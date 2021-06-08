«Две трети немцев хотят укреплять сотрудничество с Россией»

Фото фонда Росконгресс

Россия и Германия — давние экономические партнеры. На долю Германии приходится 13,6 % всей внешней торговли России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. А Германия является крупнейшим импортером российских энергоносителей.

Именно энергетика стала главной темой бизнес-диалога Россия-Германия в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. Основной посыл — свести к минимуму, а в перспективе вовсе отказаться от использования топлива, содержащего углерод, поскольку в процессе горения углерода создается углекислый газ, виновник парникового эффекта. Термин декарбонизация (он по сути и означает удаление, высвобождение углерода) активно входит в деловой, научный и промышленный глоссарий.

Альтернативой нефти и газу могут стать возобновляемые источники — энергия солнца и ветра, например.

- Очень опасны популистские подходы к этой проблеме, - предостерег участников бизнес-диалога председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий (СколТех), глава компании «Ренова» Виктор Вексельберг. - Лозунги «Давайте прекратим добывать нефть, газ, уголь!», возможно, в политическом контексте звучат привлекательно, но с точки зрения экономики они носят провокационный характер. Опасность в том, это может стать инструментом неконкурентной борьбы. Когда за счет тех или иных регуляторных ограничений и протекционизма мы столкнемся с нечестной конкуренцией по защите определенных рынков под лозунгом энерготрансформации.

Разумеется, это не значит, что российский бизнес против развития альтернативной энергетики.

- Если еще несколько лет назад тема энергоперехода была дискуссионной, то сегодня у нас есть правительственные решения о том, что такой переход должен быть осуществлен, - продолжил Вексельберг. - Россия активно принимает меры поддержки альтернативной энергетики, мы являемся крупнейшими инвесторами в солнечную энергетику.

Есть у нас и разработки по декарбонизации. Одна из них родилась в СколТехе. В процессе добычи нефти и газа прямо в скважине выделяют углекислый газ и закачивают его обратно в пласт - эффективно и высокотехнологично.

- Это уже востребовано, мы работаем с Газпромнефтью по этому направлению, - сказал глава «Реновы». - И, безусловно, газ, очищенный от СО2, будет приемлем для наших европейских партнеров.

Идея гостям понравилась.

- Мы склонны сотрудничать с вашей прекрасной страной, - тут же откликнулся председатель правления крупнейшей в Центральной Европе нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. - Замечательная идея - закачивать СО2 обратно в пласт!

Но наиболее реалистичная альтернатива нефтегазовому топливу — водород, тут мнение участников встречи было единодушно. Он экологически чист, продукт его горения — вода, его легко доставлять потребителям. Прямо тут же за столом стороны обсудили возможность создания российско-германского альянса по водородной энергетике.

Энергетика будущего — не единственная платформа для сотрудничества.

- Мы с компанией «Сименс» отпраздновали в прошлом году 10-летие нашего совместного предприятия - завода «Уральские локомотивы», - рассказал председатель совета директоров ПАО «ТМК», президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский. - На нем в кратчайшие сроки было запущено производство высокоскоростных поездов «Ласточка», которые используются в 60 регионах нашей страны.

На очереди новый амбициозный проект. РЖД, «Сименс», Синара и «Уральские локомотивы» подписали соглашение о создании российского вагона для высокоскоростного поезда - со средней скоростью 360 км/ч и максимальной - до 400. Такой поезд планируется создать к 2028 г.

Еще один проект — создание в Омске совместного предприятия по производству присадок, уменьшающих токсичность автомобильных выхлопов, - предложил председатель совета директоров Группы «Титан» Михаил Сутягинский. Он напомнил, что на долю автомобилей приходится более половины всех вредных выбросов в атмосферу. Особенно остро стоит проблема для городов-миллионников.

Не обошли и тему Северного потока-2. Гости признали, что на Западе она слишком политизирована.

- Мы убеждены в необходимости завершения этого проекта и должны убедить политиков, что миллиардные инвестиции были осмыслены, - сказал Райнер Зеле. - Нужно, чтобы этот проект заработал, для Германии газ - важный источник энергии.

Северный поток поддерживают не только предприниматели, но и рядовые немцы.

- Мы проводили опрос, и более 60 процентов отвечавших считают, что Северный поток-2 должен работать, - сказал председатель правления крупнейшей немецкой нефте-газовой компании Wintershall Dea Марио Мерен. - Политический аспект далек от гармонии, а вот мнение людей: две трети немцев хотят укреплять сотрудничество с Россией в области электроэнергетики. Они считают Россию надежным партнером.