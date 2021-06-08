«Экология — дело каждого»

Светлана Радионова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двенадцать номинаций, около сотни победителей, конкурсные работы принимают до октября. Главная задача — создать новую культуру отношения к природе.

- Почему именно детская премия, а не поощрения для взрослых: для бизнеса, для активистов, которые много делают для сохранения экологии.

- Природа разговаривает с нами детским голосом. К тому же, как всем известно, наш окружающий мир, землю и воздух мы взяли взаймы у наших детей. И мы хотим узнать, что они по этому поводу думают. Дети говорят прямо: чисто или грязно, хорошо или плохо. Они не считают деньги и смотрят на мир чистыми глазами.

Дети — это зеркало, в которое смотримся мы. Но, к сожалению, мы часто видим шаблоны. Дети нас избавят от этого, поэтому премия должна стать ежегодной. Мы должны слышать, что хотят дети.

Неравнодушным взрослым мы тоже очень благодарны. И волонтерам, и общественным инспекторам. Они помогают осознанно — и не перестанут этого делать, даже если мы их не слишком сильно поощрим. Но мы хотим, чтобы в будущем таких взрослых было больше, поэтому мы учредили премию именно для детей.

- Насколько современным детям и подросткам интересны экологические проблемы?

- Им это очень интересно. За полтора месяца мы получили более шестисот работ. Не только из России. Есть работы из Бельгии, Италии, Эстонии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. Дети показывают то, что видят сами: дельфина, купающегося в нефти, набитого пластиком и сетями кита, животное, которое нуждается в помощи. Дети рассказывают, как живут сейчас — и как хотят жить.

Маленькие дети рисуют простые и наивные рисунки. Но сейчас мир высоких технологий, и ребята постарше активно их используют в подготовке своих проектов. Есть свои спилберги и свои айвазовские. В одной из школ Нового Уренгоя созданы все условия для того, чтобы дети предлагали самые серьезные проекты — от выращивания особых видов растений до спасения животных. Есть девочка, которая рассказала нам про болото, рядом с которым она живет. И она выступает в защиту болот. Есть целая семья с Байкала, с ребенком-активистом, который рассказал, как туристы загрязняют тот уголок природы, где он живет. Семейных проектов много, и мы этому очень рады, потому что ребенок — это локомотив для семьи.

- Может ли конкурсная работа стать основанием для проверки специалистами Росприроднадзора?

- Я считаю, что может и должна стать. Если кто-то аргументированно и четко показывает нам проблему, естественно, мы не должны оставить это без внимания. Какой смысл тогда заявлять о проблеме, если ею не заниматься? Если ребенок просит о помощи, мы должны, как минимум, проверить изложенную им информацию.

Рустам Романенков

- Каков уровень экологических знаний у участников премии — школьников?

- Для нас уровень экологической подготовки школьников никогда не будет достаточным, чтобы остановиться. Да, дети больше говорят о мусоре, о гибели животных, эти проблемы на виду, они им понятны. Но очень много стало и глобальных проектов. Их присылают, в основном, дети 13-14 лет, которые уже вполне способны создавать такие сложные конструкции. Очень много проектов по разумному потреблению. У детей в этом смысле четкая позиция: они готовы отказываться от потребления, если продукт вредит природе.

- Расскажите о номинациях, выборе победителей и, конечно, наградах.

- Всего у премии 12 номинаций – в том числе, семейная, для класса или для школы. Есть номинация для юных блогеров и журналистов. С полным списком номинаций и подноминаций можно ознакомиться на сайте премии https://xn—80afbcbeimqege7abfeb7wqb.xn--p1ai/. У нас есть спонсор – АНО «Центр «Арктические инициативы», которая взяла на себя такой большой груз. О призах... Класс или школа, которые победят в своих номинациях, получат интерактивные доски или иные необходимые системы. Детей-победителей ждут планшетные компьютеры. Предусмотрены и денежные призы. К нам уже выходит с предложениями и бизнес. К примеру, отель «Жемчужина» в Сочи заявил о готовности предоставить недельное проживание победителям в номинации «Моя эко-семья — моя команда». Уже известно, что 50 победителей отправятся в международный детский лагерь «Орленок», где смогут не только отдохнуть, но и поучаствовать в больших экологических программах. Трансфер до места и обратно будет для них бесплатным. А вообще, мы хотим, чтобы победителей было много. Не два-три человека, а несколько сотен. Так и будет. Мы надеемся, что удастся отметить и поощрить каждого участника. Например, уже сейчас продвигаем наиболее интересные ролики, которые присылают участники. Хотим, чтобы эти ребята стали звездами у себя в регионах.

- Сколько времени есть у тех, кто еще не успел прислать работу?

- Заявки на участие мы принимаем до 1 октября. К этому времени будет сформировано квалифицированное жюри, которому предстоит оценивать все работы. Мы понимаем, что изначально не все ребята в равных условиях. У кого-то, к примеру, есть отличная идея, но нет техники, чтобы ее воплотить. Или нужен ролик продолжительностью в минуту, а нам прислали три. В таких случаях мы стараемся помочь участнику «докрутить» заявку до тех требований, которые выдвигаются. Но формальности — это не главное. Желание и стремление ребенка поучаствовать, его азарт гораздо важнее. Мы хотим воспитать культуру. Мы хотим сделать это модным, эффективным и значимым. Хотим, чтобы каждый понимал, что он что-то значит. Это очень важно для нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рустам Романенков, статс-секретарь, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы»:

- «Экология – дело каждого» - это не лозунг. Это реальное положение вещей. Поэтому мы не могли остаться безучастными к этому проекту. Он беспрецедентный. Возрастная категория участников — от 6 до 17 лет, а это значит, что мы имеем шанс повлиять на целое поколение, причем не только в России. Наш проект международный и не имеет никакого иного контекста, никаких иных задач, кроме экологического воспитания и просвещения. Безусловно, проект должен стать ежегодным. Центр «Арктические инициативы» некоммерческая организация, поэтому наша задача дать мощный старт премии и одновременно обратить на нее внимание потенциальных инвесторов, в первую очередь крупного бизнеса. Но мы в любом случае будем принимать в развитии премии посильное участие. Это наша миссия.

ОФИЦИАЛЬНО

Генеральный партнер международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» – АНО «Центр «Арктические инициативы». Информационные партнёры: радиостанция «Детское радио», медиахолдинг «FANABI» (Узбекистан). Также проект поддержали: Всероссийский детский центр «Орлёнок», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ), Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение ЮНАРМИЯ.