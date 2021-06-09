Лидер "Руки вверх" Сергей Жуков третий год не может попасть в свой дом в Испании

На премию "МУЗ-ТВ" артист взял с собой супругу и старших наследников: 12-летнюю Нику и 11-летнего Энджела Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Жуков вот уже много лет примерный семьянин: на всех светских тусовках лидер "Руки вверх" появляется с женой Региной Бурд, которая за 13 лет брака успела родить ему троих детей. А на премию "МУЗ-ТВ", обернувшуюся грандиозными скандалами, артист и вовсе взял с собой старших наследников: 12-летнюю Нику и 11-летнего Энджела. За кулисами шоу в интервью kp.ru певец рассказал, чем он спустя четверть века на сцене удивляет зрителей, и где планирует отдыхать этим летом.

- Мы для себя постепенно открываем внутренний туризм: в наших мечтах и планах - большие путешествия на Байкал и Алтай, хотим снова заехать в любимую Карелию... Мы влюблены в это место, и дети тоже, - признался певец. - Сын Энджел там впервые сел на снегоход и прокатился по льду озера, а летом мы собирали во-о-о-от такенные белые грибы - это было сказочно!

- А как насчет заграницы? - поинтересовалась "КП".

- Ооо, больше всего мы скучаем по Испании: там у детей прошло все детство, там наш домик, в который мы уже несколько лет не можем попасть. Третий год пошел! И даже не знаем, вдруг его уже заселили..? В Андалусии так часто бывает: люди могут просто зайти и жить. А потом доказывай полжизни, что ты хозяин! Надеемся, наше гнездышко нас все-таки ждет. Мы привыкли в допандемийное время уезжать к себе туда на лето: фрукты, море, солнце... Мы уже начали забывать, каково это - ходить по испанским улочкам, гулять по испанским ресторанам... У нас в местном парке есть одно любимое кафе, где мы с детьми всегда берем чуррос - это сладкий хлеб, как наши пончики. Такая длинная колбаска, ее макаешь в шоколад... Ох, тоска накатила!

А в целом за рубеж мы все это время не выезжали - перестраховывались. Но как бы ни ругали пандемию, для нашей семьи она все равно стала очень хорошим временем, мы никогда еще не были такими сплоченными. Тут я наконец узнал своих детей и сразу захотел еще! Да, дорогая? - обратился Жуков к жене и услышал в ответ "Нууу, теоретически!". - Нет, на практике, конечно, интереснее. Мы очень надеемся, что все получится.

- На премии "МУЗ-ТВ" артисты всегда удивляют невероятно эффектными номерами. Подсматриваете себе какие-то фишки?

- Я вам так скажу: у "Руки Вверх" свой неповторимый стиль. Мне нужен только микрофон и зрители, желательно тысяч десять. Каждый раз, когда мы планируем большой концерт, мы хотим все и сразу: вот я приземляюсь в шаре, выныриваю с акулой, меня съедает Кинг-Конг... А потом мы все это убираем и решаем: так, Жуков просто выходит и рвет весь стадион. "Рукивверховский" рейв никуда не делся за эти годы! Если артист может взять и отдать себя всего, вовсе необязательно удивлять зрителя декорациями.

- Жена не ревнует к поклонницам?

- Да постоянно! Вот сейчас, пять минут назад я увидел Клаву Коку и сказал в интервью, что всегда мечтал спеть дуэтом с девушкой по имени Клава. Ну нравится мне имя Клавдия. Что тут началось... Но на самом деле, моя жена совсем не ревнивая. Хотя это странно - у меня же куча поклонниц!

- Вы не только артист, но и бизнесмен - у вас популярная кондитерская. А были промахи с бизнес-проектами?

- Да конечно, все первые бизнесы всегда прогорают. Ты думаешь: "О, деньги появились, что делать? А давайте откроем ресторан, будем всех собирать". Открыл ресторан - всех кормишь, поишь, устраиваешь вечеринки... Месяц, два уходишь в минус и в итоге все закрываешь. Так было с первым моим рестораном. Но с опытом пришло понимание. Сейчас мой бизнес уже осознанный и главное, прибыльный. Мы не лезем в большие игры, не продаем бензин: просто печем себе тортики и счастливы!

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