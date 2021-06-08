Зачем Ольгу Бузову позвали во МХАТ: "Она чувствует наше время и сообщает главное. Вот я. Вот моя мама. Вот бизнес-джет"

Худрук театра Эдуард Бояков объяснил участие светской львицы в постановке "Чудесный грузин" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бузова... Не буду врать - конечно мы не ожидали такого ажиотажа вокруг назначения Ольги Бузовой на роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в премьере "Чудесного грузина" которая состоится совсем скоро - 11-го и 12-го...

То, что пишут записные хейтеры и диванные умники - это предсказуемо. А вот то что отозвались (в целом - позитивно-информативно) ну все медиа - от Комсомолки до Медузы, от Эль до Афиши, от Эсквайра до Стархита, от всех информагентств до всех телеканалов и радиостанций, то что самые серьезные люди - от Заславского до Разлогова, от Мардана до Райхельгауза рассуждают, анализируют - вот это интересно и неожиданно для меня, признаюсь...

Это требует осмысления. Сейчас конечно не до этого - сейчас все силы, конечно, брошены на подготовку премьеры.

Но что-то , хотя бы для себя, напишу, зафиксирую по свежим следам. Прежде всего - подтверждается мой тезис о Бузовой как современном Уорхолле. Энди - не претендующий на первенство ни в одной компетенции (этим самым конечно вызвав агрессию и зависть как у традиционных живописцев, так и модернистов) просто замкнул на себе феномен медийности как таковой. Человек - это медиа, месседж. Самый крутой человек - это месседж, исследующий и презентующий пространство месседжа, то есть себя.

Такое вот мое, русского традиционалиста, доморощенное объяснение всего постмодернистского искусства, которое началось где-то в районе Уорхолла и заканчивается Бузовой. (Сама Бузова, думаю, не закончится, дальше пойдет, еще вспомните меня).

23 млн подписчиков Бузовой - это люди интуитивно чувствующие главный тренд времени: не нужны исключительные качества (вернее это не главное), нужна медийность как таковая. В этом смысле у Бузовой мало конкурентов. У Ивлеевой (у которой 18 млн подписчиков) или Собчак (8 млн) или Рудковской (вообще смешно - всего 5 млн) - есть какие-то корневые свойства - профессия, семейное происхождение, мужья, предыстория и тп... Бузова - же презентует Бузову. И делает это блестяще, надо признать. Точно. Не перебирает ни с нарядами, ни с пластической хирургией, не забывает о простых людях вокруг (да-да, они тоже существуют в этом мире), не конфликтуя с образами и мыслями простых людей, как происходит с вышеназванными "инфлюенсерами"...

Ольга Бузова в образе Жар-птицы на премии МУЗ-ТВ 20/21 Фото: Иван МАКЕЕВ

У Ролана Барта была великая книга "Мифологии". Там он не о Персее или Клитемнестре рассказывал, а о самых простых вещах, на которых держится массовая культура, уклад жизни человека - пеномоющее средство, бифштекс, стриптиз, астрология и тд...

Так и Уорхол. Он предъявил главное (для современного человека, не для традиционалиста) как главное: вот доллар, вот мой портрет, вот другие медийные звезды - от Монро до Мао.

Так и Бузова. Она чувствует наше время не хуже Барта. Это не шутка. Она сообщает главное: Вот я. Вот МХАТ. Вот моя мама. Вот бизнес-джет. И эти презентации Бузовой - что важно - честные и деликатные.

Набросок костюма Фото: facebook.com

Что касается тех, кто злится, кто думает, что мы позвали Бузову для хайпа - это либо дураки, либо просто завистники. При этом важно признать, что мхатовским успехам завидует небольшое число людей, а подавляющее большинство - завидует числу подписчиков у Бузовой))...

Когда я читаю у резвых комментаторов, что Бузова во МХАТе - это разрушение великого театра и великой традиции, то мне хочется поинтересоваться, что знают эти люди о традиции и о том, куда пришла Бузова сыграть певичку из кабаре. Видели они наши премьеры - "Лавр", "Лес", "Красного Моцарта", "Последний срок", "Вишневый сад"?

Два с половиной года назад, когда я пришел в этот театр, в его репертуаре была пьеса со сценой подробного обсуждения героем спектакля и "мамочкой-сутенершей" разницы в ценах за услуги анального секса и классического. Но тому театру такая "жаркая" тема не помогала)... Так же как и спектакли по Островскому. В зале - курсанты. Цены на билеты - самые низкие в центре Москвы. До этого я видел на этой сцене концерт Трики из Massive Attack. Трики, которого, в отличие от горе-защитников "академического" искусства, хорошо знаю и который начал концерт с того, что выкурил на сцене приличный косяк...

Вы по этому театру скучаете? Его оплакиваете? Это вы нам с Прилепиным, Певцовым, Мерзликиным, Якубовичем, с артистами нашей рождающейся труппы запрещаете ковыряться в наших носах? Увольте...

Но у нас в МХАТе свое дело и своя стратегия. Мы исследуем жизнь, мы исследуем время, мы исследуем то, как в людях живет Дух. Этим занимался МХАТ всегда - и когда ставил Чехова после провала и улюлюкания в Александринке, и когда сочинял "На дне" с бомжами на Хитровке... Этим занимаемся и мы в 21 веке - исследованием героев Валентина Распутина из 70-х годов прошлого века или героев Водолазкина из 15 века. Исследованиями фигур диктаторов, святых, крестьян, композиторов и постмодернистских персонажей, и их тоже... Бузова - нам в помощь. Может и мы ей пригодимся, время покажет.

Бузова чувствует наше время Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Приходите на премьеру 11-го и 12-го июня...

Посмотрите, какие красивые костюмы будут у Бэллы Шанталь...

Только не завидуйте)...

Красоты, смысла и радости на всех хватит.

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