсировать многодетным до 50% от стоимости семейного отдыха.

Большинство мужчин по-прежнему отказываются брать отпуск по уходу за ребенком вместо жен. Однако отцов "в декрете" стало больше, выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Так, Так, 35% работающих мужчин, состоящих в браке, полностью исключают возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Скорее не согласятся на такой отпуск 26% мужчин. Допускает возможность ухода "в декрет" вместо жены каждый седьмой (14%). 27% опрошенных утверждают, что готовы сидеть с малышом.

При этом, по данным Фонда социального страхования, ежегодно в России мужчинами оформляется более 13 тысяч отпусков по уходу за ребенком. А женщинами, для сравнения, - почти 700 тысяч отпусков. Работник, ставший отцом, вправе также уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика. По желанию этого работника ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

Сергей Рыбальченко: отцовский капитал — это история справедливости

Что стоит за письмом вице-премьеру Голиковой из Общественной палаты

Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко направил в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с предложением расширить поддержку многодетных семей в России. В частности, рекомендуется разработать новый федеральный проект. И назвать его - "Многодетная страна". Там предусмотрен отцовский капитал. Его размер 639,4 тысячи рублей. И выплачивается он отцу его при рождении трех и более детей. А также много иных интересных деталей

«КП» обратилась за комментарием к автору проекта Сергею Рыбальченко.

- Отцовский капитал начисляется многодетному отцу после рождения трех детей —в том числе, если отец по каким то причинам остался один, или только в полной семье?

- В любых случаях. Предполагается, что в полной семье. Но бывают ситуации, когда папа умер во время третьей беременности мамы. Ну, или с мамой случилось несчастье после третьих родов.

- Ваша инициатива предполагает, что семья получит и материнский капитал после рождения второго ребенка, и отцовский — после рождения третьего?

- Да, после материнского капитала было бы возможно получение и отцовского. С третьим ребенком. Мы предложили назвать капитал отцовским. Два года назад мы делали демографический доклад. Материнский капитал выплачивался один раз. Так было в законе. Сейчас он выплачивается при рождении и первого, и второго ребенка. Но мы забыли о том, что материнский каптал может выплачиваться и при рождении третьего ребенка. Он же вообще выплачивался однократно.

- Тут как бы не запутаться...

- Чтобы не путать — мы решил поддержать устойчивую многодетную семью. В которой может родиться не только третий, но и четвертый, и пятый ребенок. Надо придать этому капиталу ценностную миссию.

Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. Фото: Виктория Виатрис/фотохост-агентство ТАСС

- Не только финансовую?

- Не только, но и ее тоже. Второй момент — отразить роль отца. По исследованиям социологов чаще всего инициатором рождения третьего ребенка выступает папа. И третий момент. При рождении третьего ребенка утрачивает многое в том числе конкурентно-способность на рынке труда. 40% многодетных мам не работают. Возросшая при этом нагрузка по снабжению семьи ложится на плечи отца. И мы предлагаем поддержать отца. Он остается основным кормильцем семьи. И расширить использование отцовского капитала не только на жилье и образование детей но и на приобретение семейного авто на благоустройство дома. Тогда семья будет уверенней чувствовать себя в завтрашнем дне. Отцовский каптал будет выплачивать ся на условиях социального контракта. Вы сможете потратить его на личное подсобное хозяйство, на то, чтобы приобрести в семью что-то дорогостоящее. Чтобы поддержать самодостаточность семьи.

- Если второй и третий ребенок появляются за короткий срок — возможно ли объединение материнского и отцовского капитала для покупки жилья — без ипотеки выплаты процентов — сразу за 1.3 миллиона взять двушку или дом в регионе?

- Конечно. С учетом федеральной меры о списании 450 тысяч со стоимости купленного жилья при рождении третьего ребенка сумма получается действительно достаточной для покупке жилья сразу за пределами Москвы и Питера.

- Есть у вас и предложение платить пособие на каждого ребенка — послед рождения третьего — до достижения ими трех лет — независимо от доходов семьи.

- Откуда вырос наш проект «Многодетная страна»? Мы изучили опыт регионов и международный по улучшению рождаемости. И увидели только два успешных примера. Когда с показателей коэффициента рождаемости ниже 1.6 — вырос до уровня воспроизводства населения. Это опыт Франции, которая к этому шла 16 лет. И опыт Сахалинской области, которой удалось за 6 лет удалось преодолеть демографическую деградацию и выйти на уровень демографического воспроизводства. 40 % инвестиций приходилось на многодетные семьи. В нашем национальной проекте на поддержку демографии направляется менее 8%. Мы предложили дополнить национальный проект Демография федеральным проектом «Многодетная страна», в котором сосредоточить меры поддержки многодетных семей. ПОчему появился отцовский каптал? ПОтому что семейный капитал зарекомендовал свою результативность как эффективная мера и универсальность, мы предложили в рамках всей этой программы — потому что в Сахалинской области жилье было главным фактором — привнести отцовский капитал.

Что касается пособий на каждого ребенка. Эта мера действует в Сахалинской области с 2011 года. ОНа носит универсальный характер вне зависимости от доходов семьи, Это важно — только тогда мера работает как демографическая а не как социальная. Она не просто снижает бедность, а способствует росту рождаемости. И все семьи высоко оценивают эти меры — удя по нашим опросам, которые мы делали в 2016-м году, когда оценивали эффективность мер по семейной политики в Сахалинской области.

Этот опыт мы предлагаем закрепить на федеральном уровне. Не обязательно делать его размер существенным. Это компенсирует затраты родителей на воспитание. На Сахалине это 2.5 тысячи на ребенка.

- Снижение налогов для многодетных, вплоть до обнуления для семей с пятью и более детьми.

- Когда говорится что многодетные с пятью детьми в регионах свободно получают жилье — да не получают они ничего. Важно поддержать работающих многодетных родителей. Почему мы предложили освободить от налогов. Есть понятие государевы люди. ВАжно отразить отношение государства к той категории семей, которая определяет наше демографическое будущее.ПРи наших уровнях зарплаты это может и не внесет какой то существенный вклад, но с другой стороны внесет. Это для работодателя сотрудник комфортный по сравнению с другим. Многодетному он может смело платить белую зарплату.

Это в сумме отношение государства. Пусть в сумме и невелико.

- Снижать для отца пенсионный возраст на год за каждого ребенка. То есть семь детей — на пенсию в 60 лет?

- Да, Мы предлагали — это входило в наше предложение при пенсионной реформе. Наша Общественная палата предлагала снизить пенсионной возраст мамы при рождении детей и одновременно и отца. По маме прошло по папе нет. Но сейчас и по папе надо таким же образом. Надо демонстрировать отношение государства к многодетной семье.

- Компенсация до половины расходов на семейный отдых.

- Одно дело организовать летний отдых для семьи с одним ребенком и другое — для семь в тремя и более детей.. Дать большую помощь . В России семей где три и более детей всего около 20%. Это немного. Даже двукратное увеличение помощи многодетным увеличивает общую поддержку всех семей с детьми в России всего на 10%. Для государства это небольшие расходы.

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