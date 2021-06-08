Зеленский подначивает Байдена «взять верх» над Путиным

Для пана Зе, как и положено, «Украина под над усе!» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Историческое» значение телефонного разговора президента США Байдена с президентом Украины Зеленским, состоявшегося перед саммитом Россия-США в Женеве исключительно благодаря настойчивости последнего, омрачено проблемой взаимопонимания сторон.

Офис главы украинского государства сразу после беседы лидеров сообщил: Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО». Это, чтобы понимать, почище приглашения Зеленского посетить Вашингтон. Это - практически перелом в борьбе за членство Украины в военном альянсе Запада, потому что его главный начальник - Соединенные Штаты - открыто выразил свою поддержку страстному стремлению «незалэжной» в антироссийский блок.

Но «перемога» оказалась мимолетной. Представитель совета нацбезопасности США заявил: «Украинцы неправильно передали заявление и исправили его». Оказывается, как прописано уже в исправленном сообщении о беседе, это не Байден, а сам «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в «альянсе». А это уже не перелом, а, извините, облом…

Почему американцы открестились от озвученной поначалу Украиной версии, что они категорически «за» членство Киева в НАТО, понятно. Белый дом пару месяцев назад уже высказывался по этому поводу: да, мы-то ваше членство поддерживаем, но альянс так устроен, что надо получить согласие всех его участников. Так что договаривайтесь. Но, обратим внимание на «пустячок», - сами. И поэтому торопливо вложенное Киевом в уста Байдена утверждение о «важности предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО» звучало как давление на союзников по блоку. Они, в принципе, тоже «за», но не сейчас, а когда-нибудь и может быть…

Зачем Вашингтону в угоду президенту-мечтателю напрягать и без того непростые отношения с ведущими европейскими союзниками - Германией и Францией. А они ведь ясно выразили свою позицию: не сейчас. Во время недавнего визита в Париж Зеленский предложил президенту Макрону подписать меморандум о поддержке Францией вступления Украины в НАТО. Француз, со свойственным им всем изяществом, сделал вид, что не понял, о чем речь.

В дипломатии даже в нынешнее упростившееся до предела время модальности все-таки значат немало. Одно дело - мы не против, почему нет? Совсем другое - мы категорически «за»! Не с руки сейчас Байдену выступать жестким лоббистом Зеленского, к тому же, кроме сомнений союзников, есть еще предстоящая встреча с Путиным. Как бы расценила российская сторона желание американцев упорно «топить» за членство Украины в НАТО за несколько дней до женевского саммита? Всем очевидно, кроме самого Зеленского.

Вчера «КП» пыталась разобраться в мотивах президента Украины, то требовавшего, то чуть ли не умалявшего Вашингтон немедленно уделить ему внимание. Вывод очевиден - нервничает человек, боится, что все, на что надеялся и во что верил, рухнет, так и не случившись. «Северный поток-2» достраивают, на саммит НАТО не зовут даже на галерку как зрителя, Байден, не дай бог, вот-вот с Путиным о чем-то плохом для Киева договориться… Тут и с железными нервами президент может сорваться, а если он - творческая, ранимая натура, то о чем говорить?

Однако после скандала с «недопониманием» сторонами телефонной беседы ее подлинного содержания, есть смысл добавить к портрету Зеленского (или его свиты, которая играет президента, неважно), кроме крайней нервной ажитации еще один существенный штришок - неадекватность провокатора.

Судите сами. Байден готовится к труднейшему диалогу с лидером России. Международная ситуация, по всем оценкам, - аховая. При сохранении ритуальных жестких слов и выражений в адрес Москвы у Вашингтона все же заметно, пусть небольшое, но снижение враждебной риторики. Вот даже от «Северного потока-2» пока отцепились, дескать, чтобы не усугублять. А тут Зеленский суетится вокруг Байдена, подначивает: нет- нет, мы верим, вы, только вы еще можете остановить российский трубопровод, от которого Украине одни беды несчетные. Не сдавайтесь, господин президент, покажите, что вы можете как Майкл Джордан: в последний момент - бац, и в корзине Путина трехочковый мяч и поражение!

Ведь именно это советовал президенту США Зеленский в интервью платформе Axios, о котором уже писала «КП». Вот его слова, во вчерашней заметке оставшиеся «за кадром»: если Байден не одержит победу «в самую последнюю минуту… это будет очень жаль не только для меня… Будет ощущение, что в этих условиях у России будет большой шанс одержать верх над Соединенными Штатами». Не кажется, что перебор? Как-то уж очень жестко и в лоб: в этом случае ты, Байден, слабак!

Зеленский, того не ведая, показал себя с примечательнейшей стороны: эгоистические интересы украинской национал-фашисткой элиты, во главе которой сейчас, как ни крути, он и находится, вступают в жесткий клинч с попыткой сверхдержав удержать мир от роковых для него сценариев. Для пана Зе, как и положено, «Украина под над усе!» И провал женевского саммита - его вожделенная мечта. Плевать, что миру от этого лучше не станет.

Чтобы это не звучало преувеличением или «напраслиной», вспомним, что он говорил в интервью Axios. Если Белый дом заявляет, что его предложение Путину провести саммит продиктовано стремлением к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, то Байден, по словам Зеленского, едва ли не первый президент США, который добивается этого. «Если вы спросите меня, - скромно советует украинский президент, - лучшим сценарием для США было бы сделать так, чтобы Россия начала стремиться наладить отношения с Соединенными Штатами.» То есть, давить Москву надо, пока сама мириться не приползет.

Зеленский, что в последние дни стало совершенно очевидно, не только президент-истерик, но еще и президент-провокатор, для которого чем хуже отношения России и США, а значит, чем больше угроза глобальному миру, тем лучше. Потому что режим нациков в Киеве возник и существует только на разломе Востока и Запада. И не дай бог они о чем-то договорятся…

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