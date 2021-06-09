От правильного пылесоса до правильного воспитания: пять приемов, которые помогут сэкономить свободное время

День современного человека расписан по минуткам: на работе нужно успеть решить десятки самых разных задач, а дома ждут свои дела, которые тоже не перебросишь на потом.

Вот и получается настоящий замкнутый круг: дом-работа-заботы, времени на домочадцев, друзей и приятное хобби совсем не остается.

Не зря же появились специалисты по тайм-менеджменту, которые помогают «экономить» время, учат грамотно распределять его, делегировать свои задачи.

Эта схема работает не только в офисе, но и дома. Согласитесь, приятно, когда часть домашних забот возьмет на себя кто-то другой, а взамен подарит несколько драгоценных минут на ароматный кофе или любимую книгу.

«Комсомолка» собрала пять способов, которые помогут высвободить время для любимых занятий

Правило пяти минут.

Если задача требует на свое решение не более пяти минут, то нужно справиться с ней здесь и сейчас, а не откладывать в долгий ящик, накапливая тяжелый груз ответственности.

Старый добрый способ составлять план дел на день на бумаге очень дисциплинирует. К тому же, каждая новая вычеркнутая позиция является отличным стимулом не сбавлять темп.

Долой все лишнее

Психологи говорят, что каждая вещь не на своем месте – это визуальный шум. Оглянитесь вокруг, насколько тихо в вашем пространстве? Может настало время провести ревизию и выбросить все лишне? Коробки, в которых хранятся джинсы с 11-класса, мягкие игрушки, подаренные первым парнем, обувь, безвозвратно вышедшая из моды.

Избавившись от такого наследства, прибавится не только свободного места, но и свободного времени. Хотя бы потому, что будет скапливаться меньше пыли.

Есть еще одно правило: никогда не выходи из дома с пустыми руками. Прихвати что-то ненужное и отнести на мусорку.

Телефон, Интернет, почта

Вы удивитесь, сколько времени способны поглотить эти привычные атрибуты нашей жизни. Лучше всего держать телефон на беззвучном режиме и отвечать только на рабочие звонки. Общение с друзьями стоит отложить на вечер. Тогда решение служебных вопросов станет более продуктивным. В итоге к вечеру удастся найти время не только на звонки, но и на личные встречи с родными.

Соцсети в какой-то степени зло, так как способны затягивать пользователя. Еще одно фото, еще одну страничку, еще один лайк…

Проанализируйте какие развлекательные сайты «воруют» ваше время и блокируйте их, пока находитесь на работе. Сегодня не сложно найти программы-помощники для блокировки.

Отключите уведомления.

Старайтесь не проверять почту каждый час, достаточно делать это три раза в день. Выделите 10-15 минут для ответа всем адресатам и продолжайте работу.

Отпишитесь от ненужных рассылок и не принимайте приглашения, которые вас не интересуют.

Научить детей самостоятельности

За этот полезный навык родитесь еще не раз скажет себе спасибо. Для начала маленький домочадец может убирать свои игрушки, разбирать за собой постель, относить вещи в стирку. По мере взросления можно обучать ребенка пользоваться умными бытовыми приборами.

Помните, ребенок не должен делать одолжение, помогая с уборкой. Он такой же член семьи и должен вносить свой посильный вклад в общий быт.

Автоматизация быта

Это раньше, чтобы приготовить обед нужно было отправиться в лес и догнать мамонта, а сегодня можно просто заказать домой доставку продуктов из любимого магазина. Если все еще сомневаетесь в качестве товара, то зря. Этот бизнес завоевывает рынок и дорожит клиентами, так что вряд ли ради десяти рублей вам положат в пакет просроченное молоко.

Если же нет желания готовить, то можно раз в неделю заказывать доставку готовой еды. Обойдется не дешево, но иногда стоит позволить отдохнуть от плиты.

Счета за коммуналку и другие обязательные платежи можно оплачивать онлайн, а не ходить в банк. А если подключить сервис автоплатеж, то можно даже не вспоминать про платежные документы.

В вопросах стирки поможет машинка-автомат. Причем современные устройства способны заменить даже утюг.

В целом же эксперты советуют минимизировать количество сложных тканей, которые требуют особых манипуляций. Даже занавески лучше выбрать из тех, что не мнутся после стирки.

С мытьем посуды справится посудомоечная машина, а с мусором – измельчитель отходов.

Что касается уборки в доме, то незаменимым помощником станет робот-пылесос. Кстати, современные устройства способны не только взять на себя заботы по уборке, но и решить вопрос с очисткой от пыли.

Роботы научились самостоятельно избавляться от накопленного мусора, при этом не требуя дополнительных усилий со стороны владельца.

Это еще одна полезная функция, которая позволит сэкономить время.

Традиционные модели robovac требуют частой очистки накопителя. В противном случае собравшийся в бункере мусор снижает мощность всасывания, что сказывается на качестве уборки, либо вовсе через воздуховод снова оказывается в комнате.

Постоянные манипуляции с очисткой не только тратят время, но и пагубно сказываются на умном помощнике. Со временем детали ослабевают, герметичность теряется и качество фильтрации воздуха серьезно падает.

Выходом станет самоочищающийся пылесос Lydsto R1.

Это новый бренд на рынке, вобравший в себя последние разработки инженеров, отличную эргономику и честную цену.

Lydsto R1 в пять раз мощнее обычных пылесосов. Сила максимального всасывания пыли – 2700 Па, работать без подзарядки робот может 150 минут.

Разработчики научили интеллектуального помощника проводить уборку по заданным параметрам, причем достаточно один раз составить карту для каждой комнаты.

Двухядерный процессор Quanzhi MR 12 сохранит сведения о помещениях и будет выбирать координаты исходя из комнаты, в которой нужно провести уборку. Если же на пути робота вдруг возникнет незапланированное препятствие (игрушка или оставленная вещь), то инфракрасный «глаз» устройства быстро передаст сведения в мозговой центр. За доли секунды вычислительные алгоритмы прорисуют маршрут объезда, при этом постараются скроить карту таким образом, чтобы щетки могли максимально вычистить поверхность вокруг препятствия.

После того, как уборка завершилась, а пыль и грязь оказались в мусоросборнике, пылесос отправляется на станцию для очистки. Это небольшая пристенная колонна, строгие линии которой впишутся в любой интерьер. Верхний корпус выполнен из прочного высококачественного пластика, а внутри надежно скрыт короткий воздуховод и мешок для сбора мусора.

Робот сам подключится к воздуховоду (чем он короче, тем меньше потери пыли) и запустит процесс перегрузки мусора в контейнер. Обычно трехлитрового мешка для сбора пыли хватает на целый месяц. Система сама контролирует заполнение и сигнализирует о необходимости замены. От человека потребуется только нажать на кнопку и забрать выдвинутый полный контейнер. На его место легко устанавливается новый.

Кстати, Lydsto R1 самостоятельно следит не только за чистотой пылесборника, но и за уровнем зарядки. Если предстоит большая уборка и в процессе робот поймет, что энергоресурса не хватит до полного завершения, он отправится на подзарядку. А перед этим внесет в систему координат место, где уборка была приостановлена. Пожалуй, не стоит говорить, что продолжит работу робопомощник именно с этого места.

Еще одна особенность Lydsto R1 – пылесос может проводить комбинированную уборку по заданным параметрам. Например, в спальне использовать больше воды для мыться полов, а в гостиной делать упор на сухую чистку ковра. Параметры уборки, как и карты, достаточно установиться всего лишь раз.

Робот сам будет отслеживать территорию и уведомлять, если объема воды в резервуаре недостаточно.

Сам Lydsto R1, конечно, к крану не сходит, но кто знает, возможно, инженеры компании скоро научат роботов и таким хитростям.

Цена – еще один неоспоримый плюс. «Нафаршированная» модель Lydsto R1 обойдется дешевле, чем раскрученный iRobot Roomba.

Например, на AliExpress можно найти Lydsto R1 за 389,99 долларов. А с промокодом «50SAVING» можно сэкономить 50 долларов. В итоге до 30 июня незаменимого помощника удастся приобрести всего за 339,99 долларов.