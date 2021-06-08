Александр Гоноровский: Сценарий к фильму «Цой» еще никто не читал — а уже все ругали!

Писатель и сценарист рассказал о работе над скандальной картиной и о своей мастерской Фото: кадр из фильма

«НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ФИЛЬМ ТАК НАЗВАЛИ»

- Александр, знаю, что сценарий к фильму «Цой» написали вы. (См. Справку «КП»). Но у Алексея Учителя в титрах стоит еще две фамилии. Почему так вышло?

- В титрах фильма «Цой» с формулировкой «при участии» стоит еще одна фамилия - Савва Минаев. Думаю, это справедливо. Савва Минаев пришел на проект, кажется, в ноябре 2018 года, когда мы с Алексеем Учителем закончили сотрудничество. На самом деле мы перестали работать вместе еще в 2011 году. Но опубликованный в журнале «Искусство кино» вариант требовал доработки, был наполовину куплен, и мне очень хотелось его довести до ума…

При работе над сценарием «47» (по которому поставили фильм «Цой») мне удалось избежать ненужных временных затрат. Я писал сценарий исходя из работы с Учителем на фильме «Край». Диалоги, монтаж, построение эпизода – все писалось красками, которые режиссер был способен увидеть и понять. Это была весьма трудная во многом ограничивающая меня, но интересная задача. При правильной постановке работы такое количество вариантов сценария как в «Крае» (Было 106 вариантов!- Ред.) не понадобилось бы. Более того была вероятность, что подобная камерная история будет нести в себе достаточно интересные смыслы.

Александр Гоноровский Фото: Личный архив

- Почему фильм в итоге назвали «Цой»?

- Не знаю.

- Почему именно вы взялись писать сценарий? Я прочитала, что Алексей Учитель вынашивал идею много лет.

- Это не так. В 2010 году мне было предложено срочно написать «что-то про Цоя». Были поставлены очень короткие сроки. Идея появилась не сразу. Пришлось многое прочитать. Дней через десять идея сложилась. Я сообщил о ней редактору Аглае Смирновой, с которой мы в то время работали на проекте и активно переписывались. Учитель ответил, что знает водителя автобуса лично и дал добро.

- Вы видели в итоге фильм «Цой»? Он вам понравился?

- Видел. По ряду обстоятельств могу говорить о фильме либо хорошо, либо ничего.

Фото: кадр из фильма

«ПРИПИСЫВАЛИ СКАБРЕЗНОСТИ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО»

- Был скандал: картина возмутила родных Виктора Цоя. Вам есть что сказать по этому поводу? Может, фильм не понравился как раз потому, что сценарий изменился?

- Мне трудно судить, как изменился финальный сценарий. Уверен – Савва Минаев талантливый сценарист, но оценивать его работу не могу. По фильму о сценарии судить последнее дело.

Первый скандал возник уже в 2010 году, когда сценарий был принят, как «социально значимый проект». Тогда сценарий еще никто не читал, но уже все ругали. Позже и сам сценарий видимо возмутил, правда не всех родных, а сына. Деталей не знаю. Но его право обращаться в суд никто не оспаривал.

Сценарию приписывались какие-то скабрезности, которых естественно в нем не было. Зачем это сделано – я не в курсе. Более того – все характеризующие героев факты, (несмотря на вымышленный сюжет – об этом сказано в первых титрах текста), взяты из открытых источников у уважаемых мною авторов. Жареное изначально не могло попасть в текст. Но персонажи должны были жить пусть и в тех обстоятельствах, которых не было. Главный же герой пусть и вымышленный, но мужик, который всех нас переживет и похоронит. И страна должна была разваливаться под колесами его ритуального пазика. И обрываться песня. Потому и главный герой не Цой. И сценарий называется «47».

Фото: кадр из фильма

«ОТГОВАРИВАЮ К НАМ ПОСТУПАТЬ. ИНОГДА СРАБАТЫВАЕТ»

- У вас своя сценарная мастерская. Скажите, зачем человеку сейчас вообще учиться писать сценарии?

- Не только сценарии, но и прозу. В мастерской каждый волен выбирать свой путь. Зачем писать – не знаю. Думаю только, что сейчас в жизни, как и в фильмах пропадают смыслы. Человек достигший пятидесятилетнего рубежа теряет их очень быстро. А для сценариста или прозаика все только начинается. Умение писать в итоге – это важный элемент внутренней свободы, к которой стремится каждый из нас, даже если не отдает себе в этом отчет. При этом хочется заниматься чем-то интересным, осуществить свою мечту. А более интересное занятие и мечта мне не известны.

- Это прибыльно?

- Не так прибыльно, как работа на сериалах. В любом случае следует отрабатывать каждый рубль.

- Сколько вообще сейчас зарабатывают сценаристы? Есть мнение, что миллионы! Вон сколько платформ открывается. А режиссеры все твердят: «В России не хватает хороших сценаристов»...

- Заработок разный. Все зависит от бюджета, от проекта, от желания сценариста на нем работать. Хороших сценаристов всегда мало. Режиссеры и продюсеры, к сожалению, правы. Правда не так уж много режиссеров и продюсеров, которые способны отличить хорошего сценариста от фикции. Многие, приглашая сценариста на проект, даже не читают его сценарии. Сценаристам вручают премии, сценаристов ругают, при этом их не читают. Чтобы посчитать хороших сценаристов – следует читать и понимать сценарии, а не в кино ходить.

- Расскажите о мастерской. Как в нее поступить? Есть какие-то особые условия приема?

- Для того чтобы попасть в мастерскую нужно пройти собеседование. На собеседовании я отговариваю ученика от поступления. В шести случаев из семи отговорить удается. Определяющим фактором при приеме является не представленный текст, а желание ученика преодолеть те трудности, которые его ожидают. О них и говорим. Такой набор в мастерскую показал бОльшую эффективность, чем экзаменационный.

Мастерская отличается от имеющихся на рынке тем, что нет единого плана для всех. Только практика, во время которой ученик сам решает в каком направлении ему идти. Мастера (нас двое - Анастасия Касумова и я) могут лишь подсказать следующий шаг. Ученик не учится писать сценарии или прозу. Ученик учится писать, думать, вырабатывать основы авторского мышления… Кто-то больше склоняется к прозе кто-то к сценариям. В идеале ученику может быть доступно и то и другое.

Фото: кадр из фильма

- Может, проще во ВГИК?

Может и так. В любом случае я бы посоветовал выбирать не учебное заведение, а мастера, который сможет помочь именно вам. Мы с Настей тоже не всем можем помочь. Приложите усилие в поиске, не хватайтесь за первые подвернувшиеся онлайн курсы.

В МАСТЕРСКОЙ УЧИЛАСЬ МОНАХИНЯ

- Кто приходит к вам учиться? Рассказывали, сценарии у вас писали даже монахини…

- В мастерской вместе занимаются и новички, которые вовсе не писали до поступления, и те, кто уже пишет полнометражные сценарии, сериалы. Учатся преподаватели, работающие продюсеры и режиссеры. Это уникальная отличительная черта нашей мастерской.

В мастерской действительно проходила обучение Матушка Марфа. Знакомством с ней я обязан Марине Александровне Разбежкиной, чья режиссерская школа остается одной из лучших в России. Матушка Марфа писала вдумчивые и интересные работы. Это был замечательный опыт общения. Ее последний рассказ о коммуне, где живут отверженные обществом люди, до сих пор привожу в пример, как очень интересное философское путешествие по чувствам униженного человека.

- А «выхлоп» есть от мастерской? Чего добиваются выпускники?

- Если начну перечислять имена, боюсь кого-нибудь забыть. Давно не веду статистику. Все достижения мастерской описаны в новостях на сайте. Не могу уследить за всеми успехами учеников. Только когда они ставят в известность.

- Сколько надо учиться, чтобы начать писать продаваемые сценарии?

- Для того чтобы продать сценарий, можно и не учиться. Чтобы писать хорошие тексты, быть сильным и самостоятельным автором, нужны годы. В мастерской у каждого свой срок - от полутора до трех лет. Ученик сам решает сколько ему нужно. Но, как правило, он проходит за это время лишь начало пути, увлечен ли он жанром или хочет выработать свой голос.

- Если я, например, пьесу мечтаю написать — этому у вас учат? Так, чтобы ее реально в театре поставили!

- Никогда не писал пьесы, тем не менее в мастерской возникали работы, которые были встречены с интересом и были отмечены на различных конкурсах и даже опубликованы. Как раз сейчас один из театров собирается взять пьесу одной из выпускниц мастерской в свой репертуар. Пьеса получила массу наград и написана уже после обучения. В любом случае – театральной драматургии я никого не учил.

Фото: кадр из фильма

Справка «КП»

Александр Гоноровский родился 10 июня 1961 года. Окончил МИСиС по специальности «инженер-металлург». После службы в армии работал в НИИ в Жуковском.

В 1994 году окончил сценарный факультет ВГИК. В 2004 году вышел первый полнометражный фильм по его сценарию «Первые на Луне». За эту картину был удостоен премии «Белый слон», а также номинации на премию «Золотой овен» в категории «Лучший сценарий».

За вышедший в 2010 году фильм «Край» был номинирован на премию «Золотой орел» в категории «Лучший сценарий».

В 2019 году роман Александра Гоноровского «Собачий лес» вошёл в шорт-лист премии «Большая книга» и лонг-лист премии «Ясная поляна».

С 2014 года ведет сценарную мастерскую с индивидуальной методикой обучения.